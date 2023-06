Radiografía del alquiler en España: así es vivir con claustrofobia en un micropiso de 6 m2 y pagar 350 euros

La inflación no da brazo a torcer y llega fuertemente al mercado de la vivienda. El aumento de precios en el alquiler ha hecho que en nuestro país empiecen a aplicar medidas e interpongan leyes sobre la vivienda para controlar este fenómeno que afecta a un gran número de la población.

Para evidenciar este escenario, está la historia de Ángela. Una trabajadora que llegó hace seis años desde Huelva a Madrid en busca de oportunidades de empleo y que para lograr su propósito ha tenido que sacrificar, entre otras, su forma de vivir. Un retrato de miles de españoles, que día a día luchan por salir a flote en medio de la crisis de la vivienda.

La andaluza dejó atrás la comodidad que le otorgaba su ciudad, para buscar nuevos horizontes en la capital española. Según contó en el programa 'Comando Actualidad', y que recoge en la actualidad el canal de TikTok 'Viral 33', dejó de vivir cómodamente en una casa de 250 m2 para, a día de hoy, "vivir en un micropiso de tan solo 6 m2".

"Estaba acostumbrada a vivir en una casa más grande. También viví un año y medio en un piso compartido, pero no me gustó la experiencia. Aun así, era costoso, una habitación llega a valer unos 400 euros. Con los altos precios de Madrid, me toca vivir aquí", explicó al medio.

Ángela trabaja en una tienda de ropa, gana 1.050 euros al mes y el alquiler de su micropiso le cuesta 350 euros, es decir, un tercio de su salario. Cifras que, como ella señaló al programa, le permiten "apañárselas", pero con el alto coste de vivir en un espacio hiper reducido en condiciones casi "infrahumanas".

Por esta razón, "evita" estar en la vivienda. "Día a día salgo a trabajar y llego en la noche. Estar en el piso me conlleva a pasar todo el día en la cama, como si fuese un hospital, ya que no tengo sofá ni espacio para moverme. O te acostumbras o te vuelves loca", argumentó la andaluza.

Claustrofobia y olores que se impregnan por horas

Algo tan simple como invitar a un amigo o amiga a casa le resulta imposible. "No puedo traer invitados. Cuando lo intenté, se tuvieron que ir porque sentimos claustrofobia", señaló. Y sobre los olores, "el no tener una campana hace que los olores de queden aquí por 4 o 6 horas", agregó.

Ángela, al finalizar la entrevista, contó que, en su mismo edificio, en pisos similares, viven familias con hijos. Un escenario, donde ser más de uno resulta una imagen imposible, pero que es una realidad que atraviesan miles de inquilinos.

Precios del alquiler y salario mínimo

Las circunstancias de la andaluza están lejos de ser únicas. En España, el alquiler medio en ciudades como Madrid es de 1.858 euros y el salario mínimo es de media 1.080 euros.