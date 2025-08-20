Mijas refuerza su atractivo inversor con un nuevo proyecto de Taylor Wimpey de 16 millones de euros

La Costa del Sol mantiene el pulso como uno de los destinos más atractivos de Europa para la inversión en obra nueva residencial. Entre los municipios más dinámicos destaca Mijas, que en los últimos años ha reforzado su proyección urbanística y su capacidad para atraer proyectos de alto valor. La última muestra llega de la mano de Taylor Wimpey España, promotora de origen británico con más de 65 años de trayectoria, que invertirá más de 16 millones de euros en Valley Views, un nuevo residencial sostenible en la zona de El Chaparral.

El proyecto, que ya ha iniciado su primera fase de comercialización, contará con 56 viviendas con vistas al mar, diseñadas bajo criterios de sostenibilidad y con la máxima calificación energética (A). Valley Views responde a un perfil de comprador cada vez más consolidado en la Costa del Sol: "parejas de entre 45 y 60 años, tanto nacionales como internacionales, que buscan calidad de vida, servicios cercanos y buenas conexiones con el Aeropuerto de Málaga", han explicado desde la promotora. Británicos, belgas, holandeses, alemanes o polacos figuran entre los principales interesados en este tipo de promociones.

Las viviendas, con precios desde 339.000 euros más IVA, combinan apartamentos de 2 dormitorios y dúplex de 3 dormitorios. Todos están orientados al sureste-suroeste para aprovechar al máximo la luz natural, e incorporan el concepto "total living", integrando salón y terraza con grandes ventanales para crear espacios luminosos y funcionales.

Sostenibilidad y ahorro energético

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes estratégicos de Taylor Wimpey España. En Valley Views, todas las viviendas han sido diseñadas con calificación energética A, lo que garantiza un consumo muy reducido, mayor confort térmico y una notable disminución de emisiones.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una vivienda con esta certificación consume entre 15 y 30 kWh/m² al año, frente a los 150–250 kWh/m² de una vivienda con calificación E o F. Esto supone un ahorro energético de hasta el 80 %, un factor clave tanto para compradores nacionales como internacionales en un contexto de creciente conciencia ambiental y subida de costes energéticos.

Mijas, enclave estratégico en el litoral

La ubicación de Valley Views en El Chaparral, entre La Cala de Mijas y Fuengirola, refuerza el atractivo del municipio como uno de los polos de inversión más activos de la Costa del Sol. El proyecto se encuentra a pocos minutos del Centro Comercial Miramar, de campos de golf de referencia —Cerrado del Águila, El Chaparral o Mijas Golf— y de playas de arena fina, en una zona que concentra ya varios proyectos residenciales.

"Es una zona tranquila pero muy bien conectada, que atrae tanto a residentes nacionales como a compradores europeos que buscan una vivienda de calidad en la Costa del Sol con buena rentabilidad y posibilidades de uso todo el año", explica Ignacio Oslé, director regional de Taylor Wimpey España en la Costa del Sol.

La primera fase de Valley Views, cuya entrega está prevista para marzo de 2027, ya está en comercialización. La promotora destaca la relación calidad-precio de un proyecto que conjuga ubicación, acabados y sostenibilidad, en un mercado que sigue registrando fuerte demanda internacional y que consolida a Mijas como uno de los municipios líderes en atracción de inversión residencial en Andalucía.