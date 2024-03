Legislar la construcción industrializada: El impulso definitivo que necesita el sector para acelerar la nueva edificación

Con el objetivo de conocer los próximos pasos del modelo, uno de los temas clave que se pondrá de manifiesto en REBUILD será la necesidad de establecer un marco legal específico que favorezca su implementación. Mediante esta perspectiva, se incidirá en el requerido cambio del Código Técnico de la Edificación, que se pide desde el sector, a fin de reflejar la validez de la producción de inmuebles en fábrica y mediante módulos para que se pueda acelerar su uso a partir, por ejemplo, de acceso a crédito bancario. Carlos Lamela, arquitecto en Estudio Lamela, y René Sanz, director de Sostenibilidad, Economía Circular y Relaciones Institucionales de ITESAL, son algunos de los profesionales que tratarán el impulso de la industrialización en el marco de su reflexión sobre la arquitectura en el panorama actual.

¿Financiar la industrialización es posible?

Uno de los principales desafíos que tiene la construcción industrializada a la hora de lanzar obra nueva es su financiación. Al no contar una regulación ni con un reconocimiento por parte del Banco de España, ya que la institución solo reconoce los planes alzados sobre el terreno y no en un entorno industrial, el nuevo modelo constructivo no tiene la opción de recibir capital tradicional desde una primera instancia. En consecuencia, gran parte de las propuestas privadas tienen que recurrir a fuentes de financiación alternativa.

Roberto Rey, presidente y CEO de la firma de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, Gloval; Ignacio Fernández, director de Caución y Riesgos Financieros de la correduría de seguros, Bruzon; y Oriol Forner, director Negocio Promotor en CaixaBank, serán los encargados de llevar sobre la mesa de REBUILD el reto del pago de proyectos industrializados y examinar los métodos que se están ejecutando.

Uno de los segmentos que se está beneficiando de las oportunidades de la construcción industrializada es el de la vivienda. Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas que conlleva para disminuir el déficit de hogares que presenta España, la metodología también dispone de dificultades que el sector enfrenta en su puesta en marcha. La inversión inicial, la tecnología a utilizar, las normativas, o el desarrollo de la cadena de suministro son algunas de las cuestiones candentes que frenan la aplicación del nuevo modelo y, por consiguiente, su dinamismo. Laura Bueno, arquitecta y directora del Departamento NIU de Fran Silvestre Arquitectos; Patricia Sánchez, arquitecta responsable de Prescripción de Thermochip; y Luis Basagoiti, presidente y consejero Delegado de Millenium Hospitality, son algunos de los especialistas que darán las claves para hacer frente a las dudas que surgen a la hora de emprender con propuestas industrializadas, y establecer sus bases.

De hecho, paralelamente a los retos detectados, ya hay grupos de trabajo que se han formado con el objetivo de "normalizar" la construcción industrializada y estandarizar su uso bajo una misma definición y procesos. A tal respecto, expertos como Guillermo Sotorrio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Elena Gayo, técnica en la Asociación Española de Normalización (UNE); y Ferran Bermejo, director técnico del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), expondrán en REBUILD cómo se está avanzando en la tecnificación y homologación del modelo constructivo automatizado para que se estimule su empleo.

Asimismo, Jon Ansoleaga, general manager de BUILD:INN; Marta Epelde, directora del Clúster de Construcción de La Rioja; Enrique Cabreros, director de AEICE Clúster de Hábitat Eficiente; y Luis Fernández, presidente de Offsite Construction Hub, analizarán el trabajo colaborativo que se está forjando alrededor de la revolución constructiva, y que se está desarrollando en el conjunto del país.

Lograr más eficiencia y menos costes

Con la finalidad de implementar los beneficios que brinda la industrialización, el sector está usando otras medidas como la metodología Lean, que organiza y planifica los proyectos edificativos con el objetivo de reducir costes y tiempo, y aumentar la calidad y la eficiencia en los mismos. Por lo tanto, la fusión entre Lean y la modalidad off site se convierte en una opción para maximizar la entrega de inmuebles, evitando "desperdicios" y priorizando la rentabilidad. Marta Parrilla, responsable de Planificación y Calidad de Procesos en Culmia; Fernando Tortajada, socio fundador de Binarq Arquitectos; Fernando Cerveró, especializado en Lean Construction y fundador de Spanish Group for Lean Construction; y Celia Esteban, directora de Sostenibilidad e Innovación en la empresa constructora Arpada, expondrán sobre su aplicación a través de distintos casos de éxito.

La industrialización como motor para cumplir con el "Objetivo 55"

REBUILD 2024 volverá a poner de relieve la necesidad de transformar la industria hacia un modelo más sostenible y limpio, que incorpore medidas reales para llegar a cumplir con el Pacto Verde Europeo. En este sentido, la legislación comunitaria establece el objetivo climático de reducir las emisiones de la UE en al menos un 55% de aquí a 2030 como una obligación jurídica. Profesionales de la talla de Toni Escudé, director de Sostenibilidad de O11H; José María Quirós, delegado de Industrialización de AEDAS; e Ismael Martínez, CEO y fundador de Zero City, que integra la metodología Lean, BIM y el modelo contractual IPD, revisarán los esfuerzos del sector en materia de descarbonización, y debatirán sobre si estas metas serán factibles en la edificación.