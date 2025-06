José Luis Martínez Almeida: "Madrid es un lugar seguro para la inversión inmobiliaria"

El sector inmobiliario se enfrenta a importantes retos en el corto y medio plazo. Sobre esto se ha debatido en la V edición de La Gran Jornada Inmobiliaria organizada por elEconomista.es. El evento ha sido clausurado por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien ha aprovechado su intervención para ensalzar la posición de Madrid en el mercado inmobiliario actual.

"Madrid es un lugar seguro para invertir. Se trata de un seguro maduro y ciertoen el ámbito inmobilario. Esto es imprescindible para la ciudad de Madrid si queremos seguir creciendo en el ámbito de la inversión y en la creación de prosperidad y en el ámbito inmobiliario", ha destacado durante su intervención.

El alcalde ha celebrado que la ciudad "es uno de los pocos lugares del mundo que tiene capacidad para ofrecer confianza y certidumbre".

Y los datos avalan las declaraciones de Martínez-Almeida. Madrid es el segundo mejor destino en términos de atracción de inversión en el ámbito inmobiliario, únicamente superado por Londres en el conjunto de Europa y que, por tanto, en estos momentos ofrece oportunidades de inversión.

La ciudad vive un buen momentos en lo que a sector inmobiliario se refiere. Será en 2027 cuando empiecen a entregarse las primeras viviendas de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid. "Tenemos que dar los mejores ratios de calidad de vida posibles y por eso se está apostando por la la estrategia de sureste, para que los ciudadanos puedan vivir en ciudades para más habitables", ha apuntado.

Una de las principales prioridades del consistorio es devolver la confianza que los inversores quieren depositar en la ciudad de Madrid. "Tenemos muy claro que queremos seguir trabajando exactamente las mismas líneas que nos han llevado hasta aquí para seguir consolidando el estilo maduro y cierto en términos de inversión inmobiliaria que es la ciudad de Madrid", ha asegurado.

Apoyo a los promotores

El sector inmobiliario se ha visto muy afectado en el pasado a causa de la crisis económica que golpeó a España en 2008. Entonces, se culpó a los promotores de las consecuencias que provocó la crisis. Sin embargo, Martínez-Almeida ha querido aprovechar su intervención para ensalzar el papel que juegan.

"En 2008 donde se identificó a los promotores como los culpables de todo lo malo que nos estaba pasando, no solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social", ha explicado. "Sin embargo, nosotros desde Madrid entendemos que los promotores son clave para poder seguir avanzando en este proceso de construcción de una ciudad cada vez mejor. Por tanto, mantenemos nuestra confianza, como no puede ser de otra manera, en los promotores", ha destacado.

Este apoyo a los promotores no puede hacerse sin legislación. Un punto en el que, según Martínez-Almeida, Madrid juega con ventaja. "Nunca en Madrid ha sido tan fácil construir como en estos momentos, tanto desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista burocrático. Nunca ha habido plataformas tan ágiles, nunca habido normativa más simplificada que permita precisamente este diálogo continuo con los promotores", ha celebrado.

"Simplemente ven en Madrid una oportunidad de crear empleo o de generar inversión y crear riqueza y por tanto que el papel de los promotores es esencial", ha destacado.

Plan General de la ciudad de Madrid

El Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la ciudad de Madrid actualizó a finales de 2024 las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. "Vamos a ir un paso más allá con ese plan estratégico municipal que nos permite superar el propio concepto de Plan General para adentrarnos en un esquema normativo desde el punto de vista urbanístico que nos va a proporcionar más agilidad y más flexibilidad", ha detallado el alcalde de Madrid.

Hay que tener en cuenta que las viviendas de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid que se van a entregar en los próximos meses estaba recogidas en el Plan General de 1997 y, sin embargo, todavía no ha sido hasta el presente cuando se ha dado impulso al proyecto. "Esto debería de preocuparnos. Nos tenemos que preguntar cómo es posible que 28 años después todavía no hayamos sido capaces de entregar ni una sola vivienda en todos los desarrollos del sureste. No lo digo para fustigarnos sino para ser capaces de seguir progresando, tanto del punto de vista la administración como del punto de vista de los promotores", ha explicado.