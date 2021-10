Los 4 errores básicos que se cometen al buscar empleo, según una especialista en contratación de Amazon

Buscar empleo es un trabajo en sí mismo. Debemos actualizar nuestro currículum, hacer una búsqueda de empresas que pudieran estar interesadas, contactar con ellas de la forma adecuada...

Sin embargo, buena parte de este proceso a veces se viene abajo por los motivos más básicos y absurdos. Tejal Wagadia es una de las líderes del departamento de recursos humanos de Amazon Web Services y divulgadora en materia de búsqueda de empleo, y ha contado para el medio Fast Company cuáles son las causas más absurdas en las que suelen caer de forma repetida los aspirantes a conseguir un trabajo.

Echar currículums sin ningún filtro a todas las ofertas

Según Wagadia, la primera cosa que nos hará descarrilar es enviar el currículum a muchos trabajos para los que no estamos cualificado. "A menos que tengas entre el 70% y el 80% de las cualificaciones o requisitos que se piden, no deberías ir a por ello", dice Wagadia. Y eso no significa que anticipes que puedes hacer el 80% del trabajo. Significa que ya has hecho el 80% de ese trabajo. "Una cosa es decir 'puedo hacer esto' y otra cosa es decir 'he hecho esto'", especifica.

Mantenerse centrado en solicitar solo aquellos puestos en los que de verdad tengamos posibilidades y estemos interesados nos liberará bastante tiempo.

Reutilizar el mismo currículum para todas las ofertas

Utilizar un único currículum para todas las solicitudes de empleo tampoco es buena idea. "Los candidatos se presentan con el mismo currículum, una y otra vez", dice Wagadia por su experiencia. "No han mirado con suficiente atención la descripción del puesto y se han asegurado de que las habilidades que aparecen se reflejan en su currículum".

La solución, dice, es personalizar cada uno de los currículos que enviemos, aunque lleve algo más de trabajo.

Estar en silencio en la entrevista y no realizar preguntas

Otra cosa que puede hacer que un candidato quede mal es que no hagan preguntas al reclutador o al gerente de contratación en una entrevista. "Cuando no tienen preguntas", dice Wagadia, "parece que no estás interesados en el puesto".

Wagadia recomienda hacer preguntas sobre los procesos y los retos que tiene la empresa ahora mismo para crear cierta conversación que cause buena impresión.

Cuidado con las entrevistas en equipo

Una quinta forma de perjudicarse a sí mismo, es interpretar mal a las personas en las entrevistas de equipo. Estas entrevistas en grupo son cada vez más comunes y tienen sus propios desafíos.

"Ten en cuenta cómo te diriges al equipo entrevistador", dice Wagadia. Ha visto situaciones en las que los candidatos masculinos no se dirigen a las entrevistadoras, especialmente en empresas tecnológicas. También hay que tener cuidado con dirigir toda la atención al jefe de equipo o al director de contratación. "Trata a todos por igual", dice la experta.