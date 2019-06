Claves para evitar el fraude en el alquiler

Precio por debajo del mercado, con una decoración moderna y exclusiva en las zonas más apetecibles de las ciudades. Son los primeros indicios para desechar que hemos encontrado un piso de alquiler que es una ganga y, por el contrario, sospechar que estamos ante una estafa. Es cierto que las nuevas tecnologías han facilitado aspectos de nuestra vida como es la búsqueda de una vivienda, ya que mediante un portal web o aplicaciones móviles podemos hacer un primer estudio de mercado con los inmuebles que más se ajusten a nuestras necesidades, sin embargo, los fraudes en el sector inmobiliario no son ninguna novedad y los estafadores también se han trasladado a este canal.

Una vez descartados los pisos excesivamente baratos con precios fuera de mercado, a la hora de establecer un contacto con el anunciante –normalmente a través de correo electrónico, puesto que los números que facilitan suelen estar apagados–, éste no puede enseñarte el inmueble por encontrarse fuera de España. Idealista recomienda estar alerta con los anuncios que no permiten comunicarte a través de su formulario, ya que "probablemente quieran sacarte de nuestro entorno y que no te avisemos si notamos algo raro".

"Las conversaciones de los usuarios se realizan a través de nuestra plataforma y hemos incorporado una serie de filtros para evitar contactos fraudulentos", exponen desde Fotocasa.

La desconfianza que provoca esta situación se acentúa cuando el propietario pide dinero por adelantado, a modo de señal o reserva. Los estafadores ofrecen métodos de pago como WesternUnion, Money-Gram, transferencias bancarias, Paysafecard, Paypal o a través de enlaces falsos de Airbnb.

"No en todos los casos en los que se pide pago por adelantado, se trata de un fraude"

Una nueva señal de alerta, ya que lo normal es que en esa esa plataforma se anuncien viviendas para estancias cortas y no pisos que van a alquilarse a largo plazo. Desde Fotocasa indican que "generalmente, las mafias de fraude intentan salir de nuestra plataforma, ya que son conscientes que disponemos de filtros de control e intentan el fraude con sites que les sean familiares a los usuarios". Además, recomiendan que la transacción se haga personalmente y evitar los pagos por adelantado, aunque recalcan que "no en todos los casos en los que se pide pago por adelantado, se trata de un fraude". Por su parte, Idealista no tiene ningún sistema de pagos ni ningún acuerdo con otra empresa para ello.

Después de realizar la transferencia, el anunciante asegura que mandará la llave de la vivienda por correo, algo que nunca llega a suceder.

Las medidas de seguridad

El usuario tiene la opción de reportar a través de los propios anuncios, e incluso mediante las redes sociales, avisos sobre posible pisos fraudulentos, que serán revisados mediante los equipos de calidad de las plataformas.

Un equipo de experto de Fotocasa trabaja exclusivamente para garantizar la máxima seguridad en los anuncios, "nuestra principal y más reciente apuesta para evitar el fraude online es la validación telefónica. Se trata, junto a la moderación de los anuncios, de una pieza muy importante en nuestros esfuerzos para garantizar la calidad de contenidos en el portal".

Para poder publicar un anuncio en el portal de Fotocasa, el anunciante tiene que insertar un código, único e intransferible, en la web que la compañía facilita vía telefónica, que a la vez sirve para asegurar que el número de contacto con el que se publicará el inmueble pertenece al anunciante. "Esta funcionalidad ha resultado ser muy efectiva y ha recibido un gran apoyo por parte de nuestros usuarios", señalan desde Fotocasa.

Si un propietario quiere anunciar su vivienda en Idealista, "es importante no facilitar nunca y por ningún medio tus datos de acceso, ni el código de validación", que en este caso se recibe vía SMS. Al insertar los datos de acceso, recomiendan asegurarse que se hace a través de una página segura. Si el usuario contacta con el anuncio fraudulento mediante el formulario de Idealista antes de ser retirado, "nuestro sistema te enviará un correo alertándote en ese mismo momento, con la recomendación de que cortes todo contacto".

Desde ambas plataformas aseguran que están en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, facilitando la información que les solicitan con el fin de perseguir este tipo de delitos. Pese a ello, y como no existe un patrón común para los intentos de estafa, desde Idealista apelan "siempre al sentido común de los usuarios como barrera para este tipo de actividad".