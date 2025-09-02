Neinor invertirá 30 millones para construir 74 nuevas viviendas en Bilbao

El grupo inmobiliario bilbaíno Neinor Homes apuesta de nuevo por Bilbao con una nueva promoción que pondrá en marcha en el barrio de Amezola con una inversión cercana a los 30 millones de euros. Según avanza la compañía, las obras de construcción de Amezola Homes durarán tres años y el objetivo es que las nuevas viviendas se entreguen en el segundo trimestre de 2029. Este residencial albergará un total de 74 viviendas de 1 a 3 dormitorios, además de tres locales comerciales en su planta baja.

El proyecto se enmarca en el proceso de renovación urbana que ha transformado el barrio de Amezola en los últimos años. A raíz del soterramiento del tren, la zona ha recuperado espacios antes degradados para dar paso a nuevos desarrollos residenciales, amplias áreas verdes y equipamientos que han transformado este entorno, "con todos los servicios necesarios a pocos minutos: centros educativos, sanitarios, instalaciones deportivas, comercio de proximidad y grandes superficies", advierten, "a tan sólo unos minutos a pie del centro de Bilbao" y proximidad a la red de transporte público.

Precisamente Amezola Homes se levantará sobre el solar de un antiguo edificio industrial catalogado por su valor arquitectónico. Su diseño, explican, "respeta el carácter del inmueble original, con una renovación total de su fachada racionalista que aporta personalidad al conjunto y lo conecta con la historia del barrio". El resultado es "un edificio contemporáneo con inspiración industrial, adaptado a las necesidades actuales de confort y bienestar", precisan. En este sentido, el edificio contará con zonas comunes como gimnasio, sala gourmet y una terraza chill out en la azotea.