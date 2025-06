Una inversión de más de 500 millones de euros para levantar en Marbella el primer resort hotelero-residencial de lujo de la Costa del Sol

Marbella suma un nuevo hito a su consolidación como referente mundial del turismo de lujo. Sierra Blanca Estates y Platinum Estates o han anunciado la creación de una joint venture para el desarrollo conjunto del primer resort residencial-hotelero de lujo en la Costa del Sol.

El proyecto, con una inversión que supera los 500 millones de euros, se levantará sobre una parcela de 160.000 metros cuadrados en primera línea de playa en la zona de Las Dunas Club (una de las más codiciadas del litoral marbellí por sus dunas naturales) y estará operado por una de las principales firmas hoteleras del mundo, cuyo nombre aún no han querido desvelar.

El nuevo complejo contará con 180 branded residences y 150 habitaciones de hotel con servicios 5 estrellas. La arquitectura y el diseño estarán al servicio de una experiencia de alto nivel: todas las viviendas disfrutarán de vistas frontales al mar y se integrarán en un entorno con beach club, zonas de restauración, cine, spa, sport center y espacios wellness. "Este proyecto aportará a la transformación de la ciudad y a destacar la imagen de Marbella como el mejor destino turístico y residencial de Europa", ha comentado Carlos Rodríguez, CEO de Sierra Blanca Estates.

Se trata, además, del primer paso de la compañía marbellí en el sector hospitality tras haberse consolidado como referente en el desarrollo de branded residences con proyectos como EPIC Marbella by Fendi Casa, Karl Lagerfeld Villas Marbella y el anunciado Marbella Design Hills con Dolce&Gabbana. "Es el primer branded residencial-hotelero en primera línea de la mejor playa de Marbella. Un proyecto que destaca, no solo en la Costa del Sol, sino en todo el arco mediterráneo", ha comentado Rodríguez a elEconomista Andalucía.

Para Sierra Blanca Estates, este movimiento representa "un paso más allá" tras el éxito de anteriores iniciativas ligadas a marcas de lujo. "Estábamos esperando un proyecto que dejara huella. Marbella necesitaba un resort de esta magnitud y nivel. Este nuevo desarrollo dará respuesta a una demanda creciente que incluso supera a la oferta", ha asegurado Rodríguez, explicando que a las nacionalidades tradicionales se han sumado con fuerza compradores procedentes de destinos como EEUU o Europa del Este, en un contexto en el que también están creciendo los inversores nacionales. "Los españoles han comprendido lo que suponen las branded residences y valoran mucho este concepto", ha añadido.

La firma del acuerdo con Platinum Estates refuerza además su capacidad de atracción para grandes players del sector. Harry Mohinani, CEO de la promotora internacional, ha asegurado que esta alianza "nos permite desarrollar un icono global en Marbella, con una marca orientada al mercado internacional del lujo, en línea con nuestros valores".

El terreno sobre el que se desarrollará el resort es una de las últimas grandes parcelas en primera línea del litoral marbellí, situada frente a las dunas protegidas. "Es una ubicación única. La topografía desciende suavemente hacia el mar, garantizando vistas privilegiadas desde todos los puntos del proyecto. Es una oportunidad que llevábamos años esperando", ha destacado el CEO de Sierra Blanca Estates.

2026, un año clave

Según los plazos previstos, la urbanización comenzará a principios de 2026, con la intención de iniciar las obras del complejo antes de que finalice ese mismo año. "Este será un icono para Marbella. No solo estamos hablando de un hotel y residencias. Será un 'place to be', un destino dentro del destino, un nuevo centro de atracción para quienes viven o visitan la Costa del Sol", detalla.

El complejo será también un activo para el conjunto del ecosistema de lujo del triángulo de oro. Como ha destacado Rodríguez, "complementará perfectamente otros grandes proyectos residenciales que hemos desarrollado o que están en marcha. Al final, lo que estamos haciendo es elevar el nivel de toda la oferta".

Sierra Blanca Estates espera que este nuevo resort atraiga no solo a europeos, sino también a nuevos perfiles de clientes procedentes de América, Oriente Medio y Asia, donde el concepto de branded residences en destinos como Marbella empieza a calar con fuerza. "La demanda supera con creces la oferta. Y los clientes entienden ahora más que nunca el valor añadido de este tipo de proyectos", concluye ha concluido Rodríguez.