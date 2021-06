¿Usas mascarillas de tela higiénicas? La OCU avisa que la mayoría no cumplen con la normativa

Este sábado, 26 de junio, se levanta la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior, lo que significa que ya no se podrá ir por la calle sin ellas. Sin embargo y a las puertas de este hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido denunciar las de tela higiénicas, la cuáles se venden en muchos comercios a expensas de que incumplen las normativas más básicas.

Desde hace más de un año, las mascarillas reutilizables se han afincado como las más utilizadas por el público en general. El ahorro que permiten, así como los lavados que soportan, son claves a la hora de elegir entre estas y otros tipos de protecciones contra la covid-19. Pero pese a su popularidad, nunca han sido las más recomendadas por los organismos sanitarios.

Un hecho que ha vuelto a recalcar la OCU para señalar que de 97 mascarillas de tela higiénicas que han analizado, compradas en tiendas textiles, quioscos, bazares o gasolineras, solo 7 cumplían todas las normativas requeridas. Es decir, menos de un 8% que deja en duda la eficacia de estas así como el negocio que se ha hecho a expensas de vender una protección que no es real.

Entre otros asuntos, la mayoría de las mascarillas no indica la filtración antes y después de los lavados, el número de referencia del ensayo o la advertencia de que es un producto para personas sanas y que nunca debe ser portado por contagiados o pacientes que creen tener el coronavirus. Además, de otras 43 de tela pero no higiénicas, 18 de ellas no llevaban ni siquiera etiquetado, lo que vulnera la norma básica de comercialización.

Por todo ello, la OCU ha solicitado una campaña para retirar todas estas del mercado a través de unas mayores inspecciones. Así mismo, y mientras dure el grueso de la pandemia, la institución demanda que se prohíban las mascarillas de tela lavables que no sean higiénicas.