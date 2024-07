El fondo estadounidense Hines desafía al sudafricano Vukile con su opa sobre Lar España

Hace tiempo que el fondo sudafricano Vukile (propietario de Castellana Properties) puso sus ojos en Lar España. Primero, con un intento no materializado de comprar la socimi en 2019, y dos años después, irrumpiendo en su accionariado tras adquirir el 21,7% del gestor estadounidense Pimco. Ahora, el interés de Vukile, actual máximo accionista de Lar España, se ha topado con Hines y Grupo Lar, que han lanzado una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria sobre el 100% del capital de Lar España.

La ofensiva del fondo estadounidense y la gestora de activos inmobiliarios, articulada a través del consorcio Helios Real Estate, plantea diversos escenarios en el mercado, entre ellos que se presente una contraopa por la socimi. "Es probable que se especule con una oferta superior que podría terminar presentándose o no. No descartamos una contraoferta de un tercero", apuntaban los analistas de Bankinter ayer tras hacerse pública la intención de compra, lo que confirmaría el creciente interés de los inversores por el inmobiliario español. Vukile emerge en la actualidad como primer accionista de la socimi con el 25,5%. No obstante, no tiene representación en el consejo de administración, que será el que tenga que pronunciarse en primera instancia sobre la operación.

El consejo cuenta con cinco consejeros independientes, entre ellos el presidente, José Luis del Valle Doblado, y uno dominical. El mercado también vislumbró ayer una posible contraopa al cerrar los títulos de la socimi en 8,23 euros, lo que supuso una revalorización del 17,7%, y superar el precio ofertado (8,10 euros). Fue la sesión más alcista de la historia para Lar. Helios Real Estate participado al 62,5% por Hines European Real Estate Partners y en un 37,5% por Grupo Lar Retail) ofrece 8,10 euros por título, lo que supone valorar la totalidad de la socimi de centros comerciales en 677,9 millones de euros.

Sin embargo, el desembolso efectivo sería de 609 millones de euros, ya que quedan fueran las participaciones de Grupo Lar y su presidente, Miguel Pereda, que se han comprometido "irrevocablemente" a no aceptar la oferta, aunque aportarán sus títulos a la sociedad oferente tras la liquidación. Además, Hines y Grupo Lar se han fijado un periodo de lock-up de cinco años en el que no podrán vender las acciones adquiridas. En cuanto a la financiación, se utilizará una combinación de fondos propios y deuda externa totalmente suscrita por bancos de "reconocido prestigio".

Si finalmente la opa prospera, el consorcio tiene la intención de que las acciones de Lar España continúen cotizando en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El precio de la opa implica una prima del 16% sobre el valor al que cerraron el pasado jueves las acciones de Lar España (6,99 euros); sin embargo, quedaría casi un 5% por debajo de la valoración que le otorga el consenso de analistas que recoge FactSet a las acciones de Lar España. Los analistas sitúan el precio objetivo medio para los títulos de la socimi en los 8,49 euros. Sobre precios actuales, e incluso tras la fuerte subida, Lar aún tendría un potencial alcista del 3%. Además, la compañía ostenta la mejor recomendación de compra de todo el mercado español, con el 100% de los analistas que hacen cobertura sobre su comportamiento bursátil posicionándose en el comprar.

Apoyo del accionariado

Por el momento, la opa por Lar España cuenta con con el respaldo del 21% de su accionariado actual. En concreto, con el 10,12% del capital social en manos del Grupo Lar; del 0,04% de su presidente, Miguel Pereda Espeso; del 10,8% del fondo estadounidenses Brandes, y del 0,67% de Eurosazor, promotora de Rafael Ortiz. La oferta está condicionada a alcanzar, al menos, el 50% de los derechos de voto a los que se dirige, a que el perímetro de activos permanezca inalterado y a que no se produzcan cambios materiales en la posición de deuda neta y efectivo correspondientes al primer trimestre de 2024.

Actualmente, Lar España está participada por el fondo sudafricano Vukile, que cuenta con el 25,52%. Después se encuentra Grupo Lar (10%), Adamsville (5,20%), Brandes (5%), Santalucía (4,98%), Blackrock (3,06%), Utah State Retirement System (3,07%) y otros accionistas (43,14%). Desde la socimi anunciaron que el consejo de administración haría un seguimiento "continuado" de la oferta y que emitirá el informe exigido, expresando su opinión en el momento "oportuno" tras la autorización de la CNMV.