China revoluciona el sector de la construcción con una gigantesca cúpula hinchable para 'encapsular' grandes obras

La carrera por la innovación sigue imparable en China más allá de las vicisitudes económicas que atraviese el país, como los problemas para atar su objetivo de crecimiento económico del 5% anual o la amenaza que suponen los aranceles comerciales de EEUU, ahora en plena tregua entre ambos países. Esta innovación tampoco cesa en un sector de la construcción que constantemente tiene que lidiar con titulares negativos en todo lo que atañe al inmobiliario. Por debajo de todas esas dificultades, las cabezas pensantes del I+D (investigación y desarrollo) chino prosiguen con su labor, arrojando cada poco hallazgos y mejoras que sorprenden en Occidente. El último y revolucionario descubrimiento de la factoría pensante china consiste en una gigante cúpula hinchable que encapsula grandes obras, evitando la propagación del polvo y el ruido.

La semana pasada se empezaron a viralizar a toda velocidad, especialmente en TikTok, vídeos sobre una ingente masa blanca sobre un gran solar que poco a poco se iba hinchando hasta convertirse en una enorme cúpula dentro de un entramado urbano. Enseguida llegaron las explicaciones. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, había publicado en Facebook el 2 de julio que la ciudad de Jinan, capital de la provincia de Shandong, al este del país, había instalado una cúpula hinchable de 50 metros de altura y 20.000 metros cuadrados de superficie para tapar una construcción.

Desde los estamentos oficiales chinos se ha destacado que esta cúpula puede ser una importante solución para el sector de la construcción al reducir el polvo que generan las obras y la contaminación acústica que conllevan, especialmente para los vecinos cercanos o para actividades que se desarrollen cerca, como pueden ser las escolares. También se pone en valor la protección para el medio ambiente que puede suponer.

Según Times Now News -un medio de comunicación en lengua inglesa con sede en la India-, que informó sobre el proyecto el 3 de julio, la cúpula es la primera de esta envergadura que se despliega en China y emplea sistemas de presión negativa y filtración de aire para evitar que el polvo se escape a las zonas cercanas. The Bridge Chronicle, una plataforma digital de noticias, ha avanzado más detalles, como que la cúpula cuenta con avanzados sistemas de ventilación para garantizar una buena calidad del aire en su interior, mientras que los paneles transparentes dejan entrar la luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial durante el día.

??? BREAKING: China unveils massive 50-meter-tall, 20,000-square-meter inflatable dome over a construction site in Jinan to reduce dust and noise pollution.pic.twitter.com/E2jkuGviFW