Los criterios ESG logran ser el elemento clave para revalorizar los activos inmobiliarios en el contexto económico actual

El Real Estate vive una plena transformación a causa de las disrupciones de los últimos años. Una de ellas, que está estableciendo el camino a seguir de la industria de cara a la próxima década, es la emergencia climática. La eficiencia energética, los planes de rehabilitación o los aspectos constructivos son elementos que preocupan al sector inmobiliario y a los actores de capital, que se encargan de tomar decisiones a la hora de invertir.

En este sentido, los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) han marcado un antes y un después en el ámbito inmobiliario garantizando que los activos cumplen con unos requisitos sostenibles, sociales y de buen gobierno. Igualmente, las acreditaciones medioambientales actúan como palanca de impulso de la rentabilidad de los diferentes 'assets' siendo las oficinas las que están obteniendo una mayor revalorización. De acuerdo con fuentes de Savills, en el caso del distrito 22@ de Barcelona, que se caracteriza por la disponibilidad de espacios de trabajo, se han observado claras diferencias de valor entre inmuebles con o sin certificaciones, siendo los homologados los que tienen unas rentas más elevadas, menos costes operativos y un mayor nivel de ocupación.

Otro ejemplo del peso de los ESG en la tasación de los activos se desprende de los informes de la misma industria. En ellos, se precisa que las oficinas que se atienden a acreditaciones sostenibles pueden obtener de media, en Europa, rentas un 6% superiores a los edificios no certificados, mientras que en Madrid o Barcelona esta cifra asciende hasta un 15%-20%.

The District, la mayor cumbre inmobiliaria europea para todos los actores de capital, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Fira de Barcelona – Gran Via, dedicará un foro a analizar las oportunidades que brindan los criterios ESG para los inversores. Expertos internacionales de CBRE, Colonial, Construcía, Indoorclima, LAR España, Mesurabl, Novaxia, Prologis, Savills, o The European Real Estate Association (EPRA), entre otras empresas, se darán cita en el evento para explicar cómo incrementar la rentabilidad de los activos a partir de estrategias medioambientales.

Las oportunidades de la revolución verde

La industria inmobiliaria es una de las que más puede contribuir a reducir el impacto de la huella carbono. Para hacerlo, The District examinará la manera a partir de la que conseguirlo utilizando las acreditaciones ESG y la tecnología. Carlos Krohmer, Chief Corporate Development Officer de Inmobiliaria Colonial, junto con Alejandro Adan, partner de Arcano, ahondarán en el entorno normativo que impulsa la adopción de certificados verdes, los efectos de estos certificados en el mercado sobre el valor y la demanda de propiedades, los requisitos de inversión para lograr las homologaciones, y los beneficios y retos a la hora de aplicar la sostenibilidad en el sector.

Por su parte, Marc Basany, CEO de la asesoría en economía circular, EIG, estudiará las últimas tendencias sostenibles en el Real Estate, además de poner en valor el impacto de la construcción verde en la lucha por la descarbonización. Todo ello, con el propósito de mostrar el potencial que tiene el conjunto del inmobiliario para transformarse y construir proyectos que respeten el entorno y la sociedad.

Uno de los proyectos que empezó en 2021 y que quiere velar por la adopción de esta sostenibilidad en la inversión y en el diseño de edificios es la New European Bauhaus (NEB) de la Comisión Europea. La iniciativa pretende ser el catalizador del Pacto Verde Europeo, que tiene por objetivo conseguir el cese de emisiones de cara a 2050, mediante actuaciones y acciones concretas que integran la sostenibilidad, el diseño y la innovación. Anna Gener, CEO de Savills Barcelona, dará a conocer en The District las medidas de la NEB y cómo va a favorecer al sector, con un presupuesto de 106 millones de euros para el curso 2023-2024.

Eficiencia energética para conseguir certificaciones y rentabilidad

El contexto económico actual, con una subida de precios del 2,6% este agosto según el INE, está afectando a los costes y el suministro de energía. Al respecto, los inversores inmobiliarios se enfrentan a nuevos retos financieros que se pueden lidiar a partir del uso de las fuentes renovables o de las tecnologías exponenciales. Javier Zarrabeitia, Managing Director de BentallGreenoak, uno de los mayores fondos de Real Estate del mundo; Cristian Oller, Vice President y Country Manager Spain en Prologis; Patricia García de Ponga, CFO & Head of ESG en CBRE España, o Daniel Fernández, Business Development Director en Indoorclima, empresa que trabaja con IA para la gestión energética de edificios, se encargarán de compartir los casos de éxito a partir de los cuales el capital puede recortar costes e incrementar su optimización en los activos.

Asimismo, Dominique Moerenhout, CEO de EPRA, y Nuno Brito e Cunha, Lead ESG Advisor en Measurabl, empresa de administración de datos ESG presente en más de 90 países, harán hincapié en el papel de la eficiencia energética, las energías renovables, el control del agua, y la financiación sostenible como ejes clave para conseguir certificaciones medioambientales y contribuir en la reducción de las emisiones de carbono.

Los retos sociales del Real Estate

Los criterios ESG, aparte de tener una significativa vertiente sostenible, de buen gobierno y de transparencia, también tratan aspectos relacionados con lo social. Dentro de este asunto se incluye la diversidad de género, de edad o de cultura, una pluralidad que actúa como elemento enriquecedor dentro de la misma empresa y del conjunto del sector inmobiliario. Cristina Villén, Country Head en el mercado español de Fiduciam, profundizará en los desafíos que tiene una industria aún vinculada a una imagen tradicional, a la vez que se enfrenta a un cambio acelerado por las nuevas generaciones. A su vez, Jon Armentia, Corporate Director & CFO de LAR España, abordará la responsabilidad y oportunidades que surgen en el Real Estate en diferentes cuestiones que afectan a las zonas urbanas, como la gentrificación.