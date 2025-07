Panattoni crece en España y Portugal con seis nuevos proyectos y 200 millones de inversión

Panattoni sigue creciendo en España. La promotora logística iniciará este año la construcción de seis nuevos proyectos en la península ibérica con una inversión prevista de 200 millones de euros.

"Cuatro de estos proyectos están ya iniciados, y supondrán una inyección de 125.618 m2 de espacios logísticos a nuestra cartera, con una inversión de 120 millones", detalla Gustavo Cardozo, director general y socio de Panattoni para España y Portugal, en una entrevista con elEconomista.es.

Además, la compañía está ultimando la firma de otros dos desarrollos que sumarán alrededor de 50.000 m2 más. "Seguramente los podremos arrancar este mismo año", destaca el directivo.

La compañía tiene planes ambiciosos para la región, donde adicionalmente cuenta con una cartera de suelo para desarrollar naves que sumarían 416.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA), "la mayoría disponible ya para construir o en un fase muy avanzada" y la compañía quiere seguir comprando para ampliar este portfolio.

"Estamos buscando en mercados con actividad y falta de producto como algunos puntos de Madrid, Barcelona, País Vasco, Málaga o Valencia", señala Cardozo. Si bien, el directivo reconoce que la situación es complicada "y cada día es más difícil encontrar suelo".

El problema no es el dinero. "Nosotros no tenemos limitación de capital, el problema son la falta de producto y las trabas burocráticas con los largos plazos para desarrollar suelo, ya que los inversores no quieren entrar en activos que vayan a tardar más de dos años entre la compra y el punto en el que ya podemos construir".

La compañía cumple este año celebra su quinto aniversario en la península ibérica. Durante estos cinco años, ha adquirido 2.304.000 m2 de suelo y construido 554.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA) logrando presencia en 15 provincias españolas.

Nuevo data center en Lisboa

Por otro lado, la compañía apuesta fuerte por el negocio de los data center. En enero se confirmó la licencia de obra para iniciar la construcción de la primera fase de su data center en Cerdanyola del Vallès de 42 MW, "el mayor data center de Cataluña". Además, cuentan ya con el suelo para hacer otro data center en Lisboa de 70MW. "En este caso estamos buscando al inversor y al operador del centro", apunta.