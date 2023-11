Un fondo de Solventis planea invertir 320 millones en 2.000 casas de alquiler en Comunidad Valenciana

El fondo de inversión Fondviso que ha puesto en marcha la gestora financiera Solventis, prevé destinar 320 millones de euros de inversión directa para construir hasta 2.000 viviendas en alquiler en la Comunidad Valenciana en los próximos diez años si salen adelante sus planes, que pasan por lograr captar hasta 650 millones de euros.

Según Solventis, esto supondría que hasta el 16% de la cartera del fondo irá destinado a la Comunidad Valenciana, una de las comunidades autónomas con mayor peso en el proyecto. En conjunto, Fondviso prevé movilizar 2.000 millones de euros de inversión en toda España para levantar hasta 12.000 viviendas en alquiler asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada.

El objetivo del fondo es acelerar la creación de un parque público de vivienda de alquiler asequible y sostenible en España; especialmente en autonomías como la Comunitat Valenciana, donde el esfuerzo financiero de los hogares para alquilar una vivienda se sitúa en el 37,7% de media de los ingresos netos, con un coste medio de alquiler de 14,25 euros por m2 útil al mes. Las viviendas estarán orientadas a hogares con ingresos mínimos de entre 28.000 y 45.000 euros.

Toni Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis, señala que el desarrollo del parque de viviendas de Fondviso "podría contribuir a incrementar en más de un 13% la oferta pública actual de vivienda de alquiler social y asequible en la Comunitat Valenciana durante los próximos años, suponiendo un punto de inflexión".

Modelo

Según el modelo de Solventis, la administración no realiza ninguna inversión, sino que gestiona el alquiler de las viviendas por un periodo no inferior a 30 años a cambio de un canon fijo anual en concepto de pago por disponibilidad al vehículo de inversión. Por lo tanto, finalmente la administración solo asume los costes y riesgos de gestión con los inquilinos (morosidad, posible desocupación, etc.). Pasado ese periodo, la infraestructura pasará a ser de titularidad pública.Por otra parte, los inversores, titulares de la infraestructura, obtendrán una rentabilidad neta anual superior al 7%, asumiend el riesgo de edificación de los inmuebles.