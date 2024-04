Los vecinos de la Ermita del Santo, en pie de guerra contra el nuevo "pelotazo urbanístico" que Almeida ha aprobado para Madrid

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes, con el apoyo del PP, la abstención de Vox y los votos en contra de Más Madrid y PSOE, el nuevo proyecto de remodelación de todo el entorno de la Ermita del Santo, que contempla la construcción de casi 600 viviendas, más zonas verdes y una conexión del distrito con Madrid Río, al igual que la que se va a llevar a cabo en Usera, la nueva 'Chinatown' madrileña. Un plan que tiene como principal objetivo "revitalizar" todo el barrio, pero que los vecinos rechazan a todas luces por tratarse de un "pelotazo urbanístico" del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.

En concreto, el Pleno ha dado luz verde a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el área de planeamiento de Ermita del Santo, un proyecto de iniciativa privada que, según el consistorio, "va a permitir a la ciudad ganar para sus vecinos casi un 70% de una superficie de 44.349 metros cuadrados que actualmente son de dominio privado".

En declaraciones a elEconomista.es, la plataforma vecinal de la Ermita del Santo, que este mismo martes han protestado en el Pleno de Cibeles contra la aprobación del proyecto, insisten en que "seguirán mostrando su rechazo a esta recalificación de los terrenos" porque "solo busca un interés privado y con fines especuladores".

Según remarca el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, este nuevo proyecto es "el resultado de un proceso de escucha a los ciudadanos", ya que el anterior contó con más de 1.000 alegaciones. La nueva propuesta atiende las demandas recogidas de reducción de edificabilidad o la rebaja de la altura de las torres de un máximo de 28 alturas a 23. Además, se ha incorporado un modelo de vivienda que no se preveía en el proyecto previo: la vivienda protegida de precio básico. Y también se ha ganado más espacio para los equipamientos municipales, que contarán con más de 2.000 metros cuadrados.

Nuevo proyecto de la Ermita del Santo. Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, el grupo vecinal defiende que lo cierto es que desde el Ayuntamiento "no se ha dado respuesta a las más de 1.000 alegaciones presentadas". Según la plataforma, los vecinos no han recibido "ninguna comunicación oficial sobre la modificación del Plan", al tiempo que señalan que el consistorio "ha ignorado las casi 7.000 firmas contra la recalificación recogidas" y "no han escuchado las manifestaciones" que se han celebrado en el barrio.

Del ocaso al renacer

El Ayuntamiento de Madrid justifica la aprobación de este proyecto de "transformación urbanística" de la Ermita del Santo después de constatar que el descenso de la actividad comercial en la zona se debe a la "obsolescencia de las edificaciones e instalaciones existentes", algunas de ellas de 1985, donde existen usos deportivos y terciarios comerciales de "escasa o nula actividad y uso". Estas construcciones, agrega, "además de impedir atraer a nuevos residentes a la zona, suponen una barrera física y funcional para conectar con las zonas verdes del entorno y Madrid Río".

En este sentido, el consistorio hace hincapié en que este barrio del distrito de La Latina se encuentra en estos momentos en un "ocaso", con un complejo comercial y deportivo "en declive" desde hace más de 16 años, por lo que el nuevo proyecto de revitalización permitirá su "renacer" gracias a la construcción de cientos de viviendas, zonas verdes, espacios libres de convivencia y nuevos equipamientos que ahora son "inexistentes".

Los vecinos consideran la construcción de viviendas como algo "perjudicial" para el barrio por la "gentrificación, saturación de los escasos recursos públicos (ya insuficientes), eliminación de zonas deportivas y de uso común para sustituirlas por viviendas privadas, aumento de la polución, y un largo etcétera".

"Nos oponemos al proceso especulativo que supone la recalificación de unos terrenos de uso deportivo y comercial", inciden, al tiempo que denuncian que "el centro deportivo con usos comerciales de Ermita del Santo lleva años abandonado a propósito para justificar la recalificación". "Esos terrenos deben seguir siendo de uso deportivo, en beneficio del barrio y las personas que lo habitamos, así como cualquier actuación en los mismos debería ir encaminada a mejorar los servicios de uso comunitario. No contemplamos ningún otro escenario que incluya la construcción de vivienda privada" sentencian.

Estado actual del barrio. Foto: Ayuntamiento de Madrid

El reclamo de la vivienda

En concreto, se construirán 548 viviendas en total para atraer nuevos residentes al barrio, especialmente familias jóvenes. De ellas, el 29% serán viviendas protegidas a precio básico y limitado para atender las necesidades de las personas con rentas más bajas.

El proyecto contempla una reducción de la edificabilidad con respecto al plan anterior -en total serán 6.200 metros cuadrados menos-, 2.000 metros cuadrados más de equipamientos y una reducción de la altura de las torres, de 28 a 23 como máximo, además de alejarlas de las viviendas.

Se creará además una nueva plaza de barrio y diversas calles peatonales de conexión entre las zonas verdes, el paseo de la Ermita y Madrid Río. El Teatro Goya se reubicará y, en su nuevo entorno, se ha diseñado la construcción de nuevos equipamientos públicos. Asimismo, las instalaciones deportivas existentes en la avenida de Los Caprichos se ampliarán con una zona deportiva anexa, y se planea la ejecución de una piscina pública cubierta junto a las salas de gimnasio y fitness.

El proyecto también tiene previsto la construcción de un pequeño corredor verde de 60 metros de ancho que unirá el parque de La Ermita del Santo y el de Caramuel, que contará con una reserva de 16.814 metros cuadrados de zonas verdes. A través de las nuevas calles peatonales, estos parques enlazarán con Madrid Río.

Queda aprobado el proyecto de Ermita del Santo para revitalizar este entorno de Carabanchel donde ganan los vecinos:



??Se crearán 548 viviendas, el 29%, protegidas.



??Habrá más equipamientos y zonas verdes, que conectarán con Madrid Río.https://t.co/mdTMsxUjg5 pic.twitter.com/YCatAGTfcH — Borja Carabante (@bcarabante) April 30, 2024

¿Cuándo empezarán las obras?

El proyecto aprobado este martes será trasladado ahora a la Comunidad de Madrid para que dé el visto bueno definitivo en un plazo máximo de cuatro meses. Una vez concluida su tramitación urbanística podrá iniciarse la gestión de su desarrollo por los propietarios del suelo.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, destacó a principios de abril en declaraciones a los medios desde el parque de limpieza de la calle María Odiaga, en Carabanchel, que espera que las obras en la Ermita del Santo empiecen "antes de que finalice este año".

El delegado incidió en que espera las obras conviertan "una zona que ya está en decadencia, que se encuentra degradada por la falta de actividad económica en ese terreno comercial, en un nuevo entorno más sostenible y amigable".

"Queremos que las calles de la ciudad de Madrid no sean sitios para pasar sino sitios para estar y eso es precisamente, lo que consigue este proyecto de Ermita del Santo", zanjó.