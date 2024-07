Lar España crea un comité de seguimiento de la opa lanzada por Hines y Grupo Lar

El consejo de administración de Lar España ha constituido un comité de seguimiento de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria formulada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar lanzada el pasado viernes. Este organismo se encargarla de "adoptar decisiones y llevar a cabo las actuaciones que correspondan" en relación con dicha operación.

La socimi explica en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Helios está participada por un accionista "significativo" de la firma con representación en el consejo de administración, a través del consejero dominical Miguel Pereda Espeso, por lo que la compañía ha decidido que el comité esté compuesto por los consejeros independientes de la sociedad. En concreto, se ha referido a José Luis del Valle Doblado, Roger M. Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz.

Asimismo, el comité estará presidido por José Luis del Valle Doblado, mientras que la vicesecretaria no miembro del consejo de administración, Susana Guerrero, y el secretario no miembro del consejo, Juan Gómez-Acebo, actuarán, respectivamente, como secretaria no miembro y vicesecretario no miembro del Comité.

La opa lanzada por el consorcio formado por Helios y Grupo Lar se formuló sobre la totalidad de las acciones emitidas de Lar España, a excepción de las que poseen tanto Grupo Lar como su presidente, Miguel Pereda, dado que se han comprometido irrevocablemente a no aceptar la oferta. Por tanto, la oferta se dirige de manera efectiva al 89,85% de las acciones. El precio ofertado implica una prima del 16% y del 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses y supone valorar la compañía en 678 millones de euros.

Actualmente, Lar España está participada por el fondo sudafricano Vukile, que cuenta con el 25,52% y también es dueño de Castellana Properties. Después se encuentra Grupo Lar (10%), Adamsville (5,20%), Brandes (5%), Santalucía (4,98%), Blackrock (3,06%), Utah State Retirement System (3,07%) y otros accionistas (43,14%).

La socimi cuenta con un portfolio de 12 activos inmobiliarios, incluyendo nueve centros comerciales y tres parques comerciales, valorado en cerca de 1.400 millones de euros. La cartera tiene cerca de 500.000 metros cuadrados en alquiler (SBA) y una ocupación actual del 97,1%.