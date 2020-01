Así fue la fuga de película de Carlos Ghosn a Líbano: "legal", con un pasaporte francés y en vuelo privado

La realidad supera en muchas ocasiones la ficción. Lo demostró el martes el expresidente de Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn, quien terminó 2019 protagonizando una de las huidas de la justicia más estrafalarias de los últimos tiempos y, en cambio, de forma legal, según defienden las autoridades de Beirut. ¿Cómo lo hizo?

A primera hora del 31 de diciembre se filtraba la noticia de que el exdirectivo, de 65 años, se había fugado a la capital de Líbano desde Tokio, donde estaba en arresto domiciliario desde el pasado 25 de abril, a la espera del juicio por las irregularidades financieras de las que se le acusa.

"No me he fugado de la justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política"

El propio exdirectivo del conglomerado automovilístico confirmó horas después la información a través de un comunicado grabado en vídeo. "No me he fugado de la justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política", defiende Ghosn en él.

El vídeo fue distribuido por Renault. Tal y como apuntó EFE el martes, es habitual que la compañía francesa envíe notas en nombre del empresario y en el de su familia.

Este jueves, en un nuevo comunicado escrito, el expresidente de Nissan ha negado que su esposa u otros miembros de su familia hayan jugado un papel crucial en su huida. "Toda esa especulación es inexacta y falsa", asegura Carlos Ghosn. "Mi familia no tuvo ningún papel en absoluto", insiste, según recoge Bloomberg.

Una fuga "legal"

Los movimientos de Ghosn en Tokio estaban restringidos debido a su arresto domiciliario. Había cámaras frente a su casa y el único acceso a internet lo tenía que hacer en las oficinas de sus abogados. También tenía limitaciones para comunicarse con sus parientes.

Según un amigo suyo consultado por la agencia de noticias Kiodo, Ghosn habría salido de su domicilio escondido en la caja de un instrumento musical aprovechando la fiesta navideña que celebraba.

En un primer momento la cadena pública japonesa NHK informó de que el expresidente de Nissan usó una identidad falsa para salir del país. Las autoridades de Líbano lo han desmentido hoy.

La Seguridad General libanesa ha confirmado que Carlos Ghosn entró al país de forma legal. En un comunicado recogido por EFE indican que "el ciudadano entró al Líbano legalmente", por lo que "no es necesario tomar ninguna medida o acción (legal) respecto a él o que sea perseguido".

Un pasaporte francés de más

El empresario 'fugado' tiene tres nacionalidades: francesa, brasileña y libanesa. Y tenía dos pasaportes galos, por lo que pudo utilizar uno de ellos para entrar legalmente al país árabe junto con un documento de identidad libanés a su nombre, ha confirmado Beirut.

Las condiciones fijadas en Japón para su libertad bajo fianza exigieron a Ghosn entregar a sus abogados los pasaportes que poseía. El jefe de su equipo legal, Junichiro Hinoraka, confirmó el martes que tenía en su poder tres pasaportes.

Inicialmente todos los pasaportes estaban en poder de los abogados, pero en mayo pasado su defensa legal pidió cambiar algunas de las condiciones del arresto domiciliario y el juez permitió a Ghosn conservar uno de los dos pasaportes franceses.

Ese documento se encontraba en una caja de seguridad en poder de Ghosn y, según las fuentes citadas por NHK, la llave la tenían los abogados. En sus declaraciones a los periodistas, el martes, Hinoraka no mencionó este hecho.

De esta manera, el directivo aterrizó la noche del lunes en el aeropuerto de Beirut a bordo de un avión privado que hizo escala previamente en Turquía, en el aeropuerto de carga de Atatürk en Estambul, tal y como desveló el periódico libanés Al Yumhuriya.

Actualmente el aeropuerto Atatürk se utiliza solo para vuelos de carga, ya que el año pasado se cerró al tráfico aéreo civil.

¿Reunión con el presidente de Líbano?

Una vez en Líbano, Carlos Ghosn se reunió el lunes con el presidente del país, Michel Aoun, según informa hoy Reuters. El empresario francés habría sido recibido calurosamente por el Jefe del Ejecutivo libanés, aunque la oficina del presidente lo niega.

Líbano no tiene ningún acuerdo de extradición con Japón. Fuentes consultadas por la agencia de información británica han asegurado que el embajador de Líbano en el país nipón lo había visitado diariamente mientras estaba detenido.

Orden de búsqueda de la Interpol

Ante todos estos hechos, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha lanzando una orden de búsqueda sobre el exdirectivo. En concreto, ha enviado al Ejecutivo libanés una circular roja en el que le solicita que se le arreste de forma preventiva a la espera de su extradición, entrega u otra acción judicial similar.

Antes de ello, la Fiscalía japonesa ha registrado este jueves la casa en Tokio de Ghosn. Asimismo, el Ministerio de Interior de Turquía ha iniciado una investigación en relación con el vuelo hecho por el exdirectivo de Renault-Nissan-Mitsubishi con destino a Líbano y que se sospecha paró antes en el país otomano.

La agencia oficial Anadolu informa de que siete personas han sido detenidas en el marco de las pesquisas, todas ellas de nacionalidad turca. Según EFE, se trata de cuatro pilotos de una empresa de aviación privada, dos empleados de una empresa de servicios terrestres y un director de una empresa de carga privada.

"Si el señor Ghosn viene a Francia, no lo extraditaremos porque Francia nunca extradita a sus nacionales"

Por su parte, la secretaria de Estado de Economía de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ha asegurado que Ghosn no será extraditado a Japón si llega al país europeo.

"Si el señor Ghosn viene a Francia, no lo extraditaremos porque Francia nunca extradita a sus nacionales. Aplicaremos al señor Ghosn las mismas reglas del juego que aplicamos a todo el mundo", ha dicho en declaraciones a BFMTV recogidas por Europa Press.

No obstante, Pannier-Runacher ha aclarado que eso no significa que las autoridades francesas justifiquen la decisión de Ghosn de huir de la Justicia japonesa.

El expresidente de Renault-Nissan-Mitsubishi fue arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018, quedó en libertad bajo fianza el 6 marzo de 2019 y nuevamente fue detenido el 4 de abril, todo ello para responder a las cuatro acusaciones de la Fiscalía por presuntas irregularidades financieras al frente del gigante automovilístico.