"Sierra Blanca Estates es el sello de garantía para el branded residences de las grandes marcas"

Allá por 1985, Pedro Rodríguez (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1947) se dio cuenta del potencial de Marbella como destino residencial de lujo y puso en marcha Sierra Blanca Estates, que casi cuatro décadas después está consolidada como una promotora de referencia nacional en el sector de la vivienda de alta gama, trayectoria que ahora avalan los primeros proyectos de branded residences de la costa mediterránea europea de la mano de firmas internacionales como Fendi, Karl Lagerfeld o Dolce&Gabbana. En 2016 su hijo Carlos Rodríguez (Nueva York, 1.986), se convirtió en CEO de la compañía, de la que formaba parte desde 2010, marcando una nueva y revolucionara etapa junto a su hermano Luis Rodríguez (COO).

¿Cómo nació Sierra Blanca Estates y cómo ha evolucionado la promotora en estos casi 40 años de trayectoria?

Nuestros inicios en Marbella nos remontan a 1985, es decir, hace 38 años. Vivíamos en Nueva York, ya que esta ciudad era la sede del primer proyecto empresarial de nuestro padre, Pedro Rodríguez, que fue el primer productor de turismo vacacional de Estados Unidos en España. Sin embargo, la crisis de las aerolíneas, derivada de la crisis del petróleo a inicios de los ochenta, provocó que se replanteara el futuro empresarial de su carrera. Se dio cuenta de que se estaba produciendo una migración hacia los estados del sur de Norteamérica de gente buscando, fundamentalmente, calidad de vida, precios más baratos y unos impuestos más atractivos que en el resto de los estados de los Estados Unidos. Mi padre analiza este fenómeno y empieza a considerar que puede generarse un movimiento similar en Europa entre los estados adinerados e industrializados del norte hacia los estados del sur para encontrar en lugares como Canarias, Baleares y el litoral mediterráneo (en el caso de Andalucía y Marbella) reductos de descanso, buen clima y dispersión. En ese momento decide invertir en la región y adquiere mucho suelo, principalmente en lo que hoy es la urbanización Sierra Blanca (que luego dará nombre a la compañía), pero también en nuestros actuales terrenos en la Milla de Oro de Marbella donde hoy por hoy desarrollamos nuestros proyectos más deseados de la mano de marcas como Fendi Casa, Karl Lagerfeld o Dolce&Gabbana.

¿Y qué queda casi cuatro décadas después de la esencia de aquellos primeros años?

Pues la empresa ha evolucionado mucho pero sobre las mismas bases que ya sembró mi padre hace casi 40 años, que se centraban en ofrecer las mejores ubicaciones, la máxima calidad y diseños innovadores, se han agregado algunas más como servicios o experiencias que potenciamos con los nuevos proyectos y colaboraciones con las firmas más punteras del mundo. El mejor ejemplo de todo eso es Sierra Blanca, que sigue siendo reconocida como el Beverly Hills de Marbella, la urbanización más lujosa de la ciudad, eso quiere decir que algo se ha hecho muy bien. La esencia es la misma: la pasión con la que hacemos las cosas. En todos los proyectos que hemos realizado desde la propia urbanización Sierra Blanca, hasta ahora los branded residences o Sierra Blanca Tower, nos han puesto en duda, porque no los entendían. Nos han dicho que estábamos locos, se lo dijeron a mi padre hace 30 años y nos lo dicen ahora a nosotros. Esa determinación que hay que tener para hacer algo diferente y mejor es la que siempre nos ha inculcado mi padre. Ahora se nos reconoce por hacer las cosas diferentes al resto de promotores, por apostar por un nivel más elevado, nuestros proyectos representan un estilo de vida.

Marbella, un destino residencial

¿Cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario de Marbella en estos cuarenta años?

Pues ha evolucionado Marbella, hace unos años era un destino turístico y ahora es un destino residencial donde la gente pasa todo el año. Más del 70% de nuestros clientes pasan aquí largas temporadas. Eso lo notamos en muchos aspectos, por ejemplo, hay listas de espera en los mejores colegios internacionales. Este cambio en nuestro sector está generando un importante impacto económico en la ciudad. Nuestro perfil de cliente es un comprador inversor inquieto, suelen ser personas de éxito, que se integran mucho en el entorno, realizan otras inversiones que generan empleo, dinamizan mucho la economía.

¿Cuál es el proyecto más grande que habéis promovido desde Sierra Blanca Estates en esas cuatro décadas?

Sin lugar a dudas, Marbella Design Hills es el proyecto más ambicioso y más importante por volumen de inversión, además, creo que va a crear un antes y un después para Marbella. Es un proyecto de branded residences que integra una zona comercial y gastronómica en la que también se impulsará el arte. No solo queremos potenciar lo que ya hay, también queremos traer cosas nuevas a Marbella.

"Hemos venido 29 viviendas en tres semanas por valor de 150 millones de euros"

Cuando se presentó de manera oficial el proyecto de la mano de Dolce&Gabbana ya teníais lista de espera. ¿Cómo está siendo el ritmo de ventas?

Pues en apenas tres semanas desde la presentación se han venido un total de 29 unidades de las 92 posibles, unas ventas que han superado la cifra de los 150 millones de euros. Por ahora solo hemos puesto el foco en los clientes preferentes o VIP de Dolce&Gabbana y Sierra Blanca Estates, es decir, compradores habituales de la promotora y grandes cuentas ligadas a la firma de moda. El proyecto ha despertado un interés que está superando todas las expectativas. Estas cifras de las primeras ventas son la muestra de cómo un proyecto branded real, que implica a la marca en cada detalle, otorga grandes dosis de confiabilidad entre los inversores. Cuando esto se repite con cada proyecto, lo que genera es que otras firmas internacionales pongan su foco en el performance de un proyecto tan nuestro (en lo que respecta a la regionalidad) y particular (en lo que al tamaño se refiere) como Sierra Blanca Estates.

Así será Marbella Design Hills de Dolce&Gabbana.

Mucho interés entre futbolistas

¿Qué perfil de cliente se está interesando por estas viviendas?

Pues hay perfiles muy variados, en las 29 unidades vendidas tenemos casi diez nacionalidades distintas desde españoles, ingleses, polacos, holandeses y belgas hasta kuwaitís. Es un perfil muy internacional, Marbella ya suena en todo el mundo y la marca Dolce&Gabbana hace que se hable del proyecto en todas partes. Es cierto, que ha habido mucho interés entre deportistas de primer nivel, futbolistas tanto de la Premier League como de La Liga.

¿Es un perfil de cliente diferente al que normalmente compra en Sierra Blanca Estates?

La marca puede abrir nuevas zonas nuevas o nichos específicos, pero el cliente que se interesa por los brandes residences ya sea por el de Fendi, Karl Lagerfeld o ahora Dolce&Gabbana es muy similar. Nosotros hacemos un branded verdadero, en el sentido de que realmente trabajamos de la mano de la marca durante muchísimo tiempo, no la usamos para ponerla en un cartel en el edificio. Nosotros casamos con el ADN de la marca y hacemos un gran trabajo en arquitectura e interiorismo para ofrecer algo distinto, una experiencia única. El perfil del cliente de branded residence es el de alguien que busca seguridad en su inversión, reconocimiento a través de las marcas, y ese sello de garantía no solo se lo da la firma, también Sierra Blanca Estates.

Bajo La Concha el terreno sobre el que se levantará el proyecto de Dolce&Gabbana y las primeras viviendas de EPIC Marbella.

Estáis siendo pioneros en el branded residences a nivel nacional y europeo, parece que todas las grandes marcas quieren estar en Marbella y hacerlo con Sierra Blanca Estates ¿Qué tiene la promotora para captar el interés y la confianza de estas firmas?

Igual que para los clientes las marcas pueden ser un sello de garantía, para estas grandes firmas con las que trabajamos (Fendi, Karl Lagerfeld , Dolce&Gabbana y otras con las que ya estamos hablando), el sello de garantía es Sierra Blanca. Ellos tienen la tranquilidad de que nosotros estamos dispuestos a ir más allá para hacer algo que nunca se haya hecho antes. Con nosotros están viendo casos de éxito donde la marca sale potenciada porque se hace un gran producto, les damos confort, calidad y confianza.

El futuro del branded residences

¿Cree que el branded residences es una atendencia que ha llegado para quedarse?

El branded seguirá evolucionando, con lo bien que se están haciendo las cosas estoy convencido de que vendrán muchas marcas más y no solo de moda, también de otros sectores como el tecnológico o el deportivo. El branded nace en el sector hotelero, evoluciona a coches, joyas y moda y seguirá evolucionando a otros sectores que rodean nuestro estilo de vida. No me parecería ninguna locura que las marcas tecnológicas apostaran por este segmento, sería tener en casa todo lo que tenemos en el teléfono móvil, por ejemplo. Para mí, lo más importante es buscar la esencia de la marca, que el proyecto tenga coherencia.

Interior de una de las vividas de Fendi.

¿Y Sierra Blanca trabaja ya en algún otro proyecto de branded?

Pues estamos trabajando en nuevos proyectos bajo este modelo branded luxury residences a través de los cuales queremos seguir evolucionando el concepto branded en el mercado Real Estate. Esta evolución implicaría explorar otros territorios y marcas del universo del lujo más allá del firmamento de la moda.

Nuevos proyectos

¿Alguno de ellos fuera de Marbella?

Queremos expandir las fronteras de nuestros proyectos más allá de destinos como Marbella y Málaga. Con el foco exclusivo en la Costa del Sol, estamos estudiando otras zonas que también sepan acoger la visión transformadora de la compañía a través de la ejecución de proyectos, ya sea bajo el modelo branded o no.

¿Y cómo van los proyectos de branded que ya se están ejecutando?

Ahora entregamos la segunda fase de Fendi queda solo una unidad por vender y en el mes de marzo aproximadamente entregaremos la fase tres, donde quedan tres unidades por vender. Está en un momento muy bonito porque se están haciendo los jardines, ahora lo que hemos imaginado, concebido y soñado es una realidad. Es una satisfacción para nosotros ver que el cliente realmente entiende lo que hemos querido transmitir, el estilo de vida que va a tener y las comodidades de las que va a disfrutar, con vistas al mar y a la montaña de La Concha. Ya no se lo tenemos que explicar con unos renders, ahora puede verlo y sentirlo en su persona. Esto es cerrar un ciclo de trabajo, el ejemplo de la pasión con la que hacemos las cosas.

Por otro lado, las Villas de Karl Lagerfeld han comenzado ya su construcción y tenemos vendidas tres de las cinco que se van a construir. No tenemos prisa en venderlas, las venderemos con la madurez del proyecto, más que villas son obras de arte. Todos los proyectos se apoyan entre sí, la entrega de Fendi hace que la gente entienda lo que serán las Villas de Karl Lagerfeld. No son proyectos independientes, es un conjunto en plena Milla de Oro para crear una nueva zona residencial.

Construcción de la tercera fase de EPIC Marbella de Fendi.

¿A qué precios se están vendiendo estas primeras viviendas de branded residences?

Las villas de Karl Lagerfeld han rondando los 15 millones de euros cada una y en FENDI nos queda un apartamento de 400 metros cuadrados, que es la vivienda piloto y está en venta por 5.95 millones de euros y tres unidades en fase tres que también rondarán ese precio.

Primeros pasos en Málaga

Repasando vuestros grandes proyectos, nos vamos a Málaga con Sierra Blanca Tower, un proyecto innovador que representa el desarrollo y la evolución que está experimentando la ciudad. ¿Cómo van las ventas? ¿Tenéis pensado poner en marcha otras iniciativas en la capital?

Estamos encantados, pero los comienzos no fueron fáciles, nos pilló incluso la pandemia. Teníamos muy claro que teníamos que ofrecer algo diferente en Málaga, solo nos quedan cinco unidades de las 71 disponibles, entregamos en el mes de diciembre y ha hemos vendido el 92%. Estamos encantados, queremos buscar más oportunidades en Málaga y en eso estamos trabajando. Queremos aportar en Málaga en todos los sentidos, también seguimos trabajando en el Rafa Nadal Club, no haríamos esto si no fuera quedarnos y buscar más oportunidades.

Hemos dado respuesta a una necesidad, nuestros clientes buscaban una vivienda de calidad que no encontraban en Málaga, había gente que quería vivir en Málaga y no encontraba una vivienda de este tipo. Málaga lo estaba pidiendo a gritos. Es el proyecto más lujoso que hay en Málaga, pero la ciudad va a seguir evolucionando en este sentido. La oferta gastronómica de alta calidad, la cultura y el entrenamiento van a seguir creciendo en Málaga y el sector residencial también. Sierra Blanca Tower es el primer paso de nuestro desarrollo en Málaga.

¿Qué metas o que retos se marca la compañía a medio plazo?

El mayor reto para Sierra Blanca Estates es seguir ofreciendo una respuesta honesta y convencida en lo que respecta al significado de la expresión "lujo verdadero". Tenemos el compromiso de seguir re-definiendo el valor real de ese concepto adaptando nuestra visión y modelo de hacer las cosas a las exigencias que supone un mayor número de proyectos, más grandes, más ambiciosos y más transformativos. Es un reto grande, pero apasionante, desde que nacimos hemos sido un negocio familiar, convencidos de que la proximidad con nuestros clientes era un sello garante de nuestro trabajo. El tiempo nos ha dado la razón. Esa confianza la hemos ganado mostrándonos cercanos, accesibles, disponibles con cada uno de los proyectos y viviendas que desarrollamos.

Ahora nuestros proyectos han adquirido otra dimensión (cuantitativa y cualitativa), hemos transformado nuestra visión del negocio y crecer sin perder la verdadera esencia familiar que nos ha traído hasta aquí es el auténtico reto de nuestros días. Si grandes marcas internacionales han confiando en lo que somos, si nuevos clientes lo están haciendo también, de la misma forma que lo han hecho antiguos clientes en el pasado, es que vamos en la dirección correcta.

Durante la presentación de Marbella Design Hills decía que era un proyecto con el que soñaba, ahora que ya se está haciendo realidad ¿Con qué sueña Carlos Rodríguez?

Pues para mi entrar y ver como están quedando las casas de Fendi es un sueño hecho realidad, pero es un proyecto que anunciamos hace cuatro años. Ver ese mismo recorrido en las Villas de Karl Lagerfeld y en el proyecto de Dolce&Gabbana, el más ambicioso de nuestra historia, será otro sueño. Aunque estamos trabajando en otras iniciativas mi sueños van encaminados en ejecutar los grandes proyectos que tenemos en marcha actualmente.