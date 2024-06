¿Puedes ser el titular de la vivienda, pero no de la hipoteca?

Comprar una vivienda en propiedad es un paso muy importante, que conlleva diferentes gestiones y trámites, algunos de ellos complicados, que pueden hacer que surjan diferentes dudas. Es el caso de una de las cuestiones que se plantean muchos futuros propietarios, que quieren saber si una persona puede ser el propietario de la vivienda, pero no el titular de la hipoteca que pesa sobre ella.

Se trata de una situación que no es muy habitual, pero que puede ser necesaria en determinados casos, aunque acarrea una serie de riesgos que hay que tener en cuenta. Así, los expertos de iAhorro explican en qué casos podría darse esta situación que, pese a que no es habitual, podría ser perfectamente aceptable.

Para entenderlo, primero hay que tener en cuenta que esto puede darse porque la escritura de la vivienda y la escritura de la hipoteca que pesa sobre esa vivienda son dos documentos diferentes. Por un lado, en la escritura de la vivienda se acredita quién tiene la propiedad de esa casa y en la de la hipoteca se recogen todos los detalles del préstamo solicitado para la compraventa de esta y que puede estar a nombre de una persona diferente al propietario de la vivienda.

Eso sí, el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli afirma que "lo lógico es que la persona que se hace cargo de la hipoteca de un inmueble sea la misma que tiene la titularidad del mismo, sobre todo porque en el caso contrario los bancos podrían ser reacios a conceder el préstamos hipotecarios". Y es que, que haya dos titulares diferentes en cada una de las escrituras "acarrea una serie de riesgos que es preciso conocer antes de firmar nada", matiza.

¿En qué casos podría ocurrir esto?

Como hemos comentado esta situación no es habitual y solo se da en casos aislados. Esto podría ocurrir, como dice Colombelli, "por ejemplo, cuando se compra en pareja, pero solo uno de los dos miembros aparece como titular de la hipoteca y el otro se queda como único titular de la vivienda".

La principal ventaja en este caso es que se limita la responsabilidad económica de la persona supuestamente no hipotecada: como el préstamo no figura en su informe de riesgos, no se considerará a efectos prácticos que tenga una deuda contraída, aunque también pague la cuota de la hipoteca que le corresponda. Eso sí, con este trámite, la persona que no figura en los documentos de la hipoteca puede solicitar otros préstamos sin problema, dado que su capacidad de endeudamiento será mayor porque no se tendrá en cuenta este pago.

Eso sí, esta operación también tiene sus inconvenientes y, el mayor de ellos es que, al solicitar una hipoteca con un solo titular, sea cual sea el motivo, esta persona tienen menos posibilidades de conseguir la aprobación por parte de las entidades financieras y también tiene menor poder de negociación para conseguir mejores condiciones para el préstamo.

Otro caso en el que se podrían registrar diferentes titulares para la hipoteca y la vivienda, según agrega el director de Hipotecas de iAhorro, podría darse "cuando alguien de cierta edad pretende comprar una vivienda" porque, aunque no existe una edad máxima legalmente establecida para solicitar una hipoteca, "generalmente, las entidades financieras establecen el límite en 75 años a la finalización del préstamo. Por tanto, sería beneficioso que se haga cargo de la hipoteca alguien más joven, aunque el titular de la vivienda sea de mayor edad".

¿Qué otros riesgos acarrea esta situación?

Cuando se firma una hipoteca, la garantía de pago de la misma es la vivienda sobre la que pesa el préstamo. Por tanto, que el titular de una hipoteca no sea el propietario de la garantía de pago dificulta el acceso al préstamo porque "si no pagas, no tienes nada que darle al banco en contraprestación porque la vivienda no es de tu propiedad", declara Colombelli, que matiza que "a efectos fiscales, estar pagando la vivienda de otra persona se podría entender como una donación, por lo que habría que pagar el impuesto correspondiente".