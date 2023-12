La Costa del Sol, zona predilecta para Taylor Wimpey que proyecta más de 1.000 viviendas en España hasta 2025

El mercado inmobiliario no toca techo en la Costa del Sol, al conocido como triángulo de oro formado por Marbella, Benahavís y Estepona se están sumando otras localidades limítrofes como Mijas, Benalmádena, Casares o Manilva, destinos que están jugando un papel clave en el nuevo desarrollo urbanístico.

El litoral malagueño se ha consolidado este año como uno de los destinos predilectos para la promotora Taylor Wimpey España, referente en el mercado inmobiliario de la costa española, acaparando una parte importante de sus nuevos proyectos. La compañía tiene en marcha un plan de expansión con unas 20 promociones en curso, que sumarán más de 1.000 viviendas con entregas programadas hasta el 2025.

La promotora británica ha experimentado un crecimiento sostenido durante el 2023 el con lanzamiento de siete nuevos proyectos y la venta completa de ocho promociones en sus tres zonas de influencia, la citada Costa de Sol, Mallorca y la Costa Blanca.

Viviendas sostenibles

Uno de los proyectos estrella de Taylor Wimpey en Málaga es Belaria, una comunidad privada de adosados de tres alturas, ubicada en La Cala Golf Resort (Mijas), que cuenta con vistas panorámicas al campo de golf y a las instalaciones del resort, certificado energético A, piscina y jardines comunitarios. Los precios de estas viviendas, que cumplen altos estándares de calidad y están enmarcadas en un entorno con acceso a servicios de hotel, golf y spa, parten desde 585.000€ + IVA.

En el mismo resort se encuentra también Solana Village, una promoción de apartamentos con amplias terrazas y jardines privativos, construidas bajo el concepto 'total living'.

Nuevas tendencias inmobiliarias

Según han indicado desde Taylor Wimpey España, ambas promociones recogen la esencia de las principales tendencias que están registrando actualmente los compradores, que cada vez apuestan más por viviendas sostenibles y aptas para el teletrabajo, con conexiones de alta velocidad y espacios para oficinas. En lo que se refiere a la localización, entre las más demandas destacan las zonas tranquilas y cerca del mar o de la montaña.

Previsiones optimistas para el 2024

De cara al 2024, los expertos prevén un año de crecimiento, aunque no con cifras de récord por distintos factores macroeconómicos. "La previsión geopolítica internacional, aunque no mejora, no parece disuadir a los inversores y compradores, especialmente a los extranjeros, que están cada vez más presentes en el mercado español. Los tipos de interés, aunque normalizados, han aumentado el coste de financiación, lo que podría influir en la toma de decisiones de los inversores", han señalado desde la promotora.

Durante el 2023, según los datos de la compañía, se ha reducido la estacionalidad y ha aumentado el número de compradores que visitan España durante todo el año, lo que ha dinamizado aún más el mercado con una demanda que supera a la oferta, lo que mantiene los precios al alza. Además, también se ha registrado un notable incremento en el número de inversores extranjeros.

"El año 2024 también se anticipa positivo para el sector, a pesar de un contexto de incertidumbre geopolítica y un aumento en los tipos de interés. España continúa siendo un destino atractivo en múltiples ámbitos: turismo, sector inmobiliario de calidad, eventos y ferias, gastronomía y también como un lugar idóneo para el teletrabajo", ha subrayado Marc Pritchard, director de Ventas y Marketing de Taylor Wimpey España.

El destino favorito de los británicos

La Costa del Sol sigue siendo uno de los destinos preferidos para los compradores internacionales, que suponen el 15,98% trimestral del total compras de la zona. Los británicos, son la primera nacionalidad de compradores en la zona, seguidos de cerca por otros europeos que buscan disfrutar del clima, la cultura y la calidad de vida que ofrece la región, según los datos del Colegio de Registradores.

En cuanto a los precios del sector en Andalucía, siguen una tendencia ascendente, con un crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre y del 2,2% en términos interanuales. La obra nueva, en particular, ha visto un aumento significativo en sus precios, un reflejo directo del incremento en los costes de construcción y del esfuerzo por incorporar estándares sostenibles y tecnologías avanzadas en los nuevos desarrollos.