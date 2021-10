Una lista de 12 grandes vinos Rioja (entre ellos está el mejor del mundo)

Paco Vega Madrid

La Denominación de Origen Rioja estuvo presente en varios de los actos que formaron parte de New York Wine Experience, uno de los eventos más esperados por los aficionados al vino y la gastronomía de todo el país y que organiza la prestigiosa revista Wine Spectator. Entre ellos, patrocino un almuerzo donde se disfrutaron 12 grandes Rioja, entre ellos, Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010, que fue elegido como el mejor vino de 2021 por la publicación.

Rioja patrocinó uno de los almuerzos exclusivos de la feria, actividad que reunió a 700 consumidores y que, por motivos de aforo, contó con una lista de espera de otras 600 personas. En la comida, una representación de vinos de la región seleccionados por la revista (teniendo en cuenta puntuación y valoración de los propios editores) sirvieron para armonizar un menú inspirado en la cocina española.

Los 12 vinos escogidos 'Wine Spectator'

1. Barón de Chirel 2016 de los Herederos del Marqués de Riscal

2. Torre Muga 2016 de Muga

3. Gaudium 2016 de Marqués de Cáceres

4. 904 Gran Reserva 2010 de La Rioja Alta

5. Propiedad Viñas Tradicionales 2015 de Palacios Remondo

6. Imperial Gran Reserva 2015 de CVNE

7. Valserrano Blanco 2015 de La Marquesa

8. Tempranillo Blanco 2014 de Bodegas Bilbaínas

9. Larrosa Rosado 2020 de Izadi

10. Mi Lugar 2017 de Dominio de Queiron (Ontañon)

11. El Cristo de Samaniego de Amaren (Luis Cañas).

Las bodegas representadas se mostraron muy satisfechas con la organización del evento felicitando cómo la iniciativa aportó mucho valor y generó una imagen del conjunto de Rioja muy potente. Además, al margen de la comida, un acto celebrado por la revista en otra de las salas de la feria contaba con diferentes protagonistas de Rioja ya que la bodega Marqués de Murrieta, en manos de su propietario, Vicente Cebrián, recibió el premio al mejor vino del mundo por su Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010.

En las últimas semanas, además del reconocimiento de Wine Spectator a Marqués de Murrieta, encontramos que el ranking de Wine and Spirits destacó 3 bodegas de Rioja en las primeras posiciones de la lista del Top 100 del mundo. Además, Jesús Martinez Bujanda, bodeguero riojano afincado en Washington, fue galardonado como una de las jóvenes promesas del sector en el ranking 'Top 40 Under 40 Tastemakers of 2021' de la prestigiosa revista Wine Enthusiast.