Ideas para que un piso pequeño parezca más grande

El espacio es uno de los eternos problemas en las viviendas. Ya sea porque la casa tiene unas dimensiones pequeñas o por la tendencia a acumular muebles o artículos, los metros son un bien muy preciado. Los expertos de Habitissimo ofrecen una serie de trucos y consejos para disimular la falta de espacio y aprovechar hasta el centímetro más improbable.

Prescindir de puertas tradicionales. Existen soluciones alternativas a las puertas cuando el espacio es limitado. Desde puertas correderas a estores enrollables que se pueden quitar y poner. Esto hará que cuando se tengan invitados podamos "cerrar las puertas" al dormitorio y preservar la intimidad. Mientras tanto, cuando se esté solo en casa se pueden "abrir esas puertas" y hacer que el espacio sea solo uno. De esta manera, se podrá agrandar visualmente el salón y dormitorio.

El orden. Cuando se carece de mucho espacio en la vivienda ser ordenado es una norma primordial. Según señalan los expertos de Habitissimo, tenerlo todo debidamente guardado en su sitio armoniza visualmente la casa y parecerá que es un poquito más grande.

El efecto del espejo. Un truco fácil de aplicar es, si se cuenta con un recibidor pequeño, poner un espejo de grandes dimensiones conseguirá el efecto de aumentar el tamaño. Si, además, en el recibidor se tiene luz natural, entonces el efecto que se conseguirá será mayor. En el caso de no contar con mucho espacio, hay que tratar de buscar las piezas necesarias, no más, para no saturar los espacios.

Aprovechar cualquier rincón. En el caso de las cocinas, por pequeña que sea, hay rincones que se pueden aprovechar para instalar un pequeño banco y una mesa bajo las ventana. Cuando el espacio es reducido, otra opción es poner una barra en la cocina con taburetes altos.

El blanco es la solución. Desde Habitissimo insisten, ante la duda, decorar el dormitorio en tonos blancos, pastel o grises: "Esta gama cromática agranda visualmente cualquier espacio por pequeño que sea y, además, ayuda a potenciar la luz natural que pueda entrar en él".

Unificar los espacios. Unir estancias es una manera de hacer que el espacio parezca más grande cuando los metros cuadrados no sobran. Eliminar tabiques y puertas innecesarias y tratar de hacer que todas las estancias sean solo una. "Jugando con los materiales del suelo, en paredes o paneles, podemos también dar continuidad al piso", señalan los expertos de la plataforma.

Muebles ligeros. En salones de reducido tamaño o en cualquier estancia que no sea muy grande, una manera de hacer que el espacio parezca algo más grande es apostando por muebles ligeros. Hay que dejar a un lado sofás de grandes dimensiones o butacas pesadas y apostar por muebles con patas a la vista, con butacas sin brazos, que son más ligeras visualmente, y en vez de una gran mesa para el salón escoger varias pequeñas que puedan hacer la misma función.