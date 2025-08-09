El Ayuntamiento de Barcelona compra un edificio de 11 viviendas por 2,1 millones que destinará a hogares protegidos

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado mediante su derecho de tanteo y retracto un edificio con 11 viviendas en el número 21 de la calle Alió, en el distrito de Gràcia, por 2,1 millones de euros.

En declaraciones a los medios, la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrado que la adquisición permitirá generar vivienda protegida en un "distrito con mucha necesidad de vivienda pública y con muy pocas posibilidades de construir nueva".

De igual modo, ha destacado que con su compra y la consecuente rehabilitación del inmueble, incluida en el precio de 2,1 millones, se da por finalizado un caso que había "generado muchos problemas a los vecinos" en el pasado.

El inmueble había sido fruto de diversas ocupaciones ilegales hasta que en 2024 el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el distrito, consiguió que se desalojase y ahora podrá sumarse al parque público de vivienda.

Respecto a la rehabilitación, ha apuntado que pese a los cálculos realizados por los técnicos del consistorio, hará falta realizar un estudio exhaustivo y "ver exactamente" cuánto tiempo se necesitará para finalizar las obras.

Por otro lado, Bonet ha señalado que la compra del edificio de la calle Alió se trata de una "operación única" al haberse aplicado el tanteo y retracto en una subasta judicial, cosa que nunca había hecho antes el consistorio.

"Ejercíamos el derecho de tanteo cuando sabíamos que había una venta, pero no en una subasta judicial. Por primera vez lo hemos hecho y hemos logrado poder materializar esto en un edificio", ha celebrado la dirigente barcelonesa.

Asimismo, ha sostenido que el importe de 2,16 millones supone una reducción del 20% respecto al precio de mercado: "Estamos muy contentos, muy satisfechos", ha añadido.