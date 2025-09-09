El gigante inmobiliario Idealista eleva sus pérdidas hasta los 52 millones de euros pese a ingresar un 15% más

Idealista, el mayor portal inmobiliario de España, cerró el pasado año con un fuerte crecimiento de su actividad que le llevó a ingresar 159,1 millones de euros en nuestro país. Esto supone un incremento del 15% respecto a 2023. Sin embargo, pese a la buena evolución del negocio, la compañía ha aumentado sus pérdidas netas en España hasta los 52,1 millones de euros, lo que representa que sus números rojos han crecido un 6% respecto a los 49,1 millones de 2023.

Según explica la plataforma fundada por los hermanos Encinar, gran parte de estas pérdidas tienen una razón puramente contable, ya que se deben en mayor medida a los efectos de la amortización del fondo de comercio y otros activos intangibles surgidos tras la operación de fusión acometida en 2021, que ascendieron a 105,2 millones de euros.

Concretamente, esta circunstancia se debe a que cuando el fondo EQT adquirió en 2020 el 83,8% de Idealista a Apax pagó un sobreprecio respecto al patrimonio de la compañía, que puede amortizarlo durante 10 años.

Pese a este lastre, que sigue generando un fuerte peso en la cuenta de resultados, la empresa subraya en su informe que mantiene una situación de "solvencia financiera fundamentada en la generación mensual de flujos suficientes de efectivo", lo que le permite afrontar sus compromisos a pesar de los resultados negativos.

La compañía, que es ahora propiedad del fondo Civen, después de que el pasado verano comprara el 70% del portal inmobiliario por 2.900 millones, ha logrado aumentar su ingresos gracias, principalmente, al crecimiento de la contratación de suscripciones de profesionales inmobiliarios en sus plataformas idealista.com y yaencontre.com.

Concretamente, el informe de resultados de la plataforma destaca que la principal fuente de ingresos del grupo sigue siendo la venta de paquetes de anuncios a agencias inmobiliarias, promotoras, redes comerciales y entidades financieras. Asi, durante 2024, Idealista amplió su cobertura comercial en toda la geografía española, lo que le permitió elevar un 15% su facturación.

Para atender este aumento de la actividad, la compañía también continuó reforzando su estructura, con una plantilla media de 732 empleados, frente a los 704 del ejercicio previo. Este ha sido otro de los factores que ha tensionado la cuenta de resultados, ya que esto le ha llevado a ampliar el gasto en personal un 55% pasando de los 54,2 millones de 2023 a los 84,1 millones al cierre de 2024. Parte de este aumento se explica por el plan de retribución en acciones a empleados, que supuso 40,2 millones de euros.

Por otro lado, el balance refleja un deterioro patrimonial y un mayor endeudamiento. El patrimonio neto de Idealista cayó un 18%, hasta los 680,4 millones, frente a los 827,8 millones de 2023. Por su parte, la deuda con entidades financieras a largo plazo ascendió a 387,8 millones, frente a los 305,7 millones del año anterior. En total, la deuda financiera (corto y largo plazo) ronda los 520 millones.