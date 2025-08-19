Acciona impulsa su división inmobiliaria: entregará 1.200 pisos este año

Acciona ha dado impulso a su negocio inmobiliario durante el primer semestre del año, logrando un aumento de los ingresos de este área del 3,5%, y espera cerrar el ejercicio con la entrega de 1.200 unidades, lo que supondrá un incremento del 7,2% respecto al año anterior.

Concretamente, la división de ladrillo de la firma energética ha cerrado junio con una cifra de negocios de 84 millones de euros. Este incremento ha llegado de la mano del mayor volumen de entregas de viviendas.

En los primeros seis meses del año, Acciona ha dado las llaves de 435 unidades, lo que refleja un crecimiento del 164,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando entregó 165 viviendas. Con este nivel de actividad, la compañía ha logrado revertir sus resultados operativos, situando el Ebitda en 5 millones de euros, frente a las pérdidas de 8 millones registradas en el primer semestre de 2024.

Para este año, la firma espera cerrar también con un mayor volumen de actividad respecto al pasado ejercicio, llegando a las 1.200 entregas al cierre de 2025, lo que reflejará un aumento del 7,2% frente a las 1.119 que entregó en el total de 2024 y del 66% en comparación con las 720 viviendas que terminó en 2023.

Por otro lado, Acciona inmobiliaria mantiene "una sólida cartera de preventas, que alcanzó las 703 unidades al 30 de junio de 2025", explica la compañía en su presentación de resultados. Esta cifra implica un aumento del 4,3% respecto a las 674 unidades registradas al cierre del pasado año.

Entre los hitos destacados del periodo figura la entrega de una residencia de estudiantes en Tarrasa (Barcelona), con 359 habitaciones, así como la venta de suelos no estratégicos, cuyo desarrollo no estaba previsto en el corto plazo, por valor de 13 millones de euros. Estas dos operaciones han contribuido a la mejora operativa de la compañía de la familia Entrecanales.

Por otro lado, el valor bruto de los activos inmobiliarios (GAV) de la compañía, que incluye el Campus de Acciona en Madrid, ascendió a 1.879 millones de euros al cierre de junio, lo que representa un crecimiento del 8,2% respecto a los 1.736 millones de euros de diciembre de 2024. "Este aumento refleja tanto la revalorización de activos como una estrategia más eficiente de gestión de suelo y proyectos", explica la compañía en sus resultados. En cuanto a la inversión en existencias inmobiliarias, la cifra alcanzó los 73 millones de euros, un 14,7% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El buen desempeño del negocio inmobiliario ha contribuido al crecimiento de la división de "otras actividades" de Acciona, cuya cifra de negocios alcanzó los 627 millones de euros, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

En esta división se incluyen también los números de Bestinver, que ofrece servicios de gestión de activos y de mercado de capitales que canalizan el ahorro y la inversión hacia las empresas. Esta firma ha mostrado también una evolución positiva a lo largo del primer semestre del año, con aumento del 8,8% en los activos medios bajo gestión, hasta los 6.848 millones de euros al cierre de junio. Esto ha resultado en un Ebitda en el primer semestre de 26 millones de euros, un 10,2% superior al del mismo periodo de 2024.