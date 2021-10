Cómo buscar empleo en Linkedin de forma eficiente: consejos para la red social profesional

Linkedin, la red social propiedad de Microsoft, se ha convertido ya en prácticamente un símil de los currículums de toda la vida. En ella los reclutadores pueden ver de un vistazo la vida laboral y habilidades de todos los empleados que cuentan con un perfil en ella.

Pero, a través de Linkedin, también es cada vez más común que muchas empresas trasladen completamente a la red social sus vacantes de empleo. Por ello, es importante contar con un perfil actualizado si queremos utilizar Linkedin como vía de captación de empleo.

Pero si queremos ir un paso más allá, también existen algunos consejos interesantes que podemos poner en práctica.

Extiéndete en la descripción de tus puestos de trabajo

Los reclutadores y los directores de contratación son como cualquier otra persona: responden a la narración de historias en lugar de a las aburridas listas de datos. Tampoco hace falta pasarse con la prosa, pero desarrollar más allá de simplemente exponer nuestras funciones en un puesto de empleo puede ayudar a conectar con los responsables de recursos humanos.

Revisa la configuración para ser visible

Un error común en Linkedin es no dejar visible cómo pueden ponerse en contacto contigo por correo electrónico o teléfono. LinkedIn limita el número de InMails que sus usuarios de pago pueden enviar, y no permite a los miembros de su servicio gratuito enviar estos mensaje directos con personas con las que no conectan. Por eso es importante que incluyas la dirección de correo electrónico y si lo crees adecuado el número de teléfono en un lugar destacado del perfil.

Linkedin cuenta con su propio buscador: empléalo

LinkedIn cuenta con un motor de búsqueda como Google, centrado en la búsqueda de profesionales, reclutadores, empresas y puestos de trabajo. Podemos usarlo para buscar empresas, cargos directivos o responsables de recursos humanos.

También puedes buscar puestos de trabajo en la sección de empleos de Linkedin

Por otro lado: ten en cuenta que los responsables de contratación buscan a los candidatos mediante palabras clave, por lo que es importante que construyas un perfil con palabras clave adecuadas.

Utiliza los grupos de tu sector

Aunque los grupos en Linkedin han caído algo en uso, usarlos puede ser una buena forma de estar activo de cara a una búsqueda de empleo. Haz una búsqueda avanzada para identificar los grupos profesionales de tu zona y participa en ellos. Esto te ayudará a ampliar tu red de contactos, a demostrar tu experiencia y, posiblemente, a conectar con las organizaciones para las que quieras trabajar en el futuro.