El 2027, año clave para los nuevos barrios que inyectarán más de 120.000 viviendas a Madrid

La tercera mesa de debate de la V edición de La Gran Jornada Inmobiliaria se ha centrado en los grandes proyectos que apuntan a redefinir Madrid de norte a sur de la ciudad en los próximos años con la entrada de nueva oferta de vivienda y equipamientos para que la capital se consolide entre las grandes metrópolis europeas. Bajo el título Rediseñando Madrid: los proyectos que cambiarán el urbanismo de la capital este coloquio ha contado con la participación de José María Ortega Antón, coordinador General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte; Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros; y Luis Cesteros de la Peña, gerente de los Berrocales. El denominador común de los cuatro ponentes ha estado en el año determinante, el 2027, como fecha señalada para empezar a ver los avances.

Son suelos muy significativos en su dimensión y por la cantidad de activos que van a aportar. "Estamos hablando de 115.000 nuevas viviendas y seis metros cuadrados de edificabilidad de actividad económica en Madrid. Son cifras reveladoras sobre lo que va a ser el futuro de la ciudad", expuso en el primer turno de intervención José María Ortega Antón, coordinador General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

El desbloqueo y avance de estos proyectos han sido posibles, entre otras cosas, al diseño de nuevos modelos de financiación. Así lo expuso Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, al hablar de este proyecto. "No es que (nuestro modelo) sea distinto a lo que hagan otras juntas, sino que nosotros lo hacemos en una escala mucho mayor. Nosotros nos enfrentamos a un proyecto con gastos de 2.000 millones de euros y queríamos enfrentarnos a una situación de certidumbre. Decidimos dividir y rebajar ese riesgo: un tercio para los propietarios y otros dos tercios para la junta -que se queda con el producto-. Las juntas se quedaron con activos no residenciales que podían tener usos urbanísticos o no", expuso. De momento, las cuatro subastas que se han realizado han sido en las parcelas residenciales y han sido además "un éxito", añadió.

Luis Cesteros de la Peña, gerente de los Berrocales, ahondó en los avances de su proyecto. "Los Berrocales ya es suelo urbano, no suelo urbanizable", dijo. Además, "ya se ha solicitado en el mes de abril la recepción de la primera etapa". El proyecto cuenta ahora con 1.620 viviendas en construcción y la previsión de las primeras entregas en enero de 2026. "El proyecto es la correspondencia del sector privado al sector público cuando este último hace las cosas bien", dijo para poner de manifiesto la buena sintonía que ha habido entre ambas partes. A todo ello, añadió que se van a aportar con Los Berrocales nuevos productos. En este caso, 4.500 viviendas en la primera etapa y algunas con la condición de vivienda protegida. Para nosotros es una satisfacción ser en breve uno de los nuevos barrios de la ciudad de Madrid.

La vivienda 'asequible'

Otro de los temas de debate que marcaron el coloquio fue la vivienda asequible. José María Ortega Antón, coordinador General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, abordó esta temática desde un punto de vista teórico en el que expuso que la vivienda asequible "trata de llenar el hueco entre la vivienda de mercado y la protegida". Es importante, en opinión de Ortega, que "ensanchemos esta categoría que todavía está por definir, algo que es muy importante en la ciudad de Madrid". En este sentido, dijo que uno de los criterios es que las rentas de las familias propietarias que accedan a este tipo de viviendas no sea superior al de la media de las familias que ya viven en el barrio en cuestión. "Merece la pena poner estas viviendas en el mercado para abrir la puerta de entrada a muchas familias para que accedan a esta categoría", remarcó.

Por su parte, Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, habló sobre este mismo tema y explicó que "están saliendo promociones, pero los precios que se están marcando en precomercialización "están siendo brutales" y se están llenando las viviendas. "En Valdecarros son 20.000 viviendas en las que hay más protegidas que libres", dijo.

En Madrid Nuevo Norte la vivienda asequible también va a tener un papel destacado. "Estará de media en el 38%, pero es que lo estará en el centro de negocios, en el que va a ser el sitio más atractivo de la ciudad", dijo al respecto Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte. "Yo esta cifra siempre digo que es revolucionaria"

Adaptación

Los millones de metros cuadrados de estos nuevos desarrollos incorporarán un concepto muy importante para sus nuevos habitantes: la adaptabilidad. Se trata de un componente cada vez más necesario en un entorno marcado por una población heterogénea, que cada vez es más diversa, más digitalizada y exige más servicios. En Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, se ha levantado durante cinco años el denominado modelo cero, una réplica digital con todas y cada una de las características que "tendrá la vía del tren, las farolas o las tuberías", explicó su director de estrategia.

En Valdecarros, en cambio, hay dos actuaciones que se han llevado a cabo y son diferenciales. "Por una parte, nos hemos puesto de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid a través del área de movilidad y de la EMT para que ya en nuestra obra de urbanización esté metido el BRT autobús de tránsito rápido)", dijo Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros. Y ahí en las tres primeras etapas que "estamos urbanizando hemos conseguido un acuerdo que va más allá de la estrategia de BRT general y hemos incorporado unas líneas que, enganchando la zona del Ensanche de Vallecas, entran en Valdecarros y cierran el círculo otra vez a Vallecas". Por otro lado, se han invertido 250 millones de euros en el proyecto de urbanización para que el 98% del terreno tenga menos de un 3% de pendiente.

En Berrocales, por su parte, se está integrando el espacio en el BRT y se cuenta ya con una red de carril bici, algo en lo que "es obsesivo" el Ayuntamiento de Madrid, incidió Luis Cesteros de la Peña, gerente de los Berrocales. El ponente recordó que el asunto de la movilidad ya no pasa solo por el coche, sino por los distintos tipos de movilidad.

2027, año clave

A modo de cierre, los representantes de Valdecarros, Berrocales y Madrid Nuevo Norte han hecho sus estimaciones sobre cuándo se verán los avances más visibles de estos desarrrollos. En Madrid Nuevo Nortes se empezará en la zona oeste de Las Tablas en el primer trimestre del año que viene, mientras que en 2027 se espera estar ya en situación de simultaneidad y construyendo ya viviendas públicas y privadas. "Ese es para lo que estamos trabajando tanto desde los propietarios privados como desde el Ayuntamiento de Madrid", dijeron los representantes.

En Valdecarros, en cambio, se espera que se finalicen en 2026 las tres primeras etapas, que supone poner en marcha 13.500 viviendas. "Eso es más o menos, un poquito más que Valdebebas entero. Y eso se va a poder empezar a construir en cuanto tengamos simultaneidad, que debería de ser mediados del año que viene", dijo Roca de Togores. "Tenemos que tener la reparcelación, pero yo confío y la verdad es que quiero decir aquí que el trabajo que están haciendo los técnicos municipales está siendo espectacular", añadió.

Y en Berrocales se entregará la primera promoción el próximo mes de enero. Y así se abrirá a la ciudad de Madrid un nuevo barrio de 22. 000 viviendas. De esta forma, este proyecto entre 2026 y 2027 inyectará en el mercado 12.000 viviendas (4.500 en la primera etapa, aunque probablemente serán más). "Ahora hay 1.620 en construcción, más las que vienen del Plan Suma, que se acaban de adjudicar, y en unos meses dispondrán los proyectos y empezarán a construirse", concluyó Luis Cesteros de la Peña, gerente de los Berrocales