Qué es el test DISC y por qué puede ser importante en una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo pueden ser extremadamente estresantes. Como dice el refrán, nunca se tiene una segunda oportunidad para causar una primera impresión.

Conocer parte de las herramientas que usan los entrevistadores puede darnos algo de ventaja, y una de las herramientas que más se usan últimamente es el gráfico de personalidad DISC, un sistema que puede usar el entrevistador o responsable de recursos humanos para clasificarnos.

¿Qué es el test DISC?

Este test trata de identificar las características de la personalidad, detectando ciertas habilidades e intentar averiguar cómo alguien entiende el mundo y reaccionamos frente a distintas circunstancias.

El test intenta medir por medio de preguntas cómo es nuestro perfil más natural y más adaptado. El test DISC es una evaluación que mide el comportamiento y las emociones de las personas en función de cuatro dimensiones de la personalidad. La metodología DISC está basada en el trabajo del psicólogo William Marston, y divide en 4 los diferentes tipos de personalidades, según otros tantos factores en el comportamiento de una persona:

- Factor D (Decisión) cómo actuamos ante la toma de decisiones

- Factor I (Influencia) o cómo una persona se relaciona con otras e influye en ellas

- Factor S (Serenidad) cómo actuamos ante los cambios

- Factor C (Cumplimiento) intenta medir el nivel de cumplimiento de las reglas

Con ello, podemos hacernos una idea de cómo puede evaluarnos un entrevistador. Si el entrevistador muestra interés por unas de las cualidades de una D alta, centremos la conversación en los objetivos, los logros y los beneficios a largo plazo que obtendrá la empresa al contratar nuestros servicios.

Para un I alto, responderá bien a los candidatos que se presenten como creativos, sociales y optimistas. Una I alta busca individuos orientados a la gente, divertidos e inspiradores.

Si parece que el puesto busca una S alta, presentémonos como competente, respetuoso y fiable. Enmarquemos las respuestas para destacar qué es digno de confianza, agradable y bueno bajo presión.

Por último, si el entrevistador muestra las intención de contratar un C alto, responderá bien a las explicaciones exhaustivas, los datos y la atención a los detalles. Un C alto busca personas que respondan a las preguntas de forma reflexiva y específica, y que respalden las ideas con hechos (no con sentimientos).

En internet hay varios ejemplos de test DISC para evaluarse a uno mismo y conocer le perfil que podríamos dar a ojos de un entrevistador.