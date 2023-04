Eloy Bohúa (Planner Exhibitions): "El pequeño inversor cada vez apuesta de forma más firme por la vivienda"

Pese a la situación de incertidumbre generalizada el atractivo del sector residencial se mantiene, tanto en el mercado de compraventa tradicional como en el segmento de la inversión, siendo la vivienda un producto que se encuentra en el foco de pequeños y grandes inversores. Por ese motivo, Eloy Bohúa, CEO de Planner Exhibitions, promotor y organizador del Salón Inmobiliario (SIMA) que se celebrará este año entre el 24 y 27 de mayo, espera que el atractivo de la feria siga al alza pese a la subida de los tipos.

¿Cómo se plantea la feria del SIMA este año?

Hasta la fecha hemos registrado la reserva de una superficie que será un 20% superior a la del pasado año y estamos en el entorno de las 300 compañías expositoras, partners y colaboradores que van a participar en el evento de este año. Con estos datos, aspiramos a repetir, al menos, las cifras del evento anterior. No podemos obviar que este año el escenario no es el mismo y esto no favorece al sector, pero nuestras expectativas son muy positivas.

Pese a la acogida del sector, ¿esperan entonces que la respuesta por parte del comprador sea menor por el escenario de incertidumbre que nos rodea?

Es lógico pensar que la situación actual debería tener alguna incidencia, pero esperamos ser capaces, con una campaña ingeniosa y potente como la que estamos poniendo en marcha, de capturar toda la demanda posible para que asista a la feria. Por otro lado, pensamos que esta parte de la demanda a la que principalmente se dirige SIMA, que es esencialmente clase media o media alta, con una predisposición inicial para la compra, quizás no debería afectarle tanto el entorno actual. Al final, en el caso del SIMA no estamos hablando del demandante de vivienda asequible o protegida y por lo tanto pensamos que esto es un tanto a favor, ya que es una demanda que no se ve tan afectada por la subida de tipos. Además, también tenemos en la feria al comprador de segunda residencia o al inversor. Muy probablemente en estos dos colectivos el freno es aún menor, ya que son compradores que en una gran mayoría no dependen de la financiación para llevar a cabo la transacción, por lo que no se debería ver afectado por un escenario de tipos más elevado. Por otro lado, la incertidumbre y la coyuntura económica y la guerra en Ucrania son factores que van a menos, o al menos así lo estamos percibiendo. No es el mejor escenario para el sector, pero tampoco es un escenario dramático por lo que confiamos en que la feria va a funcionar bien teniendo en cuenta las circunstancias.

¿Han cuantificado que porcentaje de éxito tienen las visitas de los posibles compradores a SIMA?

Desde hace muchos años realizamos encuestas al público que visita la feria a la finalización de su visita preguntándoles acerca de la motivación de su visita y de su expectativa de acabar o no comprando alguno de los inmuebles que han visto en SIMA. Entorno al 95% de la gente que viene a la feria lo hace porque está en proceso de compra de una vivienda. Eso da una foto interesante del potencial de la feria. Lógicamente también vienen curiosos o visitantes que están en una fase muy inicial del proceso de compra, pero no tienen todavía una decisión muy firme de compra, pero el 95% está en el proceso. Sobre ese porcentaje, una gran mayoría de gente que es superior al 50% tiene un plazo de compra inferior al año. Dentro de esa mayoría un porcentaje significativo va a tomar la decisión en cuanto encuentre la vivienda que está buscando. Su decisión es por tanto inmediata. Dentro de este último grupo, aproximadamente un tercio de todos estos visitantes que están en proceso de compra y tienen plazo de compra de menos de un año creen que pueden acabar comprando algo que han visto en la feria.

"El perfil del comprador que viene al SIMA es generalmente de clase media y media alta"

Entiendo que la oferta que va al SIMA es acorde al perfil del visitante...

Efectivamente. Según la experiencia que tenemos de años anteriores, las empresas expositoras adecuan el producto al perfil del visitante que acude a la feria. Todos tratan de mostrar la mayor parte de su producto, pero es verdad que el público más habitual es de tipo medio y medio alto. De este modo, nos vamos a un producto de tipo medio que, dependiendo de la zona, si es Madrid, dentro o fuera de la M-30 o en la corona metropolitana, o dependiendo de las zonas de la segunda residencia nos movemos en productos que oscilan entre los 100.000 euros hasta por encima del millón de euros. Asimismo, la mayoría de la oferta se concentra en Madrid, provincias de los alrededores de Madrid y costa. Dentro de la costa las dos provincias estrellas son habitualmente Alicante y Málaga y con bastante diferencia aparece Valencia.

"La presencia de empresas de servicios está creciendo y este año alcanzará alrededor del 15% de la oferta"

¿Han notado un cambio en el perfil de las empresas que acuden como expositores al SIMA?

Lo que estamos detectando es que más allá de las promotoras, agencias inmobiliarias o comercializadoras, cada vez hay más empresas de servicios. Se trata de empresas que te ayudan en la compra o te ayudan a invertir ofreciendo un servicio completo de acompañamiento en el proceso de adquisición o explotación del inmueble. Esta es una característica del inmobiliario que vamos a ver potenciada en los próximos años. La presencia de este perfil de empresas de servicios ha crecido este año hasta suponer cerca del 15% de la oferta.

Hablaba antes de los inversores que acuden a la feria, este año hay un espacio especial para ellos...

Efectivamente, una de las novedades de este año es la creación de un espacio temático nuevo dentro del SIMA que es el Salón del Inversor. Este espacio tiene como fin dar respuesta a una demanda cada vez más firme y que nosotros entendemos que va a ser sostenida en el tiempo, que es la del pequeño inversor no profesional. Se trata de un perfil que siempre ha mirado al inmobiliario y continúa mirándolo como una opción para destinar sus ahorros y para obtener una rentabilidad como complemento a otras estrategias de inversión en productos financieros o de otro tipo. La realidad es que el inmobiliario se ha convertido en una opción muy valorada por muchos inversores particulares. Este fenómeno, junto con el hecho de que cada vez hay más opciones para invertir en el inmobiliario a través de distintos cauces como la compra tradicional de inmuebles, a través de acciones en cotizadas o las plataformas de crowdfunding, creemos que justifica el que haya un espacio para esto.

¿Qué encontrarán los inversores en este nuevo espacio?

Se trata de un espacio comercial donde habrá stands ofreciendo productos, pero sobre todo servicios enfocados a la búsqueda de inmuebles, servicios que te acompañan en todo el proceso de adquisición, renovación y puesta en alquiler de los inmuebles o gestión de alquileres que ayudan al pequeño inversor a gestionar correctamente su inversión. Este nuevo espacio llega acompañado de un programa de conferencias, el foro del pequeño inversor, en el que trataremos temas de gran interés para estos compradores como puede ser la fiscalidad, la coinversión, crowdfunding o los activos tokenizados. El objetivo de este foro es formar e informar sobre las oportunidades, pero también hablar de los riesgos que tiene la inversión inmobiliaria.

En 2021 la feria hizo una apuesta por la vivienda en rentabilidad a través del SIMA Otoño Alquiler, una feria en la que el 4% de la oferta fue destinada a la vivienda en alquiler tanto de segunda mano como de obra nueva, ¿se mantiene la apuesta por este producto?

El alquiler lo seguimos considerando como un contenido clave de la feria, pero en el ámbito del programa de contenido. Hemos analizado y llegado la conclusión de que el cliente de alquiler no tiene un proceso de maduración de su decisión de alquiler tan prolongado en el tiempo como el cliente que compra una vivienda. De este modo, en cada edición del SIMA estábamos capturando una franja de demanda que está en ese momento en proceso de decisión, pero que no es la totalidad del mercado. Eso hacía que los resultados comerciales para las empresas no fueran demasiado reseñables. A esto se suma que la oferta de alquiler en el mercado es tan escasa y la demanda tan disparada que muchas empresas no tenían la necesidad de acudir a este evento para alquilar su producto. Pese a esto siempre ocurre que hay empresas que llevan este tipo de viviendas a la feria, pero no habrá un espacio específico como en otros años. Al final, el sector del alquiler está todavía más atomizado que el de la venta, con un 90% de la oferta en manos de propietarios privados. Esto también limita bastante la oferta y la visibilidad del producto.

El mercado del alquiler vivió un momento de auténtico auge entre los inversores profesionales con el lanzamiento de proyectos de obra nueva, ¿cuál es la tendencia que detectan ahora que este 'boom' se ha frenado?

El fenómeno del que se habla actualmente mucho en el sector a nivel profesional es el concepto del living en sus diferentes tipologías. De alguna manera empieza a aparecer en la feria de una forma profesional, y no tanto en el cliente final o inversor no profesional. Por ello, nos vamos a preocupar de abordar estos temas de los diferentes modelos de living que se están implantando en el sector, como el coliving o el senior living. Creemos que en breve este tipo de producto llegará hasta el cliente final en próximas ediciones.

Los premios ASPRIMA-SIMA celebran su vigésimo aniversario con 13 categorías y récord de participación...

Así es. Este año entre las novedades hemos creado una categoría para premiar a la mejor startup inmobiliaria. Hemos incorporado una categoría que no existía, que es la de mejor desarrollo urbanístico. También hemos reformulado la categoría de RSC para llamarlo empresa con mejor progreso en ESG. El resultado de estos cambios y novedades ha sido muy bueno, ya que hemos pasado de 95 a 125 candidaturas en solo un año. Es una cifra de candidaturas récord y nos parece todo un logro este nivel de participación. Los ganadores de esta edición se conocerán en la gala del próximo 25 de mayo.