Ayudas de hasta 250 euros mensuales al alquiler para jóvenes en Cataluña: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

El precio del alquiler no para de subir. En el mes de febrero creció casi un 12% en tasa interanual según los datos ofrecidos por 'Idealista'. Las regiones más caras para rentar un piso fueron Madrid (16,8 euros/m2), Baleares (16,5 euros/m2) y Cataluña (16,4 euros/m2). Ante este escenario, la Generalitat ha abierto el plazo para que los jóvenes de hasta 35 años puedan acceder a una ayuda al alquiler.

En concreto, desde este lunes 11 de marzo a las 09:00 horas y hasta el próximo 12 de abril a las 12:00 horas las personas interesadas podrán rellenar la solicitud para recibir la subvención. La ayuda está destinada a facilitar la emancipación a todos aquellos jóvenes que tengan 35 años o menos a fecha del 26 de febrero de 2024 y que sean titulares de un contrato de alquiler o de cesión de uso de la vivienda o habitación que constituya su domicilio habitual y permanente en el territorio de Cataluña.

La subvención podrá solicitarse a través de Internet -será necesaria la identificación digital idCAT o cualquier otro tipo- o de forma presencial en las oficinas locales de vivienda, donde puede ser necesaria la obtención de una cita previa.

Según detalla la Generalitat en los requisitos, las ayudas no se concederán por orden de llegada de las solicitudes, si no que se valorarán y se aplicarán las puntuaciones necesarias a los expedientes para su recepción. Asimismo, los solicitantes deberán estar empadronados en la vivienda con anterior a la fecha de publicación de la convocatoria y no se aceptarán contratos de alquiler entre personas con parentesco.

La convocatoria también limita a 24.301,58 euros (3,05 veces el indicador de renta de suficiencia (IRSC) del año 2022) el sueldo máximo de los solicitantes, al tiempo que también topa el precio máximo que pagan de alquiler de la siguiente manera:

Vivienda:

Ámbito Metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros

Resto de la demarcación de Barcelona: 650 euros

Las Tierras del Ebro: 600 euros

Demarcación de Girona: 650 euros

Demarcación de Tarragona: 600 euros

Demarcación de Lérida: 600 euros

Para familias numerosas, familias monoparentales y para unidades de convivencia con algún miembro con discapacidad legalmente reconocida y baremo movilidad favorable, este importe máximo será de 900 euros en todo el territorio de Cataluña. Con la salvedad del Ámbito Metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que será de 1.100 euros.

Habitaciones:

Ámbito Metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros

Resto de la demarcación de Barcelona: 350 euros

Demarcación de Gerona: 350 euros

Demarcación de Tarragona: 300 euros

Demarcación de Lérida: 300 euros

Las Tierras del Ebro: 300 euros

Finalmente, en cuanto al importe máximo de subvención, la Generalitat establece un límite máximo de 250 euros mensuales y un mínimo de 20 euros por vivienda, que variarán en función del esfuerzo por pagar el alquiler.

De este modo, el solicitante recibirá el 20% del importe del alquiler anual cuando el esfuerzo sea igual o inferior al 30% de sus ingresos. Ese importe subirá al 30% cuando el esfuerzo sea superior al 30% e inferior al 40% de los ingresos. Y ascenderá al 40% del importe de la renta anual cuando el esfuerzo para abonar el alquiler sea igual o superior al 40% de los ingresos.