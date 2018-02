¿Fin al mercado goldilocks? Las turbulencias y la volatilidad han llegado para quedarse

"El mundo se olvidó que el mercado sube pero también baja"

Shiller: "Lo llaman corrección, pero ¿han terminado ya las ventas?"

"El mercado Ricitos de Oro ha terminado por completo"

Las turbulencias financieras podrían haber llegado para quedarse. La renta variable ha pasado en cuestión de días de un escenario idílico (goldilocks o Ricitos de Oro) con un crecimiento estable, baja inflación y tendencias alcistas en las bolsas a registrar una volatilidad disparada y fuertes vapuleos en los precios de los activos financieros.

Ahora, lo más relevante es analizar la situación y encontrar si esta corrección ha sido algo puntual o si este 2018 va a ser un año muy diferente a los últimos. Por ejemplo, Hugh Young, veterano inversor y analista de de Standard Life Aberdeen, cree que esta corrección es normal y saludable para los mercados. Simplemente ha sido un ajuste que no tiene comparación con el 'Lunes Negro' de 1987. Sin embargo, otros han visto este movimiento como un punto de inflexión que puede devolver a los mercados a una realidad poco halagüeña.

¿Adiós a Ricitos de Oro?

Robert Shiller, ganador del Premio Nobel y famoso por sus advertencias sobre las burbujas de las puntocom y de la vivienda, dice que continúa existiendo un interrogante sobre si el desplome bursátil ha terminado o no.

"La pregunta ahora es: ¿ha terminado la burbuja? ¿ha concluido el estallido? ¿estamos satisfechos?", sentencia Shiller. "Lo llaman una corrección, que se supone que es algo bueno, pero eso depende de la perspectiva de cada uno. ¿Hemos terminado con este ánimo de ventas o no? Y eso sigue siendo un interrogante".

"El mercado Ricitos de Oro ha terminado por completo", explica Norihiro Fujito, un estratega sénior de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities en Tokio. Por ahora no se van a repetir las sesiones tranquilas que se vieron en la mayor parte de 2017. "Hay grandes posibilidades de que los rendimientos del Tesoro de EEUU suban aún más. Uno no debería aferrarse a los buenos recuerdos del año pasado".

Inversores complacientes

"La gente no se tomó en serio el descenso de las acciones de EEUU al comienzo", señala Ronald Wan, máximo ejecutivo de Partners Capital en Hong Kong. "Las acciones mundiales estaban en su punto más alto y la gente también ignoró si el nivel elevado tenía suficiente respaldo de la economía". Hemos dejado atrás "los máximos de este mercado alcista", sentencia.

"El mayor riesgo no proviene de elementos fundamentales, viene de dentro: complacencia y volatilidad ignorada", asegura Margaret Yang, estratega de CMC Markets Singapore. "Cuando el mercado está lleno de complacencia, los inversores deben estar más atentos y probablemente tomar algunas medidas de cobertura", señala. Aun así, "sigo siendo un optimismo prudente sobre el mercado bursátil en 2018".

"Los inversores se habían vuelto complacientes", asegura David Grayson, cofundador y máximo ejecutivo de Auerbach Grayson en Nueva York. "El mundo se olvidó que el mercado sube pero también baja. Nunca lo pierdas de vista y prepara una lista de deseos con las oportunidades que te gustaría comprar pero que pueden haber sido demasiado caras hasta la llegada de una corrección".

Esta vez no es diferente

"Ha sido un recordatorio de que 'esta vez no es diferente'", asegura Frank Benzimra, jefe de estrategia de renta variable para Asia en Société Générale en Hong Kong. "Esto es una vuelta a la normalidad, es decir, las acciones son una clase de activos volátil".

"El panorama sobre acciones de SG Asia incluyó tres temas de inversión: la necesidad de protegerse frente a una corrección del S&P 500, el consumidor de Asia y la rotación de activos al entrar el nuevo año", comenta Benzimra. "La corrección en las acciones de Asia sugiere que pude haber resaltado más el primer punto".

No es una retirada, 1987 fue una retirada

No aprendí "ninguna lección en particular" de la ola de ventas, sostiene Young, jefe para Asia de Standard Life Aberdeen. "Esta no es una carnicería, al menos no todavía. Retrocesos y correcciones suelen ocurrir después de fuertes subidas y son un recordatorio saludable de los riesgos inherentes de invertir. No es una calle de un sentido".

"No es una fuga desordenada, 1987 fue un movimiento de ese tipo", asegura Young. El índice S&P 500 cayó más del 30% ese año.

Tener en cuenta el apalancamiento

"El pánico genera pánico, pero uno de los factores críticos que yo he comenzado a incorporar en mi ecuación de riesgo es el desenfrenado uso de apalancamiento que tiende a exagerar los movimientos a corto plazo", explica Stephen Innes, jefe de operaciones para Asia Pacífico de Oanda en Singapur.

"Hemos visto esto durante años en China, donde las posiciones abarrotadas y altamente apalancadas se derrumban como un castillo de naipes cuando la aversión al riesgo asoma su fea cabeza", explica Innes.

"Así que, aunque es imposible cuantificar absolutamente el tamaño de la burbuja del mercado basándose en las posiciones de apalancamiento, incorporaremos un porcentaje X en nuestras estrategias de salida del peor de los escenarios posible. Mis analistas están ocupados examinando números tratando de llegar a un porcentaje".

Nader Naeimi, de AMP Investors Capital, cree que las caídas no han terminado: "El plan es comprar en el segundo tramo, generalmente lo mejor es esperar a que los mercados construyan una base antes de comprometerse fuertemente con el lado de la compra... A medida que vayamos acercándonos a la reunión de la Fed del 9 de marzo, creo que habrá más debilidad y volatilidad potencial".

Por último, Bob Prince, codirector de inversión en Bridgewater, asegura que "el año pasado, los mercados de renta variable vivieron una carrera libre hacia arriba. Pero este año los bancos centrales están realizando las políticas de ajuste que llevan tiempo contemplando. Tendremos más volatilidad a medida que avancemos hacia un nuevo entorno macroeconómico".

Desde la agencia de rating Fitch ven estos movimientos en los mercados como algo puntual: "Un repunte más fuerte de lo esperado en la economía implica un mayor cambio en el equilibrio de los riesgos de inflación, con implicaciones en la política monetaria. Esto ha provocado el aumento de los rendimientos de los bonos globales y la volatilidad en el mercado de acciones. Vemos esto como una corrección de una visión demasiado optimista sobre las perspectivas de los tipos de interés en EEUU", ha indicado Fitch.

