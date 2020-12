La pandemia aumenta el interés por las hipotecas online

En los últimos años se ha experimentado un crecimiento vertiginoso hacia lo digital en todos los sectores. En el bancario, la gestión de las finanzas a través de Internet es cada vez una modalidad más utilizada por los usuarios que, sin duda, se ha incrementado y naturalizado a raíz de la situación sanitaria provocada por la covid-19. De este modo, las restricciones en los desplazamientos y el distanciamiento social como medidas para paliar la pandemia han provocado un aumento en el interés por las hipotecas online para muchas personas que probablemente, hasta el momento, preferían hacerlo de la forma tradicional.

"El reciente confinamiento y la tendencia creciente de muchas entidades a cerrar oficinas presenciales ha hecho que los canales de búsqueda de financiación hipotecaria online hayan crecido exponencialmente", señala Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit y presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC). De manera adicional, el experto resalta dos circunstancias que refuerzan esta tendencia: "El hecho de que haya una nueva generación de gente joven y no tan joven que consulta y compara sus opciones de consumo mediante la red, y la aparición de empresas disruptivas en el ámbito del proptech y el fintech que facilitan un servicio de búsqueda y criba de las mejores opciones de financiación para las personas interesadas".

En este sentido, desde Rastreator indican que "hemos podido observar cómo las búsquedas y el interés por contratar una hipoteca de forma online han aumentado, en especial, tras el fin del estado de alarma, encontrando en nuestro comparador una alternativa ante la limitación de los canales tradicionales". Sin embargo, al tratarse de un proceso tan relevante en la vida de cualquier persona, los medios digitales "se siguen complementando con el apoyo y la asistencia telefónica para resolver las dudas y acompañar durante todo el proceso, es decir, mediante un equipo de asesores hipotecarios expertos que acompañan al usuario de principio a fin y que son los encargados de estudiar la viabilidad de la operación y de negociar con los bancos para lograr la opción que más convenga al usuario ahorrándole todo este proceso más complejo", señala Sergio Carbajal, responsable de hipotecas de Rastreator.

Con el negocio online se consigue más rapidez en las gestiones y un ahorro de costes

Desde Finteca cifran este incremento en su demanda por 20 en octubre de 2020 respecto al mismo mes del año anterior. Similarmente, el número de concesiones de hipotecas se ha multiplicado por diez en los últimos doce meses, un crecimiento que se ha acelerado especialmente desde los meses de junio y julio. La plataforma hipotecaria en línea con scoring bancario que ofrece préstamos hipotecarios en 24 horas, una vez que se pone en contacto con el cliente, realiza un análisis previo de la capacidad de crédito para establecer la viabilidad de la operación. Lo siguiente sería la recopilación de documentación necesaria del cliente para analizar su expediente y enviarlo a los bancos que más se ajustan a su perfil.

"En 48/72 horas recibimos ofertas vinculantes de los bancos, que transmitimos al cliente. El cliente elige las ofertas de los bancos que le interesen más y a partir de aquí acompañamos al cliente hasta la firma de su hipoteca, resolviendo las dudas que surjan por el camino", apuntan desde la compañía.

Las principales ventajas

La posibilidad de tramitar las hipotecas de forma totalmente online va de la mano de ventajas como el ahorro de tiempo en la realización de los trámites, ya que se evita cualquier tipo de desplazamiento, y la comparativa de las múltiples ofertas sin necesidad de visitar las entidades de forma presencial. Además, el responsable de hipotecas de Rastreator señala que "se trata de un canal directo de contacto, con disponibilidad 24/7, obteniendo así una mayor rapidez en las gestiones y una mayor inmediatez.

La digitalización y automatización de servicios facilita la reducción de costes operativos para las empresas, que en muchas ocasiones suele trasladarse en un beneficio directo para el usuario como por ejemplo mediante unos tipos de interés más bajos (debido a los menores costes que tienen que soportar en su estructura). Que exista una ayuda gratuita que compare por ti todas las opciones que hay actualmente en el mercado que mejor se ajusten a tus necesidades, es un beneficio de gran utilidad para el hipotecado". A este respecto, el CEO de Tecnotramit y presidente de la AIC expone que "su tramitación y aprobación es más ágil aunque los requisitos para su correcta formalización, firma y tramitación posterior son las mismas que en una hipoteca convencional".

Por el contrario, la principal desventaja que señalan desde Rastreator es "el distanciamiento que el usuario puede percibir con la entidad o el miedo o respeto que puede ocasionar de que realmente sea la mejor oferta para el usuario o no al ser un proceso online no palpable. No obstante, por este motivo, en Rastreator hemos apostado por contar con un gran equipo de asesores hipotecarios, cuyo objetivo es ayudar al usuario en todo esto proceso para aportarle la mayor seguridad a pesar de ser un proceso totalmente online".

La adaptación del cliente

Y es que, pese a su auge, todavía existen ciertos grupos de edad menos nativos digitales que prefieren los procesos tradicionales ante este tipo de trámites. "No hay que olvidar que quien solicita financiación hipotecaria es para hacer una de las compras más importantes de su vida y todavía hay un porcentaje de población que gusta de un contacto presencial para ser informado de las opciones", indica el CEO de Tecnotramit. Sin embargo, el experto señala que la normalidad de este tipo de productos y al seguir bajo la supervisión y amparo de cualquier producto financiero "dota de una seguridad que cada vez es más perceptible por aquellos acostumbrados a ir a visitar su oficina bancaria. Hoy en día hay un elevado conocimiento del funcionamiento de este tipo de producto por lo que pesan más factores relacionados con el coste que el asesoramiento sobre el funcionamiento del producto".

Para transmitir seguridad y garantía, desde Finteca apuestan por "ser transparentes y explicar los procesos que realizas y por qué. Cuando el cliente percibe que hay profesionalidad y procesos confía en ti. En nuestro caso, además, tener la autorización del Banco de España para actuar como Intermediario de Crédito Inmobiliario es otro aspecto que da mucha seguridad a nuestros clientes y partners".

Se trata de una tendencia en auge que continuará creciendo con el paso del tiempo

La base de confianza se irá generando a raíz de la normalización en la contratación de este tipo de modalidad de producto. "Los pros superan a aquellos aspectos más negativos y se consolidará a medida que se genere más uso y costumbre. Los medios tecnológicos existen, la apuesta de la parte acreedora también, incluso para externalizar el área de riesgos si se trata de operaciones muy sencillas, y empresas capaces de intermediar el proceso de decisión, así como la realización de todas las gestiones, ya hay en el mercado dando servicio desde hace tiempo", expone Hernández.

Por ello, el aumento de las hipotecas online, impulsado por la propia pandemia, "se trata de una tendencia en auge que continuará creciendo con el paso del tiempo e incluso, las propias entidades bancarias optarán cada vez más y más por este tipo de modalidad hipotecaria, como es el reciente caso de EVO Banco u OpenBank", concluye Carbajal.