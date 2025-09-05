El precio de la vivienda anota su mayor alza histórica tras escalar un 12,7% en el segundo trimestre

El precio de la vivienda libre se disparó en el segundo trimestre del año un 12,7% interanual, su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica en 2007, cuando subió un 13,1%. El imparable encarecimiento del sector se deja notar también en el dato intermensual, que avanzó un 4% respecto al primer trimestre del año, el mayor alza en tres meses de los últimos 10 años.

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del segundo trimestre del año lleva a la estadística acumula a encadenar 45 trimestres de alzas interanuales consecutivas.