La Hipoteca Fija Joven de Banco Santander (con un interés del 2,45% TIN) es la mejor hipoteca para jóvenes de junio de 2025 si quieres pagar siempre la misma cuota. Si prefieres una oferta referenciada al euríbor, la mejor oferta del mercado para los menores de 35 años es la Hipoteca Joven Variable de Kutxabank (euríbor+0,49%). Por último, si optas por una opción intermedia la mejor oferta es la Hipoteca Mixta de Ibercaja (1,75% TIN durante los cinco primeros años y e+0,65% el resto).

Las mejores hipotecas jóvenes (junio 2025)

Así lo asegura un análisis de Kelisto.es, que examina el mercado hipotecario teniendo en cuenta criterios de ordenación objetivos, como interés de cada oferta, las comisiones y el número de productos o servicios que bonifican el interés de cada préstamo.

Las mejores hipotecas fijas para jóvenes

La oferta a tipo fijo de Banco Santander, su Hipoteca Fija Joven, es la mejor hipoteca para jóvenes si estás buscando un préstamo hipotecario cuya cuota no cambie a lo largo del préstamo, gracias a que tiene el interés más bajo del mercado: un 2,45% TIN, independientemente del plazo de devolución que elijas.

Eso sí, para beneficiarte de ese precio deberás cumpliendo una serie de requisitos de bonificación hasta alcanzar el máximo de 1,10 puntos porcentuales, ya que son acumulativos:

Domiciliar la nómina o ingresos regulares (50 puntos básicos)

Contratar seguros con la entidad, 0,10 puntos por cada 100 euros de prima.

Contratar una alarma de Prosegur, 0,20 puntos de descuento.

Disponer de un certificado de eficiencia energética A o B (-0,10 puntos)

En cuanto a sus comisiones, la oferta a tipo fijo de Banco Santander no tiene comisión de apertura, pero sí tiene asociada una comisión por amortización anticipada. En este caso, el banco te aplica el máximo permitido por ley si devuelves el dinero antes de tiempo:

Un 2% durante los 10 primeros años.

Un 1,50% durante el resto.

Las mejores hipotecas variables para jóvenes

La Hipoteca Joven Variable de Kutxabank es la mejor hipoteca referenciada al euríbor para los jóvenes, ya que cobra un interés de e+0,49%, el más bajo del mercado. Aunque para los menores de 35 años el diferencial se reducirá hasta el 0,39%. Eso sí, durante el primer año te aplicará un tipo fijo de salida del 1,58%. Para conseguir ese tipo bonificado Kutxabank te exigirá que cumplas con los siguientes requisitos de bonificación:

Domiciliar la nómina

Contratar un seguro de hogar y otro de vida

Realizar aportaciones periódicas a un plan de pensiones de la entidad

En el caso de sus comisiones, la oferta de Kutxabank no tiene comisión de apertura, pero sí te cobrará por hacer una amortización anticipada: es decir, si decides devolver tu deuda, o parte de ella, antes de tiempo. En este caso podrás elegir entre pagar un 0,25% los tres primeros años y después nada o pagar un 0,15% los cinco primeros y luego nada.

Las mejores hipotecas mixtas para jóvenes

La Hipoteca Mixta de Ibercaja (1,75% TIN durante los cinco primeros años y e+0,65% el resto) es la mejor hipoteca mixta para jóvenes de junio de 2025. Además, no cobra comisiones: esto es que no tiene comisión de apertura ni tampoco por amortización anticipada.

Ten en cuenta que para conseguir las siguientes condiciones deberás cumplir los siguientes requisitos de bonificación:

Domiciliar una o varias nóminas por más de 2.500 euros .

. Efectuar 12 operaciones o más al semestre con una tarjeta de crédito.

o más al semestre con una tarjeta de crédito. Domiciliar tres o más recibos.

Contratar un seguro de hogar y otro de vida .

. Realizar aportaciones periódicas por al menos 75 euros mensuales a alguno de los fondos de inversión propiedad de la entidad.

¿Qué son las hipotecas para jóvenes?

Una hipoteca joven es un préstamo dirigido a los clientes de menor edad -normalmente, menores de 35- y diseñado para financiar la compra de su vivienda habitual. Normalmente, este tipo de hipotecas suelen tener ciertas ventajas respecto de las otras ofertas que van dirigidas al resto del público. Por ejemplo:

Algunas permiten financiar un porcentaje del valor de tasación superior al 80% (y llegan al 90% o 95%).

Otras ofrecen rebajas en el tipo de interés (respecto a su oferta estándar).

Las hay que aplican un plazo de amortización mayor o bonifican el pago de algunas comisiones.

Ahora bien, dado que no todos los bancos tienen hipotecas para jóvenes, en este análisis hemos tenido en cuenta este tipo de productos -en aquellas entidades en las que sí existe- y las hipotecas dirigidas al público en general en los bancos que no hacen ninguna distinción por edad.

Características de las hipotecas para jóvenes

Para que puedas valorar si te merece la pena explorar el mercado de hipotecas para jóvenes, ten en cuenta las siguientes características de este producto bancario:

Ofrecen una financiación más elevada

En la actualidad, puedes encontrar hipotecas para jóvenes que te permiten pedir hasta un 97,5% del valor de la vivienda que quieras adquirir, en lugar del 80% habitual. Aunque eso sí, ten en cuenta que por norma general esa ventaja solo se aplica en colaboración con algunas comunidades autónomas (como Madrid, Andalucía o Castilla y León) y que no siempre es una ventaja. Al fin y al cabo, al solicitar una mayor cantidad de capital también tendrás que devolver una mayor cantidad de dinero y de intereses.

Puedes encontrar ofertas con un interés más reducido

Puedes encontrar hipotecas jóvenes con un tipo de interés más bajo que si contratas una oferta estándar en el mismo banco. Ese es el caso, por ejemplo, de Bankinter o Kutxabank. No obstante, ten en cuenta que no es lo más habitual y que solo se aplica en unos pocos casos.

La oferta de hipotecas jóvenes es reducida

La realidad del mercado es que no todos los bancos tienen ofertas específicas para los jóvenes. De hecho, la mayoría de las entidades tienen una oferta generalizada tanto para mayores como para menores de 35 años. No obstante, sí que es cierto que, si eres menor de 35 años y vas a solicitar una hipoteca, los bancos son más proclives a concederte más financiación o a extender más el plazo de devolución durante la negociación.

Qué debes mirar para conseguir la mejor hipoteca joven

Por norma general, si quieres encontrar la mejor hipoteca, sea joven o no, deberás comparar las ofertas del mercado y quedarte con aquella que te ofrezca el mejor interés. Eso sí, sin perder de vista el resto de las condiciones que pueden encarecerla como las comisiones o los productos que tengas que contratar para conseguir una hipoteca al mejor precio. No obstante, en el caso de las hipotecas jóvenes hay una particularidad importante que debes mirar con especial atención: el porcentaje que te permita financiar cada banco. Así, si no cuentas con los ahorros suficientes y tienes menos de 35 años puedes encontrar ofertas que te financien el 90, el 95 o el incluso el 100% (a través de los avales del Estado) del valor de tu futura vivienda, que puedes valorar por encima de un interés más bajo.

El interés: se trata del primer indicador para saber si estás ante una buena hipoteca o no, ya que este es el precio que te cobrará cada entidad por prestarte dinero . Ten en cuenta, que el interés dependerá del tipo de hipoteca que hayas elegido y afectará a la cuota que pagues cada mes de forma diferente. Así, en el caso de una fija siempre pagarás lo mismo, mientras que si es mixta o variable se revisará periódicamente en función al euríbor, después de unos años pagando una cuota fija.

se trata del primer indicador para saber si estás ante una buena hipoteca o no, ya que este es el . Ten en cuenta, que el interés dependerá del tipo de hipoteca que hayas elegido y afectará a la cuota que pagues cada mes de forma diferente. Así, en el caso de una fija siempre pagarás lo mismo, mientras que si es mixta o variable se revisará periódicamente en función al euríbor, después de unos años pagando una cuota fija. Los requisitos de bonificación y las comisiones: una buena hipoteca no solo tiene un interés pequeño, sino que también debe tener unas exigencias razonables. En este caso, hay entidades que te pedirán cumplir tan solo dos o tres requisitos para conseguir el interés bonificado, mientras que otras pueden llegar a seis. Valora en ambos casos si te es factible cumplir con lo que te pide cada banco. Por último, es recomendable elegir siempre aquellas entidades que no cobran comisiones, aunque no siempre es fácil encontrarlas: en especial, en el caso de la comisión por amortización anticipada.

una buena hipoteca no solo tiene un interés pequeño, sino que también debe tener unas exigencias razonables. En este caso, hay entidades que te pedirán cumplir tan solo dos o tres requisitos para conseguir el interés bonificado, mientras que otras pueden llegar a seis. Valora en ambos casos si te es factible cumplir con lo que te pide cada banco. Por último, es recomendable elegir siempre aquellas entidades que no cobran comisiones, aunque no siempre es fácil encontrarlas: en especial, en el caso de la comisión por amortización anticipada. El porcentaje máximo que podrás financiar: una característica particular de las hipotecas jóvenes es que suele ser más fácil conseguir que los bancos te presten más del 80% del valor de tasación o de compraventa de tu futura casa, que normalmente ofrecen. Si no tienes ahorros y quieres comprar ya una vivienda, quizás te interese más una hipoteca que te financia un 90 o 95% del precio, aunque tenga un interés ligeramente mayor. Eso sí, ten siempre en cuenta que, si pides más capital, también tendrás que devolver más dinero y más intereses, por lo que realiza los cálculos necesarios para estar seguro de ello.

Cómo conseguir las mejores hipotecas para jóvenes

Analiza qué con qué recursos cuentas : antes de lanzarte a buscar una hipoteca, debes estudiar con detenimiento en qué situación estás: es decir, con cuantos ahorros cuentas para destinarlos a la compra de una casa, los ingresos mensuales que tienes o tu situación laboral. Lo más aconsejable es que sigas la regla del 30% : que tengas dinero por valor del 30% de la casa que te quieras comprar y que la cuota de tu futura hipoteca ronde el 30% de tus ingresos . Si cumples ambas y además tienes estabilidad laboral y nunca has tenido problemas para devolver un préstamo estarás muy cerca de conseguir un préstamo hipotecario con muy buenas condiciones.

: antes de lanzarte a buscar una hipoteca, debes estudiar con detenimiento en qué situación estás: es decir, con cuantos ahorros cuentas para destinarlos a la compra de una casa, los ingresos mensuales que tienes o tu situación laboral. Lo más aconsejable es que : que tengas dinero por valor del 30% de la casa que te quieras comprar y que la cuota de tu futura hipoteca . Si cumples ambas y además tienes estabilidad laboral y nunca has tenido problemas para devolver un préstamo estarás muy cerca de conseguir un préstamo hipotecario con muy buenas condiciones. Qué tipo de hipoteca quieres : recuerda que una hipoteca joven no es un tipo de hipoteca en sí misma, es decir, que es un subgrupo que reúne ofertas tanto a ofertas de tipo fijo, como mixto o variable. Por ello, antes de buscar financiación piensa si lo que quieres es pagar siempre la misma cuota o no te importa que cambie porque crees que el euríbor estará en niveles bajos próximamente.

: recuerda que una hipoteca joven no es un tipo de hipoteca en sí misma, es decir, que es un subgrupo que reúne ofertas tanto a ofertas de tipo fijo, como mixto o variable. Por ello, antes de buscar financiación piensa si lo que quieres es pagar siempre la misma cuota o no te importa que cambie porque crees que el euríbor estará en niveles bajos próximamente. Compara precios y utiliza un bróker hipotecario , una vez que ya te has hecho a la idea del tipo de hipoteca que quieres y de la cantidad de capital que necesitas es la hora de rastrear el mercado. Para ello, lo más fácil es acudir a un comparador, de tal manera que puedas bucear de forma sencilla por el mercado buscando las ofertas que mejor se adaptan a tu perfil. Ahora bien, también puedes ayudarte de un bróker hipotecario, cuyos profesionales te ayudarán a negociar tanto el interés como las condiciones de tu futuro préstamo. Eso sí, no te olvides de comprobar que forme parte del registro del Banco de España (que es el encargado de supervisar su actividad) y opta por uno que tenga una amplia oferta y que no cobre comisiones al cliente (sino que se las aplique a los bancos), como sucede con el bróker de Kelisto.es.

, una vez que ya te has hecho a la idea del tipo de hipoteca que quieres y de la cantidad de capital que necesitas es la hora de rastrear el mercado. Para ello, lo más fácil es acudir a un comparador, de tal manera que puedas bucear de forma sencilla por el mercado buscando las ofertas que mejor se adaptan a tu perfil. Ahora bien, también puedes ayudarte de un bróker hipotecario, cuyos profesionales te ayudarán a de tu futuro préstamo. Eso sí, no te olvides de comprobar que forme parte del registro del Banco de España (que es el encargado de supervisar su actividad) y opta por uno que tenga una amplia oferta y que no cobre comisiones al cliente (sino que se las aplique a los bancos), como sucede con el bróker de Kelisto.es. Atento a la letra pequeña de cada oferta: recuerda que más allá del interés o del porcentaje de financiación hay otro tipo de características a tener en cuenta en una hipoteca: algunas de ellas son las cláusulas, las comisiones o los productos que debes contratar para conseguir la máxima bonificación. Lee detenidamente todas ellas y comprende lo que significa cada una de ellas aplicada a tu caso y lo más importante, si algo no lo tienes claro no tengas reparo en preguntar, ya que así te evitarás disgustos para tu bolsillo en el futuro.

Fuente y metodología hipotecas fijas: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/06/2025). La tabla muestra las cinco hipotecas fijas con el interés más bajo a un plazo de hasta 25 años. Se toma como referencia este plazo porque es el que mejor se adapta al plazo medio al que se firman las hipotecas en España, según los últimos datos disponibles del INE. En caso de empate, se dará prioridad a las ofertas con mejores condiciones con respecto a varios criterios: la comisión de apertura; el porcentaje máximo sobre el valor de tasación que permite financiar.; la comisión por amortización anticipada parcial y/o total; el número de productos/servicios que hace falta contratar para conseguir la máxima bonificación; la diferencia entre el interés bonificado y el interés sin bonificar (cuanto menor sea la diferencia, mejor). La no disponibilidad de información siempre penaliza a una oferta frente a otra para la que su entidad sí muestre datos al respecto. Si una entidad no dispusiera de oferta para el plazo elegido, se ha tenido en cuenta el siguiente tramo para el que sí tuviera oferta. Este ranking solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética A) quedan excluidas. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación. Fuentes y metodología hipotecas variables: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/06/2025). Los criterios para ordenar las ofertas de hipotecas son: 1º Diferencial; 2º Interés de salida; 3º Comisiones; 4º Número de productos vinculados. Este ranking solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética A) quedan excluidas. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación. Fuentes y metodología hipotecas mixtas: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/06/2025). Los criterios para ordenar las ofertas de hipotecas son: 1º Interés fijo; 2º Diferencial; 3º Comisiones; 4º Número de productos vinculados. Este ranking solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética A) quedan excluidas. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación.