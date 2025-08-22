Century 21 incrementa su facturación un 15% en el primer semestre con un volumen de ventas de 600 millones

Century 21 España ha registrado un crecimiento del 15% en su facturación en el primer semestre de 2025, alcanzando los 14 millones de euros, en comparación a los 12,2 millones obtenidos en el mismo semestre del año 2024. Durante este periodo, el volumen de ventas en inmuebles ha aumentado en un 14%, situándose en los casi 600 millones de euros, frente a los 527,3 millones del año pasado.

En el segmento de compraventa, la compañía ha gestionado 2.737 operaciones, lo que supone un incremento del 25 % respecto a las 2.193 operaciones realizadas en el primer semestre de 2024. En paralelo, en el segmento de alquiler, las operaciones han aumentado un 17 % en el primer semestre de 2025, alcanzando las 309 transacciones versus las 263 registradas en el mismo periodo de 2024. Este repunte en el formato habitacional de arrendamiento refleja un cambio de tendencia y pone de manifiesto la capacidad de CENTURY 21 España para captar nuevas oportunidades en un segmento marcado por la desaceleración de la oferta y el aumento de precios.

Aumento del precio medio de venta

El precio medio de las operaciones de compraventa ha experimentado un incremento del 29 %, situándose en 183.940 euros en el primer semestre de 2025, frente a los 142.304 euros registrados en el mismo periodo del año anterior. Este aumento se produce en un contexto de moderación de la inflación, con una tasa interanual del 2,3% en marzo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estrategia de Century 21 España se ha centrado en ajustar su cartera inmobiliaria al poder adquisitivo real de los compradores, priorizando viviendas accesibles que permitan mantener la capacidad de compra en un entorno económico estable.

"Estos resultados reflejan la capacidad de la red Century 21 España para anticipar las necesidades de los clientes y responder con soluciones ajustadas a la realidad del mercado. Nuestro compromiso se centra en facilitar y democratizar el acceso a la vivienda en un contexto de cambios estructurales manteniendo, al mismo tiempo, una propuesta de valor que combine cercanía, transparencia y profesionalización en cada operación", explica Ricardo Sousa, CEO de Century21 en España.