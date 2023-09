Portik Group, el gigante de los administradores de fincas, aterriza en México

Portik Group, uno de los mayores administradores de fincas de Europa y líder en España tras la fusión de inmho y LDC, aterriza en México.

Concretamente, según han explicado a elEconomista.es, la compañía ha integrado All In One, empresa número uno del sector en México.

Como resultado de esta primera operación del grupo en América Latina, Portik Group suma 20.000 nuevas viviendas y eleva a casi 500.000 sus unidades bajo gestión, además de 200 empleados, hasta alcanzar 1.200 personas en el equipo.

La nueva Portik México seguirá destinando recursos al crecimiento orgánico, ahora enmarcado en un plan con una fuerte apuesta también por el crecimiento inorgánico, y se beneficiará de las inversiones del grupo en tecnología y automatización de procesos.

Esta operación representa otro paso más en la búsqueda de la compañía por liderar la transformación en el mercado de administración de fincas, tanto en Europa, donde es la quinta compañía más grande, como en América Latina. Para ello,

Jorge García Alía, CEO de Portik Group, destaca "la importancia de este movimiento y la ilusión de continuar creciendo en un sector en el que podemos seguir contribuyendo tanto".

Como parte de su internacionalización, Iñaki Eizaga Echevarría, director de Expansión de inmho durante los últimos 5 años y responsable de 50 operaciones de integración en la compañía, asume el puesto de director general del grupo en México. "Estamos seguros de que nos ayudará a entender la región latinoamericana, en la que esperamos cerrar otras operaciones muy pronto para continuar con nuestro plan de crecimiento", asegura el directivo.

Para continuar desarrollando el plan de negocio de Portik en España y el crecimiento a través de la incorporación de nuevas carteras y equipos, León Escolar, directivo con más de 15 años de experiencia en Schindler, ha sido nombrado nuevo director de Expansión de inmho.