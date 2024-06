Una tasa turística de 3 euros en Madrid para solucionar el problema de la vivienda: la propuesta de Más Madrid contra el turismo masivo

Más Madrid propondrá en el Pleno de Cibeles que se celebrará este martes una tasa turística de 3 euros para dejar en la ciudad 65 millones anuales y destinarlos a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación.

Lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acompañada por la portavoz en Hacienda, Sara Ladra. La jefa de la oposición ha remarcado que Más Madrid no forma parte de ese consenso que defiende que "cuanto más turismo mejor", modelo cuyas consecuencias se están viendo ahora "en Baleares o Canarias, donde la población está diciendo 'basta ya'".

Más Madrid insta en esta línea a poner coto a esas "20.000 viviendas turísticas que hay en la ciudad que hoy son hoteles ilegales" porque "es deseable no llegar a límites como los de Venecia porque el turismo es un sector fundamental pero tiene efectos negativos, como que la presión turística aumenta el precio de la vivienda".

Almeida se opone

Tras el anuncio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado la posibilidad de crear nuevos tributos en la ciudad y ha valorado que la tasa turística planteada por Más Madrid haría "menos competitiva" a la capital.

"No somos partidarios de generar nuevos impuestos, tributos o tasas. Al mismo tiempo, respecto de lo que es la tasa turística, hace menos competitivo la ciudad de Madrid como destino turístico y, en segundo lugar, hay una cuestión además sobre la cual no hay discrepancia, que en el sector del turismo no hay acuerdo respecto a la tasa turística", ha subrayado el alcalde desde el Palacio de Cibeles.

Considera que es importante que existiera una amplia mayoría del sector turístico que apoyara esta tasa y ha insistido en que esta repercutiría en "una pérdida de la competitividad de Madrid como destino turístico".

"Más aún teniendo en cuenta que ya saben que este Gobierno hace una política fiscal competitiva y, por tanto, una política fiscal en la que la introducción de nuevos impuestos, tasas o tributos no está contemplada", ha apostillado el primero edil.