¿Pueden dejarme mis padres dinero para pagar los gastos de la hipoteca? Esta es la mejor forma de hacerlo

A la hora de acceder a una hipoteca, los gastos iniciales y la entrada de la vivienda suponen un gran aporte de dinero que, sobre todo para los jóvenes, puede significar un inconveniente, por lo que es normal que muchos padres o allegados aporten una parte de esta cifra para ayudar en la consecución de la primera vivienda.

En concreto, al 20% que no suele financiar el banco y que hay que entregar de ahorros al vendedor, se suma otro 10% aproximadamente para el pago de impuestos, notaría, registro y los trámites de gestión de la hipoteca. Con todo, el futuro hipotecado deberá tener ahorrado un 30% del precio de la vivienda: por ejemplo, si vale 200.000 euros, deberá aportar 60.000 euros de inicio, tal y como indican desde iAhorro.

Sin embargo, son muchas las dudas que surgen a la hora de hacer esos préstamos de dinero de padres a hijos, por ejemplo, en referencia a si trata de una donación, un préstamo... pero ¿pueden dejarte el dinero sin que haya ningún problema? ¿De qué forma es mejor hacerlo?

El director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, explica que "son muchas las personas que piden una hipoteca sin tener los ahorros suficientes y que reciben ayudas externas para poder hacerlo, ya sea de sus padres, de otro familiar o, incluso, pidiendo más financiación al banco".

Lo que sí añade el portavoz de iAhorro es que "se haga lo que se haga para conseguir el dinero, siempre hay que informar de todos los pasos a Hacienda y hay que pagar los impuestos correspondientes para no tener ningún problema".

¿Cuál es la mejor forma para que nos dejen el dinero?

Es cierto que hay varias opciones para que los padres del futuro hipotecado le dejen el dinero para pagar los gastos de la hipoteca, el 30% mencionado anteriormente. Entre ellas están:

Préstamo : Seguramente sea la primera opción que se nos viene a la cabeza. Para ello, primero hay que realizar un contrato entre las partes en el que se estipule la cantidad prestada, el plazo de devolución y si se le va a aplicar algún tipo de interés. En caso de que exista un interés habrá que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Asimismo, habrá que declararlo a Hacienda a través del modelo 600.

: Seguramente sea la primera opción que se nos viene a la cabeza. Para ello, primero hay que realizar un contrato entre las partes en el que se estipule la cantidad prestada, el plazo de devolución y si se le va a aplicar algún tipo de interés. En caso de que exista un interés habrá que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Asimismo, habrá que declararlo a Hacienda a través del modelo 600. Donación: Tributa de forma diferente a los préstamos y no lleva implícita la devolución del dinero del hijo a sus padres. Eso sí, en este caso habrá que asumir el Impuesto de Donaciones, que en función de la comunidad autónoma en la que se realice la operación será más alto o más bajo. Por ejemplo, comenta Simone Colombelli, "en la Comunidad de Madrid al tratarse de una donación de un dinero para compra de primera vivienda de padres a hijos el pago del Impuesto sobre Donaciones está bonificado al 99%, por lo que solo se pagaría un 1% de la cantidad donada".

Otras formas para pagar menos de entrada

En caso de que el futuro hipotecado no pueda contar con la ayuda de sus padres, la última opción es pedir mayor financiación al banco para aportar menos ahorros de inicio. Para las personas menores de 35 años, hay varias entidades como ING, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Caixabank, Ibercaja o Banco Santander que ofrecen hipotecas al 90% o 95% de financiación, por lo que el importe inicial se podría reducir del 30% del precio de la vivienda a solamente el 5%. Así, para una vivienda de 200.000 euros, en este caso, solo tendría que abonar 10.000 euros.

Además de las hipotecas para jóvenes de los bancos, hay varias comunidades autónomas que ofrecen ayudas para que los menores de 35 años (aunque algunas ponen el límite en los 40 años) puedan acceder a su primera vivienda con más facilidad. Entre ellas están la Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía, Baleares, Castilla y León o Galicia. Con el mismo fin, el Gobierno también ha aprobado recientemente una línea de ayudas con el objetivo de financiar hasta el 100% del precio de las viviendas y que podrá pedirse a partir de verano.

A pesar de estas ayudas, el director de Hipotecas de iAhorro afirma que "si no tienes una estabilidad laboral y económica, y un historial crediticio limpio, el banco no te va a conceder la hipoteca". Tampoco, finaliza Colombelli, "si no tienes los ingresos suficientes para poder hacer frente a la cuota del préstamo". Y es que, el principal motivo es que el Banco de España recomienda el titular de una hipoteca no destine más del 30% o 35% del salario neto mensual al pago de la vivienda, y esto es algo que los bancos siguen a rajatabla.