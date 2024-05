No respondas el correo electrónico con el asunto "Recordatorio alquiler", se trata de una estafa

Anuncios falsos o duplicados, inmobiliarias fantasma, propietarios que no lo son...Las estafas relacionadas con el alquiler de viviendas han experimentado un importante crecimiento en el últimos años al calor de las nuevas tecnologías. Una de los últimos timos que está circulando por internet es el de un correo electrónico cuyo asunto dice: "Recordatorio alquiler".

El email está supuestamente remitido por una empresa (que no se identifica) dedicada a la gestión de alquileres, y que solicita el pago de la cuota del alquiler que no ha sido abonada. El correo incluye el IBAN de una cuenta bancaria española y el código BIC para realizar la transferencia, pero no indica la cantidad a pagar ni el nombre del titular de la cuenta.

"A diferencia de otras estafas donde se suelen incluir enlaces a páginas fraudulentas o directamente adjuntar malware, los delincuentes responsables de esta campaña recientemente detectada han optado por la vía directa", explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España, compañía de software de ciberseguridad.

Para el experto, hay varios elementos que deberían hacernos sospechar de la naturaleza del email. El primero es que no especifica cuál es la empresa o arrendador que reclama el alquiler. Además, la redacción del texto está realizada de forma genérica, sin dirigirse a una persona específica, y tampoco establece un plazo máximo para realizar el pago. En cambio, sí que incluye el número de una cuenta bancaria para hacer el depósito.

"Todos estos puntos son un claro indicativo de que esta campaña no apunta a ningún usuario en concreto, tan solo a aquellos que estén pagando un alquiler por su vivienda y que no se fijen demasiado en los detalles. El coste de realizar este tipo de campañas es bastante bajo para los delincuentes por lo que, aunque consigan pocas víctimas, es muy probable que obtenga beneficios", dice Albors.

Seguir el rastro del dinero

Por lo general, los usuarios estafados denuncian lo ocurrido ante las autoridades y se procede a realizar una investigación. Según detallan desde ESET, seguir el rastro del dinero debería ser sencillo, puesto que aparece un número de cuenta bancaria española y esa cuenta debe tener un titular.

Sin embargo, el dinero transferido a esa cuenta, muy probablemente no termine ahí, ya que el titular de esa cuenta puede ser un mulero que, de forma consciente o inconsciente, esté reenviando el dinero a los delincuentes a cambio de una comisión.

"También podríamos estar ante un caso de suplantación de identidad, donde los delincuentes hayan utilizado el DNI u otro documento identificativo de una persona obtenido de forma ilícita para abrir una cuenta en su nombre donde recibir el dinero de estas estafas", concluye. Esto proporciona a los delincuentes cierta impunidad, a la vez que se culpabiliza a una persona inocente de estas estafas.