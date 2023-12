El alquiler de pisos mueve 35.000 millones de euros al año entre particulares

Alquiler Seguro se acaba de incorporar como empresa asociada a la CEOE y desde esa posición defenderá las necesidades de este sector que "a día de hoy mueve 35.000 millones de euros en rentas anuales entre particulares". Así lo explica Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro a elEconomista.es.

La misión de la CEOE, a través de su representación institucional, es la de impulsar el crecimiento y el empleo en España, realizando propuestas de mejora de la economía española. En esta línea se une Alquiler Seguro, como empresa especializada en la gestión integral de los arrendamientos urbanos. Desde su presencia nacional con más de 50 oficinas y 22.000 viviendas en alquiler, la compañía pretende impulsar el alquiler en España.

"Creemos que con una profesionalización del sector esa cifra podría crecer notablemente y alcanzar los 50.000 millones y eso sería un gran impulso para la economía", apunta Carroza, que es consciente de que tienen un gran reto por delante "contribuir a la mejora de la oferta de viviendas en alquiler en España, con mayor seguridad jurídica, y que más familias puedan acceder al alquiler en las mejores condiciones y a precios más accesibles".

Por otro lado, uno de los principales objetivo tras la incorporación a la CEOE es defender el papel del gestor inmobiliario. "Queremos que se cree un nuevo convenio para los gestores inmobiliarios", explica Carroza.

"Con la ley de vivienda hay un cambio importante. En el momento en el que no se puede cobrar al inquilino por la intermediación se están produciendo muchos despidos en el sector por que las inmobiliarias no son gestores de alquileres y por tanto sus convenios colectivos no pueden proteger a su empleados ante estas situaciones", apunta el presidente de Alquiler Seguro, que considera que esto "es un error de la administración".

"Se ha legislado sin tener en cuenta que hay empresas que tienen a su plantilla generando una cartera y una vez que se firma el contrato se da servicio al inquilino. Hay empresas que hacen lo mismo que yo y se tienen que acoger a un régimen laboral que no les corresponde por eso se debería diferenciar entre la intermediación y la gestión y se necesitan convenios distintos", apunta Carroza.