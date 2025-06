¿Cuál es la mejor hipoteca mixta? (junio 2025)

La Hipoteca Mixta de Ibercaja (que cobra un interés fijo del 1,75% TIN durante los cinco primeros años y uno variable de euríbor+0,65% el resto de años) es la mejor hipoteca mixta del mercado en junio de 2025. El pódium lo completan el HipotecON a tipo mixto de Cajamar (1,79% TIN durante cinco años y e+0,50% el resto) y la Hipoteca Mixta Avantio de Banca March (1,90% TIN durante cuatro años y e+0,60% el resto).

Así lo asegura un informe de Kelisto.es, que analiza el mercado basándose en criterios de ordenación objetivos: el Tipo de Interés Nominal (TIN) de cada oferta, dando prioridad el tipo fijo y posteriormente al variable, la comisión de apertura, la comisión por reembolso anticipado y el número de productos o servicios que bonifican el interés de cada hipoteca fija.

Las mejores hipotecas mixtas (junio 2025)

Fuentes y metodología al final del artículo.

Hipoteca Mixta de Ibercaja

La mejor hipoteca mixta de junio de 2025 es la Hipoteca Mixta de Ibercaja, que cobra un interés fijo del 1,75% TIN durante los cinco primeros años y, después, e+0,65%. En cuanto a las exigencias para conseguir la máxima bonificación, el banco aragonés te pedirá que cumplas con estos requisitos:

Recibir ingresos (o domiciliar una o varias nóminas) por más de 2.500 euros.

(o domiciliar una o varias nóminas) por más de 2.500 euros. Realizar 12 operaciones o más al semestre con una tarjeta de crédito de Ibercaja.

o más al semestre con una tarjeta de crédito de Ibercaja. Domiciliar tres o más recibos .

. Contratar un seguro de hogar y otro de vida con el banco.

con el banco. Realizar aportaciones periódicas por al menos 75 euros mensuales a alguno de los fondos de inversión propiedad de la entidad.

Por último, debes saber que la Hipoteca Mixta de Ibercaja es un préstamo sin comisiones: es decir, que no tendrás que pagar nada por su apertura o si devuelves el dinero antes de tiempo.

HipotecON a tipo Mixto de Cajamar

La segunda mejor hipoteca mixta de junio es el HipotecoN a tipo mixto de Cajamar, que cobra un interés fijo del 1,79% TIN durante los primeros cinco años y después e+0,50%. En cuanto a las condiciones que te exige para conseguir ese precio, deberás:

Domiciliar una nómina, contratar la banca online y domiciliar tres recibos

Contratar un seguro de hogar

Contratar un seguro de vida

En lo relativo a sus comisiones, con esta hipoteca mixta de Cajamar no pagarás comisión de apertura, pero sí por amortización anticipada. En ese caso, el banco da a elegir al cliente entre pagar un 0,25% durante los tres primero años y después nada, o un 0,15% durante los cinco primeros y después nada, que son los topes máximos que impone la ley.

Hipoteca Mixta Avantio de Banca March

La tercera mejor hipoteca mixta de junio de 2025 es la Hipoteca Mixta Avantio de Banca March, que cobra un interés fijo del 1,90% TIN durante los cuatro primeros años y después uno variable de euríbor+0,60%. Eso sí, para conseguir ese precio deberás tanto domiciliar la nómina como contratar un seguro de hogar y uno de vida. En lo que respecta a sus comisiones, Banca March no te cobrará en concepto de apertura, pero sí lo hará si decides amortizar anticipadamente el capital, aunque solo durante el tramo fijo.

¿Qué son las hipotecas mixtas?

Una hipoteca mixta es un préstamo hipotecario con el que obtendrás una cantidad de dinero para comprarte una vivienda a cambio de pagar dos tipos de intereses diferentes: durante los primeros años pagarás un tipo de interés fijo, es decir, que siempre pagarás la misma cuota. Una vez pasado ese tiempo, el tipo de interés que pagarás pasa a ser variable: eso quiere decir que estará compuesto de una parte que no varía, llamada diferencial, y una variable, el euríbor a 12 meses, que se actualizará periódicamente (una vez al año o cada seis meses, dependiendo de cada banco).

Características de las hipotecas mixtas

Antes de lanzarte a contratar una hipoteca mixta, debes tener en cuenta algunas características clave de este tipo de productos. Entre ellas, destaca que:

La cuota varía: una vez transcurra el plazo de interés a tipo fijo, la cuota que abonas pasará a aplicarse en su parte variable, por lo que puedes encontrarte con que la cuota mensual sea superior a lo que pagabas antes. No obstante, también puede pasar lo contrario y que te veas beneficiado por una rebaja de esta. Recuerda que eso dependerá del nivel que marque el euríbor en ese momento.

una vez transcurra el plazo de interés a tipo fijo, la cuota que abonas pasará a aplicarse en su parte variable, por lo que puedes encontrarte con que la cuota mensual sea superior a lo que pagabas antes. No obstante, también puede pasar lo contrario y que te veas beneficiado por una rebaja de esta. Recuerda que eso dependerá del nivel que marque el euríbor en ese momento. El interés fijo es más barato : una de las ventajas que han catapultado la venta de este tipo de préstamos en los últimos años es que ofrecen un tipo de interés fijo más barato que el de las hipotecas fijas 100% fijas, aunque no en todos los casos. Eso te ayudará a pagar menos intereses en los primeros años del préstamo.

: una de las ventajas que han catapultado la venta de este tipo de préstamos en los últimos años es que ofrecen un tipo de interés fijo más barato que el de las hipotecas fijas 100% fijas, aunque no en todos los casos. Eso te ayudará a pagar menos intereses en los primeros años del préstamo. Pon atención a las comisiones por amortización anticipada: las hipotecas mixtas tienen otra ventaja adicional: te permiten realizar una amortización anticipada de forma más barata que en las hipotecas fijas. Eso sí, para ello, debes asegurarte de hacerlo durante los años en los que pagas el interés variable, ya que de lo contrario tendrás que abonar hasta un 2% frente a un 0,25% o un 0,15%.

¿Qué diferencias hay entre hipotecas mixtas, variables y fijas?

La principal diferencia entre una hipoteca mixta es que el tipo de interés que aplica es una combinación del resto de los préstamos hipotecarios: es decir, que aplica primero un tipo fijo, el mismo que una hipoteca fija, y después uno variable con un diferencial más el euríbor, al igual que las hipotecas variables. Así, recuerda que durante los primeros años la cuota mensual que pagues siempre será la misma, mientras que después la cantidad cambiará cada seis o 12 meses, ya que se revisa el valor del euríbor.

Consejos para encontrar la mejor hipoteca mixta

A la hora de elegir la mejor hipoteca mixta debes tener en cuenta algunas particularidades respecto de las fijas o las variables, ya que no solo debes tener en cuenta el interés, sino también, por ejemplo, la duración óptima para el tramo fijo y el variable.

1. Calcula la hipoteca que puedes solicitar

El primer paso que debes dar antes de contratar una hipoteca es calcular cuál te puedes permitir: es decir, la cantidad de dinero que puedes solicitar al banco y devolver sin comprometer tu salud financiera en exceso. En este caso, conviene que la cuota mensual resultante, que puedes comprobar a través de un simulador, no supere el 30-35% de tus ingresos (o de los tuyos y los del otro titular, si la pedís entre dos personas). Recuerda también que, en el caso de las hipotecas mixtas, la cuota puede variar al alza, por lo que también debes tenerlo en cuenta.

Este primer paso es imprescindible realizarlo porque además tiene dos grandes ventajas: te permitirá acotar la búsqueda de tu vivienda y aumentará tus opciones de que cualquier banco dé luz verde a la operación.

2. Cumple con los requisitos que te exige el banco

En tu proceso de conseguir la mejor hipoteca mixta no solo sirve ser consciente de la hipoteca que te puedes permitir, sino también cumplir con una serie de requisitos que te exigirán los bancos: el primero, es el de tener los ahorros suficientes, aproximadamente el 30% del valor de la casa, ya que muy probablemente el importe de la hipoteca no cubra la totalidad del pago de la vivienda y los gastos que conlleva. En segundo lugar, contar con un historial de pagos impoluto, es decir, que no te hayas retrasado en el pago en otros préstamos. Por último, tener una estabilidad laboral demostrable con ingresos regulares.

3. Elige los plazos que mejor se ajusten a tus necesidades

Las hipotecas mixtas tienen una particularidad que debes tener en cuenta a la hora de escoger una: la duración óptima del plazo fijo. Así, si lo que estás buscando es seguridad en el pago de tu cuota mientras ahorras para luego amortizarla, una de las mejores opciones a realizar con una hipoteca mixta, te interesará un plazo más largo, por ejemplo, de 10 o 15 años. Si por el contrario solo has optado por esta opción porque en la actualidad el euríbor es elevado y crees que en unos años puedes bajar con fuerza, entonces te interesará aquellas con plazos fijos más cortos. Como puedes ver, cada caso es diferente y lo único que debe primar eres tú y las necesidades que tengas en cada momento.

4.Compara ofertas y entiende la letra pequeña de cada una

Una vez que sabes la cantidad que vas a solicitar y los plazos es el momento de salir al mercado a buscar la mejor hipoteca. Hoy en día, las hipotecas más baratas a tipo mixto tienen un interés ligeramente superior al 2% TIN, mientras que los diferenciales oscilan entre el e+0,50% y el e+0,95%. No obstante, existe una amplia variedad de precios y, más importante todavía, de condiciones o requisitos para acceder a esas condiciones preferenciales. Por ello, no solo debes quedarte con el interés que te cobra cada préstamo, sino que también debes fijarte en los productos que te exige contratar para bonificarte el interés. Por último, ten en cuenta siempre que cada banco tiene una política de comisiones diferente y que, en función a ello, la hipoteca mixta que elijas puede salirte más o menos cara.

5. Acude a un bróker hipotecario para negociar

Un consejo que te será de gran ayuda es el de acudir a un bróker hipotecario, ya que sus especialistas te ayudarán a negociar con las entidades y eso te permitirá obtener un interés mucho más bajo que el de sus ofertas estándar. Además, te acompañará en todo el proceso. Eso sí, antes de elegir un bróker, verifica que forma parte del registro del Banco de España y opta por uno gratuito, es decir, por aquel que únicamente cobre al banco con el que acabes firmando tu hipoteca.

¿Merecen la pena las hipotecas de interés mixto?

Las hipotecas de interés mixto tienen un problema y es que al ser un híbrido de las hipotecas fijas y variables, también reúnen lo peor de cada una de ellas. En este caso, no ofrecen toda la seguridad que sí dan las fijas, ya que el interés empezará a cambiar con el paso de los años. Además, al no ser siempre variables te expones a que puedas perderte las bajadas bajadas del euríbor si llegan y beneficiarte de una cuota más baja. No obstante, hay una alternativa en la que sí merecen la pena y es en el caso de que tengas pensado amortizar tu hipoteca antes de tiempo, ya que durante el plazo fijo puedes ahorrar y una vez que pases al tipo variable las comisiones (si tuvieras que pagarlas) son mucho más reducidas que si fuera una fija normal.

Pese a ello, antes de decidirte conviene que hagas también un pequeño análisis acerca de un par de cuestiones:

Las expectativas del euríbor : la evolución del euríbor es una de las variables que debes tener en cuenta. Principalmente, porque en algún momento tu hipoteca pasará a ser variable y la cuota que pagues dependerá de dicho indicador. Así, conviene que te informes o mires el consenso entre los expertos acerca de cuándo el euríbor podría caer a niveles muy bajos, ya que eso te ayudará a elegir el mejor plazo fija dentro de tu hipoteca mixta.

: la evolución del euríbor es una de las variables que debes tener en cuenta. Principalmente, porque en algún momento tu hipoteca pasará a ser variable y la cuota que pagues dependerá de dicho indicador. Así, conviene que te informes o mires el consenso entre los expertos acerca de cuándo el euríbor podría caer a niveles muy bajos, ya que eso te ayudará a elegir el mejor plazo fija dentro de tu hipoteca mixta. Si tienes pensado amortizar anticipadamente la hipoteca: en el caso de que creas que vas a poder amortizar tu hipoteca antes del plazo acordado con el banco, la hipoteca mixta puede ser una opción que merezca la pena. Recuerda que con las hipotecas fijas (salvo que optes por un banco sin comisiones) los cargos por esta operación son más altos, pero una vez pasa a ser variable los costes caen. Así, una buena opción es aprovecharte de la seguridad que te dan estos préstamos en sus primeros años, mientras que una vez que te toca pagar el tipo variable puedes adelantar el pago de tu deuda o parte de él, de tal manera que te libres o minimices el riesgo que conlleva.

Fuente: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/06/2025). La tabla muestra las cinco hipotecas fijas con el interés más bajo a un plazo de hasta 25 años (si aparece la Hipoteca Kelisto, aparece esa hipoteca más las 5 hipotecas de entidades más baratas). Se toma como referencia este plazo porque es el que mejor se adapta al plazo medio al que se firman las hipotecas en España, según los últimos datos disponibles del INE. En caso de empate, se dará prioridad a las ofertas con mejores condiciones con respecto a varios criterios: la comisión de apertura; el porcentaje máximo sobre el valor de tasación que permite financiar.; la comisión por amortización anticipada parcial y/o total; el número de productos/servicios que hace falta contratar para conseguir la máxima bonificación; la diferencia entre el interés bonificado y el interés sin bonificar (cuanto menor sea la diferencia, mejor). La no disponibilidad de información siempre penaliza a una oferta frente a otra para la que su entidad sí muestre datos al respecto. Si una entidad no dispusiera de oferta para el plazo elegido, se ha tenido en cuenta el siguiente tramo para el que sí tuviera oferta. Este ranking solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética A) quedan excluidas. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación.