Estos son los cinco libros que Bill Gates aconseja leer este verano

El verano es una época propicia para leer, pero escoger nuevas lecturas es, en ocasiones, complicado. Así, puede ser interesante tomar nota de alguno de los cinco libros que el multimillonario Bill Gates ha recomendado para este verano a través de su portal Gates Notes.

1. La caída de General Electric

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, by Thomas Gryta and Ted Mann.

Bill Gates explica que los autores de este libro brindan una mirada inquebrantable a los errores y los pasos en falso cometidos por el liderazgo de la compañía General Electric. "Si desempeña algún tipo de función de liderazgo, ya sea en una empresa, una organización sin fines de lucro o en otro lugar, hay mucho que puede aprender aquí", recomienda el empresario.

2. Cómo el ser humano interviene en la naturaleza

'Under a White Sky: The Nature of the Future', de Elizabeth Kolbert

Este libro es un ensayo sobre la 'humanidad versus naturaleza'. Así, es una oportunidad para ser testigo de las varias formas en que la gente interviene en la naturaleza, incluidos el impulso genético y la geoingeniería. Estos dos últimos temas interesan particularmente al multimillonario.

3. Las memorias de Barack Obama

Una tierra prometida, de Barack Obama.

El cofundador de Microsoft es un gran seguidor de los libros sobre presidentes de EEUU, pero, confiesa que las memorias de Barack Obama le interesaron especialmente. "El presidente Obama es inusualmente honesto sobre su experiencia en la Casa Blanca, incluyendo lo aislante que es ser la persona que finalmente toma las decisiones. Es una mirada fascinante a lo que es conducir a un país a través de tiempos difíciles", resalta Gates del libro.

4. La importancia de los bosques

The Overstory, de Richard Powers.

Bill Gates confiesa que este libro es una de las novelas más inusuales que ha leído. The Overstory realiza una defensa sobre la importancia de proteger los bosque, un objetivo que consigue través de la conexión de nueve personas y su conexión con los árboles. "Me conmovió la pasión de cada personaje por su causa y terminé el libro ansioso por aprender más sobre los árboles", dice el filántropo.

5. Un acercamiento al sistema inmunológico

An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, de Matt Richtel

Aunque este libro se publicó antes de la pandemia del Covid-19 es, según Gates, una buena lectura para saber cómo funciona el sistema inmunológico y comprender qué se necesita para detener el Covid-19. La profundización sobre el sistema inmune lo realiza a través de cuatro pacientes, cada uno de los cuales se ve obligado a manejar su sistema inmunológico de una forma u otra. Sus historias brindan una mirada súper interesante a la ciencia de la inmunidad.