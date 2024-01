Así se transformará Usera en el 'Chinatown' de Madrid: una vía peatonal de 1,7 kilómetros unirá el barrio con Madrid Río

El Ayuntamiento de Madrid quiere transformar completamente Usera con la mayor reforma urbanística llevada a cabo en la historia del distrito. El objetivo no es otro que convertirlo en "un nuevo atractivo turístico" de la capital, una especie de 'Chinatown' madrileño, y para ello, el consistorio de José Luis Martínez-Almeida está ultimando un proyecto cofinanciado con fondos europeos que regenerará el espacio público del corazón de Usera.

El eje principal de este plan será la creación de un itinerario peatonal entre la plaza del Hidrógeno y Madrid Río. Se trata de una actuación de reequilibrio territorial que pretende regenerar el tejido residencial de este distrito exterior a la M-30 a través de la transformación del espacio público, han informado desde el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Paloma García Romero.

Asimismo, se quiere reforzar la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de Madrid, que actualmente es de unas 35.000 personas, "favoreciendo la integración de algunos de sus rasgos culturales con las formas de vida tradicionales de los vecinos de este barrio".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha destacado en declaraciones a los periodistas en la Plaza de Colón que es "una buena noticia que prácticamente se ha ultimado el proyecto de 'Chinatown', que es una forma también, por cierto, en el distrito de Usera de reconocer el papel y poner en valor el papel de la comunidad china, importante en la ciudad de Madrid".

En esta línea, el regidor ha explicado que el proyecto va a permitir "regenerar urbanamente" el distrito y conectarlo de manera peatonal con Madrid Río, lo que creará también "un atractivo de inversión económica" para la ciudad.

"Nosotros estamos ya ultimando los detalles para que, desde el punto de vista administrativo, se pueda comenzar cuanto antes y confío que, antes de que finalice este primer trimestre del año, podamos hacerlo", ha indicado, a la vez que ha incidido en la apuesta del equipo de Gobierno por los distritos del sur y el este de la ciudad, que es "consistente y sólida en el tiempo".

¿Cómo se desarrollará la vía peatonal?

Según ha detallado el Ayuntamiento, la obra se llevará a cabo en dos fases a través de dos proyectos constructivos independientes y que supondrán una inversión aproximada de nueve millones de euros. En este sentido, el consistorio regional explica que está trabajando "con la mayor celeridad" ya que la concesión de los fondos europeos está condicionada a que la mitad de la actuación en su conjunto esté ejecutada este año 2024. Por ello, proyecta que toda la transformación del barrio esté finalizada en la segunda mitad de 2025.

Así será el nuevo itinerario peatonal de Usera hasta Madrid Río. Foto: Ayuntamiento de Madrid.

En total, se reformarán más de 63.000 metros cuadrados que tendrá un recorrido lineal de casi 1,7 kilómetros entre la plaza del Hidrógeno -que cuenta con numerosos comercios- y Madrid Río.

Se espera que las obras de la primera fase comiencen a principios de primavera, ya que aún se está remantando el proyecto de construcción. Esta fase uno va desde la plaza del Hidrógeno (calle Dolores Barranco) hasta la plaza de José Luis Hoys frente al Mercado de Usera. Esta parte de la actuación se desarrollará sobre una superficie de más de 40.600 metros cuadrados, que será renovada totalmente, y supondrá el incremento de las zonas peatonales en 6.000 metros cuadrados. Los pavimentos asfálticos se reducirán en un 30% y se generarán 4.000 metros cuadrados de suelos drenantes.

La reforma supondrá una completa renovación del mobiliario urbano. Se incorporarán más de 100 bancos de distinto tipo y material, como bancos de madera, de piedra natural o prefabricados de diseño singular. A ello, se añade la instalación de cinco nuevas fuentes de beber, tres mesas de ping pong y un circuito biosaludable de ejercicio para las personas mayores, así como una nueva zona de juegos infantiles en la calle Pedro Ruiz y la remodelación de la zona de juegos de la plaza de las Tizas. Además, se plantarán en torno a 200 nuevos árboles.

El proyecto contempla la remodelación de la fuente de la plaza de Julián Marías, la instalación de una nueva fuente en la plaza de las Tizas y la incorporación de una fuente ornamental de agua pulverizada para mejorar las condiciones térmicas en verano.

Aspecto de la nueva plaza Julián Marías. Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almeida prevé que la ejecución de la segunda fase comience a finales de primavera o principios de verano ya que está actualmente en proceso de redacción del proyecto. Esta segunda parte de la remodelación del distrito intervendrá en una superficie total de más de 22.500 metros cuadrados desde el Mercado de Moscardó hasta Madrid Río.

Identidad china

Asimismo, el Ayuntamiento quiere equipar el barrio con elementos que refuercen la identidad del entorno como "barrio chino" a través de la incorporación de mobiliario especifico y referencias culturales en pavimentos y señales.

El consistorio destaca que gracias a la revitalización de esta zona, los viajeros y los propios madrileños tendrán la posibilidad de disfrutar "de una gran oferta cultural y de ocio gracias al impulso que el proyecto dará al comercio y a la restauración de la zona". Un proyecto que cuenta con la implicación de la comunidad china, dispuesta a participar y colaborar en el desarrollo de este 'Chinatown' a la madrileña.

"'Chinatown' yo creo que es una marca reconocible, no solo en la ciudad de Madrid sino en numerosas ciudades a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, confiamos en comenzarlo lo antes posible de manera formal antes de que concluya este trimestre, poder tramitarlo administrativamente y empezar a ejecutar las inversiones", ha trasladado.

Considera el regidor de la capital que Madrid no tiene "nada que envidiar" a ciudades como Londres o Nueva York y ha defendido que el proyecto no son "copia" de estas ciudades. "Yo creo que no hay una ciudad más abierta y más acogedora que Madrid. Y si precisamente podemos abordar un proyecto de esta entidad y de esta magnitud es por ese carácter acogedor", ha expresado.