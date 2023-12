¿Qué es el Senior Living y por qué se van a invertir 500 millones en este tipo de inmuebles?

El Senior Living despega en España. Se trata de un activo que está bastante consolidado en otros países de Europa pero que empieza a desarrollarse ahora en nuestro país con proyectos en marcha que suponen una inversión de 500 millones de euros, según los datos del último estudio de Atlas Real Estate Analytics, consultora especializada en la aplicación del data science al ámbito inmobiliario.

Este pipeline suma un total de 3.229 unidades a lo largo del territorio español, donde Málaga encabeza la lista con 4 activos y un total de 1.694 unidades, seguida de Madrid (4 activos, 562 unidades), Santa Cruz de Tenerife (1 activo, 298 unidades), Alicante (2 activos, 262 unidades) y Barcelona (1 activo, 209 unidades).

"Al igual que se ha demostrado con las residencias de estudiantes y otros activos como el BTR (Build to Rent), actualmente en stand-by debido a temas macro, no inherentes al propio inmueble , las dinamicas poblacionales y econo?micas apuntan a que el Senior Living sera? un activo con una amplia trayectoria. Tanto la demanda nacional como internacional son crecientes y Espña está en una posición privilegiada para atraer más demanda de medio y alto poder adquisitivo", explica Alejandro Bermúdez, CEO y Co fundador de Atlas Real Estate Analytics.

¿Qué es el Senior Living?

Este producto, también llamado Independent Living, Active Adult communities o Senior co-housing, es un tipo de vivienda diseñada específicamente para satisfacer las necesidades y preferencias de las personas mayores que son independientes y no requieren asistencia médica continua.

Este tipo de vivienda busca atender esa demanda creciente de personas que se jubilan y que buscan cambiar de aires, una nueva vivienda más cómoda, o que simplemente buscan reducir el tamaño de sus hogares ya que sus hijos ya están emancipados y no requieren tanto espacio.

Las residencias de Senior Living ofrecen gran variedad de amenities y servicios como servicios de limpieza, lavandería, actividades recreativas y sociales, acceso a instalaciones deportivas y de ocio, fisioterapia, seguridad 24 horas, mantenimiento de viviendas y espacios comunes, etc.

El modelo de negocio de las residencias Senior Living puede ser tanto de venta, alquiler o régimen de derecho de uso, lo que proporciona flexibilidad financiera para los residentes. Esta flexibilidad es fundamental, ya que el coste del servicio es una de las principales barreras para su comercialización. Por estos motivos, este asset class todavía no extendido ni establecido de manera masiva está creciendo en España, y se prevé que el número de camas se multiplique varias veces en los próximos años.

Demanda potencial

La demanda nacional de Senior Living en España crece, no solo por el envejecimiento de la población, también por el crecimiento del poder adquisitivo de este sector. Así, el informe explica que 494.806 seniors se sitúan por encima del poder adquisitivo objetivo en las cincoprincipales provincias de España.

Madrid y Barcelona son los mercados más grandes, tanto en términos absolutos de demanda como en términos económicos de poder adquisitivo del público objetivo. En segundo lugar aparecen Valencia, Sevilla y Zaragoza, siendo esta última la que cuenta con seniors con mayor poder adquisitivo de media y Valencia la que tiene mayor demanda local.

En cuanto a la demanda internacional, la Unión Europea es el principal mercado emisor de seniors extranjeros que se mudan a España, siendo mayoría en el 90% de las provincias frente al resto de nacionalidades.

Sin embargo, las provincias mediterráneas del sur y Huelva reciben más seniors de terceros países que de la Unión Europea. Entre estas provincias se encuentran precisamente Málaga y Alicante, los dos principales mercados de costa para seniors internacionales de España, con una gran comunidad internacional ya residiendo en ellas.