Cómo saber si una empresa ofrece empleos en remoto (y cómo decir que queremos uno)

El teletrabajo, en mayor o menor medida, ha llegado para quedarse. Diversas encuestas han puesto en negro sobre blanco que teletrabajar al menos dos días por semana es la opción favorita de muchos empleados, y otros toman el teletrabajo a tiempo completo como su opción preferida.

Así las cosas, cuando estamos en plena búsqueda de empleo es posible que queramos saber si la empresa en cuestión ofrece esa posibilidad, y que tengamos que preguntar por ella en la entrevista de trabajo.

Pero antes de llegar a esa punto, podemos hacer algo de investigación por nuestra parte. Aquí van algunos consejos para saber si en nuestra empresa o una a la que aspiramos a entrar se plantea el teletrabajo.

Revisa todas las ofertas de trabajo disponibles de la empresa

Si nuestra empresa es grande, seguramente tenga un listado de vacantes en su propia web o en la de webs de páginas de empleo. Allí podremos filtrar para ver si se ofrece el teletrabajo en alguna posición en concreto.

Ya en la entrevista, tendremos la posibilidad de nombrar que hemos visto que se bajara esa posibilidad. Pide que te aclaren la cantidad y la frecuencia del trabajo a distancia que se ofrece.

Investiga a la empresa y sus empleados por Linkedin

Si el trabajo a distancia no se menciona en la descripción de la vacantes, pero quieres averiguar si alguno de sus empleados actuales está teletrabajando, siempre puedes investigar. Echa un vistazo a las cuentas de las redes sociales de la empresa, en LinkedIn. También puedes ver si existen comentarios sobre la empresa en webs como Glassdoor, donde los empleados dan su opinión como trabajadores.

Remarca que ya tienes experiencia en remoto y que has cumplido

Hay algunas prácticas recomendables con las que acercarte a tu jefe o futuro empleador y conseguir un "sí". Muchas parten del sentido común, pero no está mal remarcarlas.

Deja claro que has realizado tu trabajo siempre a tiempo y bien hecho. Es complicado exigir mayor flexibilidad si nuestros resultados no son buenos, así que debemos partir de esa base. Pedir cualquier tipo de flexibilidad debe basarse en la obtención de grandes resultados y en un historial positivo. Por lo tanto, si has demostrado tus habilidades y has hecho una gran contribución hasta la fecha, estarás en una posición fuerte para pedir flexibilidad.

No hagas la pregunta lo primero de todo

Dejar ver que el empleo en remoto es algo demasiado importante puede poner a la defensiva al entrevistador o el superior con el que estamos hablando.

En la entrevista, es mejor dejar la pregunta para el final de la misma. La mayoría de los entrevistadores darán tiempo al final para que hagas preguntas, y este es el mejor momento para preguntar sobre el trabajo a distancia. Al preguntar al final, también te da la oportunidad de mostrar al entrevistador tus habilidades y tu personalidad.