Fin al 'leasehold': el alquiler de viviendas de 999 años que Reino Unido lleva siglos 'blanqueando' como compra

El mercado inmobiliario español tan solo ofrece dos opciones de acceso a la vivienda: alquiler y compra. Con la segunda el interesado se convierte en propietario de pleno derecho del bien adquirido y es su responsabilidad realizar las mejoras correspondientes, al contrario que un alquiler al uso donde el inquilino dispone de la vivienda para uso y disfrute, hasta la finalización del contrato, pero sin ser el dueño. De la misma manera, desde hace siglo, en Reino Unido existe una tercera opción que se remonta a época medieval.

En el país de la libra existe un tipo de arredramiento que para nada es usual en nuestro país pero que podría llegar a ser una gran alternativa, si bien este modelo está pensado para un parque de viviendas típico británico en donde el inmobiliario destaca por ser casas bajas privadas y no grandes edificios de apartamentos y pisos.

De igual modo, el arrendamiento en Inglaterra y Escocia (no así en Gales e Irlanda del Norte) se pude realizar de dos formas: de forma al uso como en España con un contrato de alquiler durante un periodo corto de tiempo (en el país ibérico suele rondar los 5 años), en donde el arrendatario mantiene la propiedad, y de otro lado un arrendamiento llamado de 'leasehold' que, a efectos, se trata como una compra, aunque con matices.

De otro lado, el 'freehold' hace referencia a la clásica transacción de compraventa equiparable con la existente en España.

"Básicamente si eres propietario de un freehold eres dueño de lo que está abajo del suelo y todo lo que está arriba en el aire, mientras que el leasehold fue creado para que dos personas o más puedan ser dueñas de propiedades diferentes una encima de la otra", le decía a BBC Mundo el abogado Saul Gerrand, experto en valoración de inmuebles y extensiones de contratos de leasehold.

Al adquirir un apartamento en Inglaterra, lo más probable es que en realidad no se produzca una compra como tal, sino lo que ellos llaman 'leasehold'. A veces, sobre todo si no es local, el comprador no es consciente de este tipo de arrendamiento o venta (es una mezcla de las dos), por lo que genera demasiadas controversias durante el proceso.

El 'leasehol' es, en palabras de Bloomblerg, "una de las peculiaridades más extrañas y controvertidas de las antiguas leyes de propiedad de Gran Bretaña. Los críticos que los ven como una licencia para que los propietarios estafen a sus inquilinos han convencido a un nuevo gobierno laborista para que reforme el sistema."

El acuerdo data de la invasión normanda, cuando la aristocracia del país empezó a alquilar tierras por períodos fijos a trabajadores agrícolas, que darían alimentos y servicios a cambio.

Este contrato asegura al nuevo inquilino el derecho a vivir en la propiedad adquirida por largos periodos, que pueden variar entre 20 y 999 años, sin posibilidad de desalojo, a no cumplirse los términos del acuerdo.

