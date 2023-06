Los promotores madrileños piden facilitar la financiación para el acceso de viviendas asequibles

La falta de suelo, la burocracia, la fiscalidad y la financiación son los ejes que los promotores inmobiliarios de Madrid consideran claves para la mejora de los problemas relacionados con la vivienda en España.

Así lo ha explicado hoy la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca, en la clausura de la primera jornada de la III Gran Jornada Inmobiliaria organizada por elEconomista.

Así, el principal problema del suelo es la escasez, por lo que ha reconocido que es "fundamental hacer un cambio absoluto y valiente de paradigma de urbanismo". Y es que todas las leyes del suelo "se basan en la ley de 1956, que es muy intervencionista".

La burocracia, por su parte, retrasa los proyectos inmobiliarios, ya que se necesita "18 meses para obtener las licencias y otros 18 meses para levantar la vivienda".

Roca asegura que "vamos metiendo a la rueda un déficit de 120.000 viviendas al año de precio asequible. El déficit es importantísimo. Lo que mencionamos es que hay que recuperar la rueda de producción. Nos lo propicia nuestras leyes del suelo, que pese a ser muy intervencionistas, son muy sociales".

Sobre la demanda de obra nueva, Roca ha explicado que el año pasado fue "récord, con una demanda que llegó a 650.000 transacciones. De todas ellas, solo un 13% fueron vivienda de obra nueva". Por ello, y con el objetivo de que los precios en la vivienda de ocasión no se incrementen, la presidenta de Asprima ha pedido "incrementar la producción de vivienda". Una medida que lograría "recuperar el parque de vivienda y destensionar el precio de la segunda mano".

En relación a la demanda de vivienda asequible, Roca ha comentado que actualmente hay un millón de jóvenes de entre 24 y 35 años que no se han emancipado por falta de recursos a la hora de acceder a una hipoteca. "Hay que recuperar la rueda de la producción", ha añadido.

La presidenta de Asprima también ha dicho, en relación a la falta de suelo, que se necesita un "Pacto Nacional de la Vivienda", situación que pese a reconocer que "es muy complicado, pero lo veo más factible que nunca". Y es que Roca ha recordado que "las viviendas no las hace la Administración". En relación a las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Asprima ha apuntado que "tiene que atraer a la iniciativa privada y no lo ha conseguido. El hecho de que no haya funcionado es muestra de que no ha conseguido atraerla. Esa ley del suelo tiene que ser un auténtico cambio de paradigma valiente".

Mejorar la financiación

En lo relativo a la mejora de la financiación, Roca ha reconocido que esta empeorará por la subida de los tipos de interés. No obstante, ha asegurado que hay que "facilitar la financiación a los jóvenes o rentas sin ahorro para la compra. No hablamos de financiación a la producción de vivienda, sino de los avales".



Por ello, ha puesto en valor las medidas recogidas en la Comunidad de Madrid que, a través de acuerdos con entidades, permite el acceso a una hipoteca con el 95% de los avales cubiertos por los bancos. "Al final supone que mediante un aval público conveniar con las entidades para que determinado tipo de vivienda sea capaz de subir la hipoteca hasta el 90% para ese gap entre el 80% y el 95% esté avalado y las entidades puedan avalar esas hipotecas", ha hecho hincapié Roca.



Así, la línea de avales de 18 millones de euros disponibles para tener una hipoteca en la Comunidad de Madrid con Santander, La Caixa e Ibercaja "han volado". De esta manera, Roca ha pedido incrementarlos, ya que "es una fórmula que funcionará. Lo importante no es solo la dotación presupuestaria, sino también conveniar con las entidades financieras".

Puede ver la jornada completa aquí:

