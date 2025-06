URW revela en Hamburgo una evolución del concepto de centro comercial urbano

Tras más de 10 años de tramitaciones y una inversión total de 2.450 millones de euros, la ciudad de Hamburgo asistió el pasado mes de abril a la inauguración de su nuevo complejo comercial, Westfield Hambur-Überseequartier. A diferencia de la inmensa mayoría de centros de este tipo, podría decirse que el proyecto desarrollado por Unibail Rodamco Westfield (URW) es único en Europa, al estar completamente integrado con el resto de la ciudad.

Emplazado en el moderno y apacible barrio de Hafencity, en lo que antes fue un polígono industrial con una gasficadora, el nuevo centro comercial de Westfield forma parte del propio entramado de calles peatonales. La principal característica del centro comercial a orillas del río Elba es que su techo, completamente transparente, permite la entrada del 100% de la luz solar, proporcionando cobijo a sus clientes ante las inclemencias meteorológicas. Además, al estar construido con materiales y tonalidades similares a las del resto de edificaciones del barrio, de ladrillos color ocre y tuberías en tonos bronce, preserva desde un punto de vista moderno la identidad industrial del distrito y de la ciudad de Hamburgo. Con todo ello, el efecto que se consigue es que no se perciba demasiada diferencia entre pasear por el centro o por cualquier otra calle colindante, salvando las distancias.

"Las autoridades de Hamburgo convocaron una subasta para encontrar a quien quisiera desarrollar un proyecto comercial en esta zona, que anteriormente había sido un puerto. Vinimos con una propuesta para mantener el estilo de la ciudad, con ladrillo y otros materiales como acero o cerámica, para que tuviera una continuidad con el centro. Si sales del centro comercial y caminas 5 o 10 minutos, estás en pleno centro y no ves diferencia", afirmó durante una visita a la que asistió este medio Anne-Sophie Sancerre, Chief Customer and Retail Officer de URW.

Los materiales empleados en su construcción conviven en armonía con el resto del barrio. / URW

Más allá del centro comercial, con espacio para hasta 170 tiendas -de las cuales 150 ya están ocupadas-, restauración o varias salas de cine, los 420.000 metros cuadrados que conforman el todo complejo contienen 13 edificios, incluyendo 3 hoteles para distintos segmentos económicos, dos edificios residenciales con capacidad para 2.000 personas y otros tantos de oficinas con capacidad para el doble de puestos de trabajo. Incluye, del mismo modo, una estación de metro, un centro de arte y hasta una terminal para cruceros. Todo para aspirar a ser un nuevo centro neurálgico de la ciudad.

En materia de sostenibilidad, cada edificio ha sido diseñado para minimizar el consumo de energía, incluyendo calefacción y refrigeración, con iluminación LED instalada en todas las zonas comunes. Junto a esto, el 100% de la electricidad que emplea el complejo procede de fuentes renovables. Además, el 90% del cemento empleado durante su construcción fue bajo en carbono, suponiendo un ahorro de 23.800 toneladas de CO2. Del mismo modo, toda la madera utilizada en el desarrollo se obtuvo de forma sostenible y se incorporó acero reciclado como refuerzo del hormigón. Por estas y otras acciones el proyecto obtuvo certificaciones Bream de Comunidades y de nueva construcción, colocándolo como un referente en el desarrollo urbano sostenible en Alemania.

Réplica casi imposible

URW cuenta actualmente con 67 centros comerciales en 11 países, así como 10 centros de convenciones y exhibiciones. También opera establecimientos retail en 3 aeropuertos de Estados Unidos y dispone de proyectos de oficina en Francia. Su presencia en España se limita a centros comerciales: tres en Cataluña (Glòries, La Maquinista y Splau, en Barcelona), dos en Madrid (La Vaguada y Parquesur), uno en Valencia (Bonaire) y otro en San Sebastián (Garbera). Y si bien desde URW están ampliando o modificando los usos en algunos de estos centros, lo cierto es que ninguno de ellos se asemeja a la filosofía detrás del centro de Hamburgo.

A diferencia de los centros que aquí conocemos, el centro alemán se ha edificado con una línea continuista a la del resto del novedoso barrio de Hafencity. En este distrito, aunque manteniendo una línea de tonalidades y materiales similares, cada edificio es distinto, fruto de concursos arquitectónicos para cada parcela. Repleto de calles anchas, prácticamente peatonales y con una fuerte apuesta por la bicicleta como medio de transporte, verdes jardines y modernos comercios de todo tipo, Hafencity transmite la sensación de ser el barrio de ensueño que promete cualquier render pero que nunca termina de materializarse. Por este motivo, el complejo de Westfield logra cumplir las expectativas fijadas y, por contra, será muy difícil que otros proyectos comerciales logren ese mismo nivel de integración con el resto de la ciudad.

Al ser preguntada por la posibilidad de contar en España con una inversión de estas características, la Chief Customer and Retail Officer de URW no lo descarta. "En España sería posible, pero en nuestra cartera no tenemos terrenos con estas características. Nos encantaría encontrar alguno, ya sea en Madrid, Barcelona o Valencia. Estamos buscando activamente", indicó. Sancerre.