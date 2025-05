Los economistas descartan que gravar más la vivienda vacía provoque su puesta en alquiler

El Consejo General de Economistas (CGE), a través de su Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), descarta que aumentar el coste fiscal de los inmuebles que no están arrendados ni constituyen la vivienda habitual haga que los propietarios pasen a ofrecer estos inmuebles en alquiler, porque en la mayoría de las ocasiones son segundas residencias o casas en los pueblos.

Así lo han indicado para analizar la proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE, que busca gravar más la vivienda vacía, las socimis, los pisos turísticos, así como introducir un nuevo impuesto para la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes.

Sobre la nueva escala para la imputación de rentas inmobiliarias, los economistas han indicado que la propuesta de ley del PSOE no contempla aplicar las reducciones previstas si solo se ofrece al alquiler las segundas residencias por la parte del año que no se usan, al no destinarse para vivienda habitual de los arrendatarios.

Además, los economistas atisban un fallo en la escala para la imputación de rentas inmobiliarias con un valor catastral de 500.000 euros, que debería tener una imputación de la renta de 7.100 euros y no de 7.500 como recoge la proposición de ley del PSOE.

Lo mismo pasa con el siguiente tramo, el de un millón de euros, donde la imputación de renta debería ser de 17.100 euros y no de 20.000 euros.

Industria hotelera

Por su parte, respecto al IVA al 21% en pisos turísticos, los economistas consideran que esto trasladará la oferta a la industria hotelera, que tiene un tipo del 10%, y que quizás el turismo pueda "resentirse".

Sobre el impuesto para compra de vivienda a extracomunitarios y no residentes de la UE, los economistas apuntan a que se pagará el 100% del valor de mercado (el valor de referencia), restando lo pagado la comunidad autónoma por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

"Es la primera vez que se establece un impuesto con un tipo de gravamen del 100%, lo que plantea dudas sobre su posible carácter confiscatorio", han indicado, a la vez que han afirmado que este impuesto será parecido a un "arancel".

"La posterior venta del inmueble podría hacer inviable su transmisión futura, ya que el precio de la compra satisfecho más el impuesto complementario estará fuera del precio de mercado en el momento de la venta futura", añaden.

De igual manera, han asegurado que no se penalizará la compra de vivienda nueva por los no residentes en la Unión Europea, posiblemente por el escaso margen de actuación del Gobierno en este sentido.

Por su lado, los expertos dicen que la modificación en el régimen tributario de las socimis puede suponer que algunas de ellas busquen mercados más atractivos en otros países.

Bonificación del IRPF

Los economistas avanzan una "complicada" aplicación práctica de los diferentes porcentajes de la bonificación en el IRPF a propietarios por rebajar el alquiler.

"Nos recuerda otros supuestos, como la modificación de la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones", han apuntado.

"La exigencia de una rebaja mínima de, al menos el 5%, deberá cumplirse cada vez que se formalice un nuevo arrendamiento, lo que puede ocasionar una disminución del precio continuado para los propietarios con alta rotación de inquilinos, quienes podrían optar por no aplicarla", indican.

No obstante, consideran que la aplicación de las nuevas reducciones fiscales de los alquileres en zonas tensionadas solventa a "pasividad" de algunas comunidades autónomas, que han manifestado su intención de no declararlas como tales.