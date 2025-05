Los eurodiputados se lavan las manos en Barcelona: "No podemos decidir sobre el control de precios"

La misión de eurodiputados de la comisión especial sobre la crisis de la vivienda ha finalizado este miércoles su gira por Barcelona, donde se ha reunido con distintos representantes vinculados al sector inmobiliario como la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), Foment del Treball y el Sindicat de Llogateres, entre otros.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del Parlamento Europeo en la capital catalana, Irene Tinagli, presidenta de la delegación, ha manifestado que su cometido es "recoger informaciones, perspectivas y datos para incluirlos en nuestro trabajo". En este sentido, la eurodiputada se ha mostrado muy prudente a la hora de valorar la eficacia del control del precio de los alquileres que rige en Cataluña.

Es más: Tinagli se ha lavado las manos sobre los efectos de esta medida que, según distintos análisis, habría recortado el stock de viviendas disponibles en el mercado de alquiler. Lo ha hecho asegurando que la Eurocámara no tiene competencias en la materia. "No podemos decidir sobre el control de precios del alquiler de una ciudad o país. No podemos decir de qué manera se debería construir un proyecto", ha expresado.

Aún más complicado le ha parecido que las autoridades comunitarias legislen un único modelo de control de rentas para todos los países miembros. "Tenemos situaciones distintas, salarios distintos... no es fácil de hacer", ha dicho.

La presidenta de la misión ha descartado enjuiciar las regulaciones en materia de vivienda elaboradas desde el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, ya que considera que "es un poco pronto para tener un análisis econométrico de impacto".

Colaboración público-privada

"Europa lo que puede hacer es, primero, ver como podemos movilizar recursos, estos son proyectos que necesitan recursos", ha señalado. Además, ha afirmado que se pueden impulsar productos financieros no necesariamente especulativos —textualmente— para atraer inversiones privadas interesadas en hacer vivienda asequible.

Ha detallado que desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se está "lanzando una plataforma paneuropea para atraer inversiones privadas". También ha recordado la medida impulsada, entre otros, por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para que las grandes urbes del continente tengan acceso a fondos europeos para edificar vivienda pública.

Sobre el debate entorno a la falta de nueva oferta, Tinagli ha asumido que "hoy la vivienda no es accesible para la clase media". "La demanda es muy grande y tenemos que empujar proyectos con parte pública y social", ha declarado.

Pisos turísticos

Respecto a la incidencia del turismo, la eurodiputada también se ha guardado de dar una opinión concluyente. Ha considerado que determinadas "formas de turismo" como los apartamentos impactan en el parque residencial.

Pero ha llamado a no "criminalizar" por entero a todo un sector y ha reconocido que el acceso a los datos es "difícil". Por todo ello, ha pedido encontrar un "equilibrio" a la medida de cada situación: "No podemos arreglarlo con una misma regla desde Bruselas".

En sus encuentros, la misión no ha abordado el tema de los fondos que invierten en vivienda, ya que este asunto se debatirá próximamente en un hearing en el Parlamento Europeo.